«Реал» и «Барсу» рассудит арбитр, не засчитавший «гол-призрак» Ямаля

1761408456

вчера, 19:07

45-летний назначен главным арбитром на матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», который пройдет в воскресенье, 26 октября.

Сото обслужит «Эль Класико» во второй раз в карьере. Ранее он работал на матче «Реал» — «Барселона» 21 апреля 2024 года. Тогда мадридцы победили 3:2. Матч был отмечен спорным эпизодом, когда ни рефери в поле, ни ВАР не смогли определить, пересек ли мяч линию ворот после удара игрока «Барсы» на 30-й минуте при счете 1:1. Также Сото в том матче назначил неоднозначный пенальти в ворота «Барселоны» при счете 1:0 в пользу каталонцев.