«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

вчера, 15:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Забитым мячом отметился Манфред Угальде (67-я минута).

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, на счету команды 8 очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Сочи». Встречи пройдут 2 ноября.

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:10
Очередная унылая игра и натужная победа.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:37
Согласен ,что гол Угальде -это результат всей команды ,но никак не результат работы Станковича .
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:53
Смотришь комменты людей которые плюются и негодуют от хреновой игры Спартака -хочется спросить-а у нас что Лалига с Барсой и Реалом? или Бундеслига с Боруссией и Баварией? Можно подумать у нас есть команда в России от которой ну млеет вся страна? Команда калибра Спартака 1995 года с Цымбаларем и прочими тузами? И уровень у всех примерно один плюс минус. Кто Солари 41ет с Угальде-а вам хочется Винисиуса на фланге и Салаха в напы? Бред. Нормальные игроки-такие каких Спартак может себе позволить на данный момент. И Оренбург как всегда усирался с нами чтоб хозяев из СПБ порадовать. НО... Футбол такая игра в которой побеждает тот кто забил на один гол больше-все остальное-шум и пустые разговоры. А на счет ожидания искрометных комбинаций и якобы мысли в игре-положа руку на сердце-у кого в РПЛ это есть? Ну у кого?. Так что Спартак с победой а новый тренер все таки нужен. У меня все. Спасибо.
Karpin_Sexy
Karpin_Sexy
вчера в 19:51
Здорово КББ! Как у вас дела ? Что нового ? =)
Balbes77773
Balbes77773 ответ Anton 866 (раскрыть)
вчера в 19:35
Я в недоумении..Вы нашли в нашем чемпионате команду "который собран и налажен "???
lotsman
lotsman
вчера в 19:32
Тяжеловато играли, но три очка в копилке, а это главное. Спартачей с победой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:28
Да это всё вирусные предложения, уж извините, логически не связаны между собой и с игрой, особенно. Вам как-будто кто-то что-то должен там в команде, но это не проблема команды.
Сегодняшний гол Угальде целиком и полностью командный в несколько касаний и пасов, странно, что вы элементарные вещи не видите.
Индивидуальный гол у Барко в прошлом матче
Anton 866
Anton 866
вчера в 18:45
Всем доброго времени суток. Я болельщик Зенита . Но мне действительно больно смотреть, как убивают сейчас футбол нашего главного соперника в РПЛ. Да и Зенит сейчас не блещет. Но, что стало с командой, которая когда-то ранее могла дать отпор любой команде в Европе? Да, я всегда болел и буду болеть за Зенит , но всегда было интересно смотреть противостояние Зенита с соперником, который собран и налажен , у которого есть идеи. Надеюсь, что в будущем у Спартака все наладится , и мы будем смотреть футбол, а не то, что они последнее время показывают. К Зениту это тоже относится!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:22
Никого и ничего он не тащит . У него мозгов для этого не хватает . Выезжаем за счёт индивидуальных действий игроков . Сегодняшний гол Угальде это лишний раз демонстрирует . Если бы не он ,то Станкович уже сегодня собирал бы чемодан . Матч с Краснодаром покажет , есть ли у серба хоть толика ума . Если с первых минут ринется в атаку , ,как с ЦСКА , то жди беды . А оно так и будет .
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 18:09
Спартак с победой!!! Всем красно белым терпениямы должны поддерживать команду. Но что это было в первом тайме с нашими атакующими игроками непонятно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:05
У меня есть ,и не один .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:59
Станкович , уйди !!! Перестань убивать Спартак !!! На твоих глазах умирают Барко ,Маркиньос , хуже стал играть Жедсон ,в воротах постоянно стоит это 62о !!! Перестань мариновать Тео и выпускать этого пустоцвета Солари ! Начни ,в конце-концов ,думать ! Тупой баран ! Да ,мы сегодня взяли 3 очка , но как будто в душу нагадили . Ты плохой мотиватор ,такие понятия ,как "тактика и стратегия " - это не про тебя .Ты плохой тренер !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ wp24z3xsr4xx (раскрыть)
вчера в 17:56
аши ожидания, это аши проблемы - истина от Андрея Аршавина
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:49
Вот я и говорю- очень похож.)))
wp24z3xsr4xx
wp24z3xsr4xx
вчера в 17:48
3 очка есть, игры нет.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:46
Матч, к сожалению, посмотреть не удалось; дела личные и неотложные. )
Судя по комментариям тех, чьё мнение я уважаю и ценю, а также счётом 1-0 (хоть счёт не всегда отражает происходившее не поле), делаю вывод, что боров как всегда.
"В УДАРЕ".
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
Ну вот я и миллионер!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 17:29
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 17:07, ред.
    Бездарная игра Спартака, с такой игрой удержаться бы на 5-6 месте, ни о каком чемпионстве даже думать не стоит КБ.
    Capral
    Capral ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Приветствую, Уважаемый!!!
    А меня сегодня Ловчев поверг в шок! В перерыве он сказал, что возможно, Спартаку стоит устроить навал с навесами...
    Теперь понятно, почему Бесков с ним несработался.
    Сп62
    Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Как говорится, зри в корень?
    hp4ajn27x9j2
    hp4ajn27x9j2
    вчера в 16:55
    Очередной скучный матч, даже Оренбург с трудом дается.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:51
    Местным спартаковцам напомнить как золотой Зенит добивался чемпионства и какой был у него любимый счёт??? 1-0 и всё
    Это три очка. Без пенальти и удалений с игры, может вы свои аппетиты и пену поумерите, всё таки?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Увы, вопрос не правильный, и с этого и надо начинать.
    Вот ещё не правильные:
    - когда в Спартаке будет вратарь
    - когда в Спартаке будет центральный полузащитник с последним пасом
    - как играть без основных центральных защитников в первом матче после дисквы Деяна?
    - когда Барко поедет домой на печь


    вывод: Деян топ и ни одного аргумента против него нет ни у кого
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:46
    лукойл по любому придется продать акции клуба, пока компания под санкции.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:43
    Денисов сегодня скушал фланг, будем об этом говорить?
    Литвинов обезмячил соперника много раз, об этом будем?
    Умяров и Мариинс усыплены, об этом будем говорить?
    Деян сегодня просто умница, отстаньте от человека, если в вас есть человеческое
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:42
    С 3-мя очками Спартак. Но по игре, которой не было вообще, одни вопросы. Первый и главный, когда а Спартаке будет тренер!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Я думаю замены надо делать начиная с Лукойла)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:38
    Деян умыл всех, даже наших мягкотелых, все уже в ладоши хлопали.
    Быстро наш народец добро забывает. Хотите как армейцы играть 18 минут в навал? тогда учите историю.
    И с Титовым в составе Спартак всегда не спешно добивался результата, играя на грани.
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:38
    Миллионеры тоже разные бывают. Например, Галицкий С.Н.
