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Ну, другие посмотрим. Всех с победой!
Ну, другие посмотрим. Всех с победой!
а вот Арсенал, вроде, наконец просыпается
а вот Арсенал, вроде, наконец просыпается
Из всех их мне Таг интересен,но хотелось увидеть его работу в других топ-клубах.
Из всех их мне Таг интересен,но хотелось увидеть его работу в других топ-клубах.
По составу Шпоры намного сильнее,странно почему так бесхребетно проиграли.
По составу Шпоры намного сильнее,странно почему так бесхребетно проиграли.
P.S.: Если Артета (или др тренер) сможет так настраивать команду не только на игру с курятником, а со всеми + купят качественного ЦПЗ типа Милинковича-Савича из Лацио, то обьективно Арсенал сможет вернуться в элиту. Мои поздравления болельщикам Арсенала и желаю вернуться в Топ поскорее, негоже такому клубу болтаться в середине таблицы
P.S.: Если Артета (или др тренер) сможет так настраивать команду не только на игру с курятником, а со всеми + купят качественного ЦПЗ типа Милинковича-Савича из Лацио, то обьективно Арсенал сможет вернуться в элиту. Мои поздравления болельщикам Арсенала и желаю вернуться в Топ поскорее, негоже такому клубу болтаться в середине таблицы
Высококачесивенные клубы от так сказать тёмных лошадок,отличаются тем,что начиная сезон на 14 месте,могут становится Чемпионами,а те наоборот,идя несколько месяцев на первом месте,взять и занять какое нибудь Десятое.
Высококачесивенные клубы от так сказать тёмных лошадок,отличаются тем,что начиная сезон на 14 месте,могут становится Чемпионами,а те наоборот,идя несколько месяцев на первом месте,взять и занять какое нибудь Десятое.