Тренер «Оренбурга» объяснил поражение команды от «Спартака» в матче РПЛ

вчера, 16:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Высокий уровень мастерства футболистов московского «Спартака» позволил красно-белым забить мяч во втором тайме и одержать победу над «Оренбургом» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.

В субботу «Оренбург» на выезде уступил «Спартаку» со счетом 0:1 в матче РПЛ. Единственный мяч на 67-й минуте забил Манфред Угальде.

«Давление команда соперника создавала, не могло быть по-другому, — сказал Ахметзянов. — Но мы справлялись, не давали много возможностей, во втором тайме уровень мастерства хозяев позволил открыть счет. Мы могли где-то сыграть лучше, могли сделать так, чтобы итоговый счет был другим, но не получилось. Предыдущий тренерский штаб делал свои акценты, сейчас не хотелось бы на этом внимании акцентировать. Конечно, могли сыграть агрессивнее и опаснее, не так хорошо сыграли в атаке, но в обороне действовали хорошо. Поэтому после первого тайма был заменен нападающий. Но давление соперника создавало нам определенные трудности».

10 октября Ахметзянов стал главным тренером «Оренбурга». На этом посту он сменил боснийца Владимира Слишковича.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 13 матчей 8 очков.

ABir
ABir
вчера в 17:53
А стоило ли ради этого менять Слишковича?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:46
Вас Спартак скушал, полностью, и взял три очка
Capral
Capral
вчера в 17:29
Да и кому в Оренбурге атаковать и обострять? А вот, то, что новый тренер кивает на Слишковича и дает понять, что он сторонник другого футбола- это неправильно и некорректно, хотябы потому, что еще неизвестно, что новый тренер вылепит из команды...
7bez3sr334gb
7bez3sr334gb
вчера в 16:57
Игра Оренбурга не заслуживала даже ничьей, просто спартаку повезло больше.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:47, ред.
Ой, я бы не обольщался на месте этого специалиста, то что Оренбург проиграл всего 0:1 целиком и полностью заслуга самого Спартака. Выделять у Оренбурга особо нечего и некого, довольно пассивный футбол показали и заслуженно проиграли. Но даже с этим Оренбургом Спартак мучался. Затяжка времени за 5 минут до финального свистка вишенка на торте позора Станковича. По Оренбургу понятно что рано делать выводы, но настрой команды при Слишковиче нравился больше, чувствовалось что есть химия в коллективе
