«Бавария» в гостях разгромила «Боруссию» Менхенгладбах

вчера, 18:45
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Киммих (64'), Геррейру (69') и Карл (81').

По итогам встречи «Боруссия» имеет 3 очка, у гостей — 24 очка.

В следующем матче «Боруссия» сыграет 1 ноября, соперником будет «Санкт-Паули». «Бавария» проведет следующий матч тоже 1 ноября (соперник — «Байер»).

Брулин
Брулин
сегодня в 00:15
Ямаль, в твои годы, уже выиграл ЧЕ, Карл!!
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 23:11
Долго запрягла Бавария!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:47
Читал, что Карл прямо тренировочной базе делает школьные ДЗ, а по другому времени уже не хватает))
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:12
Должны не значит забили))
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
...там на первых минутах уже 1000% голешник влетать должен! Как
они умудряются не забивать таких ситуациях,ума не приложу!!!
Компани правильной дорогой идёт!!!Рэспект!!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:27, ред.
17-летний Карл похоже новый талант, во второй игре подряд забивает за Баварию. Еще в июне стоил 1.5 млн, теперь стоимость подскочила до 20млн.!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:23
Долго они искали подходы к воротам Гладбаха
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:10
один из самых тяжелых соперников Баварии в принципе. даже Дортмунд дается мюнхенцам проще. Гладбах вообще не часто признает авторитеты, а уж накидать Баварии он любит и по 5 даже. а то что первое и последнее место - да неважно. противостояние принципиальное. в меньшинстве пропустив два все равно пытались ломиться в контратаку и даже пеналь заработали))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:09
это у Баварии 13 побед подряд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:02
включится в матче с Байером))
аспириновые сейчас играют ужасно, и попросту не выдержать атак Баварии.
а Кейн забьет как минимум один)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:52
Как же без голов Кейна? Бывает и такое оказывается))
Гость
