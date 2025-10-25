 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Спартака» Бабич перенесет операцию 28 октября

вчера, 16:41

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич перенесет операцию 28 октября. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Деян Станкович.

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) 18 октября. Ему диагностировали разрыв крестообразной связки.

«Что касается Бабича, 28 октября ему предстоит операция. Мы все рядом с ним. Прекрасный человек и футболист. Я его давно знаю, он не только на поле имеет влияние, но и в раздевалке», — сказал Станкович.

Подписывайся в ВК
Все новости
Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов
23 октября
Карпин надеется, что игрок «Динамо» Миранчук восстановится через две недели
22 октября
Кассьерра пропустит около месяца
21 октября
В «Динамо» сообщили, что Лунёв получил травму локтя
19 октября
Миранчук после матча «Динамо» — «Ахмат» покинул стадион на костылях
19 октября
Врач оценил сроки восстановления защитника «Спартака» Бабича
19 октября
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:17
И снова кресты... Желаю Бабичу стойкости!!!
3stgw862xrmx
3stgw862xrmx
вчера в 17:45
Процесс выздоровления долгий, скорейшего выхода Бабичу на поле.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:17
Жаль парня конечно. Здоровья и скорейшего выздоровления!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 