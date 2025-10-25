Прощание с двукратным чемпионом СССР Шустиковым пройдет в Москве

1761407695

вчера, 18:54

Прощание с двукратным чемпионом СССР в составе московского «Торпедо» и серебряным призером чемпионата Европы 1964 года Виктором Шустиковым пройдет 28 октября в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Об этом сообщили в клубе.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Прощание с Шустиковым состоится во вторник в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове с 11-12 часов, похороны пройдут на Востряковском кладбище», — сообщили в клубе.

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за «Торпедо» (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.