Футболист «Спартака» Бабич перенесет операцию 28 октября

вчера, 16:41

Сербский защитник московского «Спартака» перенесет операцию 28 октября. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды .

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) 18 октября. Ему диагностировали разрыв крестообразной связки.

«Что касается Бабича, 28 октября ему предстоит операция. Мы все рядом с ним. Прекрасный человек и футболист. Я его давно знаю, он не только на поле имеет влияние, но и в раздевалке», — сказал Станкович.