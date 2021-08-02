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Протокол матча Ахмат против Сочи

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 1:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Ахмат
1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.5 - 12.9
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 25.9 - 28.3
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 1
Сочи
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +24 +31, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.283.01
Лига Ставок 2.60 3.35 2.85
Фонбет Live! 100.00 11.50 1.05
Мелбет 2.61 3.50 2.76
1XBET 2.65 3.22 3.05
BetBoom 2.72 3.20 2.80
    Еще
     
    13' Лысцов Виталий (5)
     
    26' (0:1) Автогол Уткин Даниил (47)
     
    63' Карапузов Владислав (77) уходит с поля, Семёнов Андрей (15) вышел на поле
     
    2
    64' Коновалов Игорь (11) уходит с поля, Садулаев Лечи (17) вышел на поле
    64' Уткин Даниил (47) уходит с поля, Архипов Артем (68) вышел на поле
     
    2
    82' Конате Мохамед (13) уходит с поля, Алсултанов Ислам (90) вышел на поле
    82' Харин Евгений (59) уходит с поля, Янку Габриэль (9) вышел на поле
     
    86' (1:2) Янку Габриэль (9)
     
    30' Дуганджич Марко (9)
     
    46' Воробьёв Дмитрий (7) уходит с поля, Заика Кирилл (27) вышел на поле
     
    59' (0:2) Дуганджич Марко (9) (Нобоа Кристиан (16))
     
    70' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Попов Ивелин (8) вышел на поле
     
    3
    90' Нобоа Кристиан (16)
    90+1' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Ангбан Викторьен (19) вышел на поле
    90+3' Попов Ивелин (8)
    Голы
    26’ 0:1(А) Уткин Даниил
    59’ 0:2 Дуганджич Марко
    ассистент Нобоа Кристиан
    Янку Габриэль 1:2 86’
    Наказания
    Лысцов Виталий 13’
    30’ Дуганджич Марко
    90’ Нобоа Кристиан
    90+3’ Попов Ивелин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Заика Кирилл Воробьёв Дмитрий
    Семёнов Андрей Карапузов Владислав 63’
    Садулаев Лечи Коновалов Игорь 64’
    Архипов Артем Уткин Даниил 64’
    70’ Попов Ивелин Бурмистров Никита
    Алсултанов Ислам Конате Мохамед 82’
    Янку Габриэль Харин Евгений 82’
    90+1’ Ангбан Викторьен Нобоа Кристиан
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 14
    		2 Удары в створ 7
    		10 Фолы 11
    		4 Угловые 2
    		0 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		7 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    второй
    второй ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 10:24
    а причём тут подавлением или не подавлением!Вакцинировались и "вирус порядочный и не заражает народ на стадионе"!!!Я лично вакцинированный без всяких давлений и нормально себя чувствую,что и другим желаю!!!
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 08:12
    Ахмат нацелен на ФНЛ.
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 02:19
    Кадырова кто только не купил...
    протон1
    протон1 ответ второй (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    под давлением властей?
    второй
    второй ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    там больше всех вакцинированных(вроде 2/3)!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:22
    Ротенберг купил Кадырова ?
    протон1
    протон1
    вчера в 23:09
    А что в Грозном вирус порядочный и не заражает народ на стадионе?
    протон1
    протон1
    вчера в 23:08
    Со змеей там все нормально или она уже извиняется?
    Feanor1993
    Feanor1993
    вчера в 22:58
    К Европе готовы)
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:45
    Что - то фк АХМАТ явно дома стены не помогают, надо искать причину...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:21
    Огорчил Федотов Блаблаблаева.
    Levadia
    Levadia
    вчера в 22:02, ред.
    Ну вот и победа гостей,как бы не старались хозяева в концовке матча!
    Забаненная правда
    Забаненная правда
    вчера в 22:01
    Молодец Сочи с победой!!!....показали место Балалаеву...а то он только на болельщиков может высказываться ...
    Levadia
    Levadia ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Команда в последнее время перестала считаться чисто домашней.
    Levadia
    Levadia ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Не обращайте внимания,я застрял в СССР.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Levadia (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Я не вижу тут никакого Терека!
    Где тут написано?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:54, ред.
    Забили, но это уже поздно! Потому, что даже если выбьют ничью, это плохой результат для хозяев.
    Levadia
    Levadia
    вчера в 21:53
    Пусть Терек и проигрывает,но старается!
    Levadia
    Levadia
    вчера в 21:52
    Ё моё румын забил!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:49
    Во что превратили Терек??? Команда, которая давала бой почти любому сопернику!!! Команда, которую очень трудно было обыграть, когда она играет дома!!!
    Щас какие-то Уфы, Сочи и т.д. и т.п. команды приезжают и издеваются над этой новой командой!!!
    Хорошо, что теперь команда не называется Тереком. А то, больнее было бы смотреть на это!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Levadia (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Терека давно нету уже. В некоторых случаях говорят, что от кого-то только название осталось. А в случае Терека, даже название не осталось.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:58
    Видимо,уплотнят середину таблицы.Не суждено "Ахмату" покрасоваться хоть после второго тура в числе лидеров.
    MikeSevas
    MikeSevas
    вчера в 20:33
    Кристиан красавец. Есть первый.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:33
    Очередной голевой пас Нобоа.
    Levadia
    Levadia
    вчера в 20:32
    А вот и голешник в ворота Терека!
    Levadia
    Levadia
    вчера в 20:13
    Вот это звездец!
    Змея на поле!😯
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:43
    В распоряжение Андрея Талалаева в Ахмате есть хорошие игроки по меркам РПЛ и неслучайно победа команды на выезде над Крылья Советов стала возможным благодаря этому. Во встрече с Сочи Грозненцы постараются у себя дома развить свой успех и победить. Ну а Сочи придётся думать как сдержать натиск хозяев и при этом держать в голове игру через два дня с Партизаном в Лиги Конференций которая для Сочинцев будет не лёгкой. Прогноз Ахмат не проиграет с Азиатской форой (0). Удачи
    beefs
    beefs
    вчера в 16:34
    Ахмат будет на победу играть. В прошлом туре "зелено-бе-лые" были действительно хо-роши. Но против них играли Крылья Советов, которые не блещут в обороне. Думаю, со-чинцы в обороне будут играть надежнее.
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