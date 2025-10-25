ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Ахматом»

1761399431

вчера, 16:37

Главный арбитр матча 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом» ошибочно назначил пенальти в ворота бело-голубых. Об этом говорится в решении экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС ), которое опубликовано на официальном сайте РФС .

Матч «Динамо» — «Ахмат» прошел 19 октября и завершился со счетом 2:2. После встречи «Динамо» обратилось в ЭСК РФС для оценки работы арбитра в моменте с назначенным пенальти на 33-й минуте матча, который не смог реализовать футболист «Ахмата» Лечи Садулаев.

«Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды „Динамо“ Бителло с рукой атакующего игрока „Ахмата“ Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт, нападающий падает на газон неестественным образом. Видеоассистент не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», — говорится в решении.

ЭСК РФС второй тур подряд признала пенальти, назначенный в ворота «Динамо», ошибочным — в игре 11-го тура с московским «Локомотивом» (3:5) бело-голубые были наказаны 11-метровым ударом, который реализовал Алексей Батраков, ЭСК впоследствии не поддержала решение Кирилла Левникова.