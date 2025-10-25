 
 
 
«Реал» и «Барсу» рассудит арбитр, не засчитавший «гол-призрак» Ямаля

вчера, 19:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона18:15 Не начался

45-летний Сесар Сото назначен главным арбитром на матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», который пройдет в воскресенье, 26 октября.

Сото обслужит «Эль Класико» во второй раз в карьере. Ранее он работал на матче «Реал» — «Барселона» 21 апреля 2024 года. Тогда мадридцы победили 3:2. Матч был отмечен спорным эпизодом, когда ни рефери в поле, ни ВАР не смогли определить, пересек ли мяч линию ворот после удара игрока «Барсы» Ламина Ямаля на 30-й минуте при счете 1:1. Также Сото в том матче назначил неоднозначный пенальти в ворота «Барселоны» при счете 1:0 в пользу каталонцев.

Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 01:58
Хотелось бы два боевых состава, но без Рафиньи как будто 60 на 40 в пользу реала, а судья без разницы какой, как бы фанаты сине-гранатовых не плакали. В любом случае надеюсь в обе стороны обойдется без участия судьи в принципе.
Маг_тм
Маг_тм ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Наверное Атлетико обвиним)
112910415
112910415
вчера в 23:56
исправится в этот раз !
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 20:58
После 4 поражений подряд , хотят же выйграть разок сливочные , 2 поражении вообще с позором ))) всё понятно идет по плану Мадрида
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:43
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Маг_тм (раскрыть)
    вчера в 20:10
    А если будет ничья?
    shur
    shur ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 19:54
    ...ну как же без ложки дёгтя !!!???!!!???
    shur
    shur
    вчера в 19:52
    .....Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок....!!!
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 19:48
    Да там кого угодно назначай, проиграют Мадридцы, скажут Судья засудил, проиграет Барса, скажут Перес судью купил.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 19:37, ред.
    Хотелось бы в таком матче совсем не заметить присутствия судьи — незаметность говорит о высоком уровне его профессионализма. Плохо, когда арбитр выходит на первый план и матч превращается в его персональное шоу. Надеюсь, Сото оправдает высокое доверие и мы сможем увидеть настоящее Классико. Без послематчевого нытья..
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:20
    Перес выбирал?
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:19
    Неоднозначный выбор судьи. Посмотрим что насудит
