ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Ахматом»

вчера, 16:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный арбитр матча 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом» Ранэль Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота бело-голубых. Об этом говорится в решении экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), которое опубликовано на официальном сайте РФС.

Матч «Динамо» — «Ахмат» прошел 19 октября и завершился со счетом 2:2. После встречи «Динамо» обратилось в ЭСК РФС для оценки работы арбитра в моменте с назначенным пенальти на 33-й минуте матча, который не смог реализовать футболист «Ахмата» Лечи Садулаев.

«Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды „Динамо“ Бителло с рукой атакующего игрока „Ахмата“ Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт, нападающий падает на газон неестественным образом. Видеоассистент не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», — говорится в решении.

ЭСК РФС второй тур подряд признала пенальти, назначенный в ворота «Динамо», ошибочным — в игре 11-го тура с московским «Локомотивом» (3:5) бело-голубые были наказаны 11-метровым ударом, который реализовал Алексей Батраков, ЭСК впоследствии не поддержала решение Кирилла Левникова.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 12 матчах.

Брулин
Брулин
сегодня в 00:07
И так в каждом матче - то пенальти левый ставят, то сами себе почти в каждом матче привозят на ровном месте! Ну когда-то же это закончится? )
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:59
Главный прогнулся под VAR
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:29
Срочно убрать ВАР и дополнительное время к дополнительному времени!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:25
Ахмату надо тренироваться бить пенальти. Не дело, когда у команды РПЛ, такая низкая реализация...
Vilar
Vilar
вчера в 18:24
Считаю, что ВАР полностью нивелирует авторитет судьи в поле. Статус судьи в поле совсем опустили, с этими постоянными переговорами, как ученик двоечник из кинофильма "Операция "Ы", всё время ждёт подсказку. На вар должен сидеть техник, который занимается повторами, по просьбе ТОЛЬКО арбитра в поле и не вызывает его к монитору. С этими ВАРварами игра теряет динамику и скорость, часто длительные остановки игры, на руку проигрывающей команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:12
хорошо что Лечи не забил с пенальти))
кстати, насчет пенальти, за 2 сезона Ахмат получил права на пенальти 10 раз.
забито только 3.
аномалия какая то.
Сп62
Сп62
вчера в 17:03
На ВАР надо судей готовить по отдельной программе.
Capral
Capral
вчера в 17:02
А с Локомотивом, не был ошибочным?!
eysne4vxmkru
eysne4vxmkru
вчера в 16:58
Толку то от таких признаний.
