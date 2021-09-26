В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 3 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

З 3 Регилон Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 96

З 6 Санчес Давинсон Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 96

З 25 Танганга Джафет Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 20 Алли Деле Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

З 15 Дайер Эрик Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 96

Н 27 Моура Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 70

Н 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 96

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 22 Голлини Пьерлуиджи

З 33 Дэвис Бен

З 14 Родон Джо

З 4 Ромеро Кристиан

З 12 Эмерсон Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 51

П 18 Ло Чельсо Джовани

П 29 Скипп Оливер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 51

Н 11 Гил Брайан Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 26

Н 44 Скарлетт Дэйн

Пропускают