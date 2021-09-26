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Арсенал - Тоттенхэм
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Протокол матча Арсенал против Тоттенхэм

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 3:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Арсенал
3 : 1
завершен
26 сентября 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 327 - 446
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.8
Средний возраст: 24.3 - 26.6
Средний рост: 184 - 184
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 1
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 6 тур
Стадион Эмирейтс, зрителей: 59919
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.393.54
Фонбет 2.30 3.25 3.40
Мелбет 2.32 3.47 3.21
1XBET 2.28 3.42 3.50
BetBoom 2.18 3.51 3.46
    Еще
     
    12' (1:0) Смит-Роу Эмиль (10) (Сака Букайо (7))
     
    27' (2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Смит-Роу Эмиль (10))
     
    34' (3:0) Сака Букайо (7)
     
    82' Джака Гранит (34) уходит с поля, Локонга Альберт-Мбойо (23) вышел на поле
     
    87' Сака Букайо (7) уходит с поля, Мэйтленд-Найлз Эйнсли (15) вышел на поле
     
    88' Смит-Роу Эмиль (10) уходит с поля, Тавареш Нуно (20) вышел на поле
     
    89' Эдегор Мартин (8)
     
    90+1' Локонга Альберт-Мбойо (23)
     
    2
    46' Алли Деле (20) уходит с поля, Скипп Оливер (29) вышел на поле
    46' Танганга Джафет (25) уходит с поля, Эмерсон (12) вышел на поле
     
    67' Скипп Оливер (29)
     
    70' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Гил Брайан (11) вышел на поле
     
