В 12 Заболотный Николай Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 94

П 34 Маргасов Тимофей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

З 4 Матео Барач Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 87 Прохин Данила Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 5 Пасы: 42 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 5 Родригао Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 9 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

П 13 Терехов Сергей Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

Н 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 70

П 16 Нобоа Кристиан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 91

П 15 Цаллагов Ибрагим Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Н 7 Воробьёв Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Н 9 Дуганджич Марко Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

В 35 Джанаев Сослан

З 27 Заика Кирилл Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 49

З 24 Маммана Эмануэль

З 20 Юрганов Игорь

П 19 Ангбан Викторьен Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 3

П 22 Жоаозиньо

П 17 Колмаков Максим

П 53 Павлов Даниил

П 8 Попов Ивелин Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 24