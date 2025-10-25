«Бавария» в гостях разгромила «Боруссию» Менхенгладбах

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Киммих (64'), Геррейру (69') и Карл (81').
По итогам встречи «Боруссия» имеет 3 очка, у гостей — 24 очка.
В следующем матче «Боруссия» сыграет 1 ноября, соперником будет «Санкт-Паули». «Бавария» проведет следующий матч тоже 1 ноября (соперник — «Байер»).
они умудряются не забивать таких ситуациях,ума не приложу!!!
Компани правильной дорогой идёт!!!Рэспект!!!
аспириновые сейчас играют ужасно, и попросту не выдержать атак Баварии.
а Кейн забьет как минимум один)))