    79' (3:1) Сон Хын-Мин (7) (Регилон (3))
    Голы
    Смит-Роу Эмиль
    ассистент Сака Букайо     		1:0 12’
    Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Смит-Роу Эмиль     		2:0 27’
    Сака Букайо 3:0 34’
    79’ 3:1 Сон Хын-Мин
    ассистент Регилон
    Наказания
    67’ Скипп Оливер
    Эдегор Мартин 89’
    Локонга Альберт-Мбойо 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Скипп Оливер Алли Деле
    46’ Эмерсон Танганга Джафет
    70’ Гил Брайан Н'Домбеле Тангай
    Локонга Альберт-Мбойо Джака Гранит 82’
    Мэйтленд-Найлз Эйнсли Сака Букайо 87’
    Тавареш Нуно Смит-Роу Эмиль 88’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		7 Удары в створ 4
    		12 Фолы 13
    		4 Угловые 4
    		2 Офсайды 4
    		47% Владение мячом 53%
    		3 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Брулин
    Брулин
    27 сентября в 08:20
    Как же кайфово что два воспитанника, Сака и Смит-Роу имеют по г+п каждый и принесли победу в дерби. Мы не покупаем звёзд, мы их делаем.
    sir_Alex
    sir_Alex
    27 сентября в 06:40
    Немотивированный Кейн – страшное дело 😂😂😂
    mike60
    mike60
    27 сентября в 03:01
    При Моуриньо Тоттенхем был сильнее.На него все жаловались.А он определенный уровень держал.Ниже определенной планки не падал.По всем результатам видно,что как тренер он сильнее Нуну.Хотя он уже перестал быть волшебником.И в самые топовые команды его не зовут,но он поставил в свое время такую высокую планку,что до сих пор сильнее многих тренеров.
    mphuZ
    mphuZ
    26 сентября в 23:28
    Жаль, что не увидел этот матч)) Работа не позволяет..
    Ну, другие посмотрим. Всех с победой!
    A.S.A
    A.S.A
    26 сентября в 23:07
    Канониры с победой нас! Приятная победа в дерби, по игре тоже смотрелись хорошо, вот только зря во втором тайме встали....нужно было продолжать играть в свой футбол...жаль что не на сухарь отыграли
    faneng
    faneng
    26 сентября в 22:51
    Ну что, Тоттенхэм - первое место в АПЛ, Арсенал - последнее?
    Nazi
    Nazi
    26 сентября в 22:47
    Теперь артетишке все простят. И это классно. Будет топить Арсенал до последнего :) Что про Тоттенхем, так это Тоттенхем и все :)
    протон
    протон
    26 сентября в 22:10
    Шутка ли, Арсенал хейтили каких-то пару тройку недель назад, а они уже обошли ттх
    протон
    протон
    26 сентября в 22:09
    в этом сезоне Тотем сам на себя не похож
    а вот Арсенал, вроде, наконец просыпается
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    26 сентября в 22:02
    В принципе, как и было последние сезонов 5 . Но лично мне хочется увидеть прежний Арсенал, который регулярно играл в ЛЧ и показывал красивую игру, хоть и часто вылетал на ранних стадиях плей-офф.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
    26 сентября в 21:36
    ага. одного голландца дисквалифицировали и каталонцы разгромили соперника.
    Из всех их мне Таг интересен,но хотелось увидеть его работу в других топ-клубах.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    26 сентября в 21:27
    Хорошо, у Артеты помощник- голландец Стевьенберг, выручает. )
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    26 сентября в 21:24
    От эт Арсенал разошелся
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    26 сентября в 21:18
    ему надо рождественнского гуся съесть.их любимое блюдо.
    По составу Шпоры намного сильнее,странно почему так бесхребетно проиграли.
    Bom Bom
    Bom Bom
    26 сентября в 21:13
    Если бы еще в первом туре не обделались в своем стиле, положение в таблице было б отличным - 1-3 очка до зоны ЛЧ. Но в любом случае вся борьба впереди, а Арсенал любитель играть отрезками по 3-4 норм матча с последующим пике.
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    26 сентября в 21:13
    Кейна надурили ,опять ,обещали Шпоры с ним чемпионство добыть ,но всё встало на круги своя ,но если честно ,и Кейн не впечатляет ,еле булки передвигает.
    протон
    протон
    26 сентября в 21:13
      протон
      протон
      26 сентября в 21:12
      Арсенал даже неплохо первый тайм сыграл, в кой то веки
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь
      26 сентября в 21:09
      Арсенал просыпается мало по малу. С победой!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      26 сентября в 21:08
      Гуннеров с победой! Хотелось бы верить, что Арсенал начинает возвращаться по ближе к еврокубкам, а Тоттен что-то совсем поплыл, 3 поражения в дерби, это конечно, круто.
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      26 сентября в 21:07, ред.
      Раз в тридцать лет это высокий класс. Просто запредельный.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
      26 сентября в 21:03, ред.
      УВЕРЕННОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО. А кто виноват Лисам что два сезона подряд идя в бигфо,последние ответственные матчи - прошляпали. А ведь могли в том сезоне удержать четвёртое,Астон Вилла в помощь.
      Высококачесивенные клубы от так сказать тёмных лошадок,отличаются тем,что начиная сезон на 14 месте,могут становится Чемпионами,а те наоборот,идя несколько месяцев на первом месте,взять и занять какое нибудь Десятое.
      Виталик-ManUtd-Rus
      Виталик-ManUtd-Rus
      26 сентября в 21:01
      Тотальная доминация !
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      26 сентября в 20:58
      Как быстро забылось вползание Ливерпуля в зону лч на флажке в прошлом сезоне, тот же спурт челси, как колбасит постоянно мю....но нет, это теперь стабильность значит.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Александр Апалько (раскрыть)
      26 сентября в 20:56, ред.
      Арсенал не сможет даже через матч,показывать подобную игру и результат. После этого матча,логичнее ожидать серые будни.Поэтому зацепиться за ЛЕ или Конференцию,было бы не плохо,за ЛЧ пока рано.
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      26 сентября в 20:53
      Ну вот, Арсенал уже в двух победах от первого места. Эпоха доминирования в АПЛ не за горами))
      Roger Young
      Roger Young
      26 сентября в 20:49
      Обидно. Тоттенхэм абсолютно безвольный.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      26 сентября в 20:45
      канониры в 4х очках от Челси, браво Артета
      Александр Апалько
      Александр Апалько ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      26 сентября в 20:42
      Это да. Но сезон покажет. МЮ, кстати, не очень начал сезон. Ещё Арсенал не будет тратить силы на еврокубки. Всякое может случиться, пора уже Артете выстрелить. Или сейчас, или никогда. В случае очередных плохих результатов, скорее всего его уволят.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Vector-B B (комментарий удален) (раскрыть)
      26 сентября в 20:38
      Из какой команды?
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