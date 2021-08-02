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1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.5 - 12.9
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 25.9 - 28.3
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +24 +31, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|26’
|0:1(А)
|Уткин Даниил
|59’
|0:2
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Дуганджич Марко
ассистент Нобоа Кристиан
|Янку Габриэль
|1:2
|86’
|Лысцов Виталий
|13’
|30’
|Дуганджич Марко
|90’
|Нобоа Кристиан
|90+3’
|Попов Ивелин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Заика Кирилл
|Воробьёв Дмитрий
|Семёнов Андрей
|Карапузов Владислав
|63’
|Садулаев Лечи
|Коновалов Игорь
|64’
|Архипов Артем
|Уткин Даниил
|64’
|70’
|Попов Ивелин
|Бурмистров Никита
|Алсултанов Ислам
|Конате Мохамед
|82’
|Янку Габриэль
|Харин Евгений
|82’
|90+1’
|Ангбан Викторьен
|Нобоа Кристиан
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|17
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|7
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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Где тут написано?
Где тут написано?
Щас какие-то Уфы, Сочи и т.д. и т.п. команды приезжают и издеваются над этой новой командой!!!
Хорошо, что теперь команда не называется Тереком. А то, больнее было бы смотреть на это!
Щас какие-то Уфы, Сочи и т.д. и т.п. команды приезжают и издеваются над этой новой командой!!!
Хорошо, что теперь команда не называется Тереком. А то, больнее было бы смотреть на это!
Змея на поле!😯
Змея на поле!😯