«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
Забитым мячом отметился Манфред Угальде (67-я минута).
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, на счету команды 8 очков.
В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Сочи». Встречи пройдут 2 ноября.
Причем необязательно бегать как угорелые всю игру, надо уметь комбинировать, а это можно делать и в среднем темпе, потому что Спартак Бескова- никогда не носился по полю сломя голову. Но ничего тренерского в Спартаке нет. В Краснодаре Спартаку будет полегче, ведь быки любят бежать в атаку и часто проваливаются на контрах соперника...
Но не сказать, что сегодня Оренбург закрывался и ставил автобус. Команда встречала соперника между своей штрафной и центром поля, но и здесь Станок был бессилен. Всё решило индивидульное мастерство нескольких игроков КБ, которые отошли от убогости своего тренера и замутили симпотную комбинашку, в стиле Спартака-80х!!!
Спартак с победой!!!
