Солари рассказал о недовольстве Станковича после матча с «Оренбургом»

1761406226

вчера, 18:30

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» был недоволен после матча 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Оренбургом». Об этом журналистам рассказал футболист красно-белых .

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 67-й минуте забил Манфред Угальде. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко был заменен в перерыве матча.

«Конечно, тренер был не совсем доволен, поскольку нам не удавалось забить. Все, что происходит в раздевалке, не стоит рассказывать. Конечно, тренер был недоволен. Учитывая наш состав, мы должны играть лучше. Как Барко отреагировал на замену? Времени поговорить не было. У нас впереди неделя, чтобы провести аналитику», — сказал Солари.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).