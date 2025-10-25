«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

1761397141

вчера, 15:59

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Забитым мячом отметился Манфред Угальде (67-я минута).

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 22 очка. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, на счету команды 8 очков.