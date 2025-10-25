 
 
 
Дисквалификации и санкции

Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

вчера, 15:38

Футболисткам московского «Динамо» присудили техническое поражение в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча прошла 19 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.

«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому „Динамо“ техническое поражение в матче против ЦСКА. В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0», — говорится в заявлении пресс-службы.

После 22 матчей ЦСКА занимает второе место с 56 очками, на 4 очка отставая от идущего на первом месте московского «Спартака». «Динамо» занимает шестое место с 33 очками.

b6ndkpwrapbn
b6ndkpwrapbn
вчера в 17:36
Да и так бы проиграли.
nubom
nubom
вчера в 16:16
Выписывать девушек из-за рубежа и заставлять их играть в футбол - это противоестественно. Поэтому долго собирались с мыслями, чтобы это обнародовать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:12
жаль. если новостная лента соккера все меньше и меньше)))
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:04
Тссс... Как бы следующая пауза до конца зимы не растянулась :)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:02
Это первая новость за последние 6 часов??? Мда уж....
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59
"«Динамо» занимает шестое место" с 6 грустными грустными легионерками...
)
Capral
Capral
вчера в 15:57
Бабский футбол терпеть не могу!!!
