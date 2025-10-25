 
 
 
Солари рассказал о недовольстве Станковича после матча с «Оренбургом»

вчера, 18:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович был недоволен после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом журналистам рассказал футболист красно-белых Пабло Солари.

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 67-й минуте забил Манфред Угальде. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко был заменен в перерыве матча.

«Конечно, тренер был не совсем доволен, поскольку нам не удавалось забить. Все, что происходит в раздевалке, не стоит рассказывать. Конечно, тренер был недоволен. Учитывая наш состав, мы должны играть лучше. Как Барко отреагировал на замену? Времени поговорить не было. У нас впереди неделя, чтобы провести аналитику», — сказал Солари.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Следующий матч команда на выезде проведет с «Краснодаром» 2 ноября.

Брулин
Брулин
сегодня в 00:13
Солари, я тебе больше скажу: «У Спартака лучших игр в этом сезоне почти и не было»
ABir
ABir
вчера в 22:08
В принципе не такое уж плохое возвращение после дисквы: две победы.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:53
Если ничего не изменят перед Краснодаром будет погром и Станкович поедет домой.
Vilar
Vilar
вчера в 21:41
"Конечно, тренер был недоволен. Учитывая наш состав, мы должны играть лучше."
Так играйте лучше, а если не получается - ищите проблему, вместе с тренером, иначе он вас всех разгонит и поедет тренировать сборную Сербии.
Zak11
Zak11
вчера в 21:25
А я недоволен работой Станковича. Её просто не видно. И была ли работа? Не понимаю почему его держат в клубе до сих пор, пустая трата времени...
d1metras
d1metras ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:32
Матч тв уже давно прогнил.
58pgsqj9ubm2
58pgsqj9ubm2
вчера в 19:44
А чем тут быть довольным с такой унылой игрой.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:13
Сегодня Телеканал Матч ТВ снова оставил нас без российского футбола — из репертуара РПЛ ничего не выбрали. Зато в меню. появился некто Падел... Зачем искусственно возбуждать интерес к новому западному увлечению? В Москве уже международный турнир по паделу проходит. Кстати, Матч ТВ его показывает, хотя создавался канал ради футбола...
Capral
Capral
вчера в 18:48
Вот именно, учитывая ваш состав, вы должны рвать всех на части, а не ходить по полю- не зная куда бежать, кого держать!!! Нужна элементарная тренерская мысль, чтобы направить команду в нужное русло и создать ансамбль. Станок давно расписался в собственном бессилии, если не способен наладить командную игру...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:42, ред.
Недели должно хватить на аналитику матча с Оренбургом с учётом того что иной работой тренерский штаб Спартака не занимается и на игру с Краснодаром план прежний - бей вперёд игра придёт. А я вам скажу, когда Барко подобрал мяч у собстивенной штрафной и потащил его через всё поле я понял что игра сегодня будет тяжёлой. Когда игрок занят не своим делом потому что тренер не способен поставить игру и распределить роли на поле то так и будет. Барко давно уже вынужден опускаться за мячом и давно играет невнятно впереди из-за этого
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:40
Ему бы с составом научиться определяться с первой попытки...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
конечно, тренер недоволен)) команда непонятно во что играет.
