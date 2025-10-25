Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

1761395888

вчера, 15:38

Футболисткам московского «Динамо» присудили техническое поражение в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА . Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча прошла 19 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА .

«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому „Динамо“ техническое поражение в матче против ЦСКА . В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0», — говорится в заявлении пресс-службы.