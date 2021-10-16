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Бернли не может выиграть в этом чемпионате уже семь туров (3 ничьи, 4 поражения). Статистика говорит в пользу Манчестер Сити.
Бернли не может выиграть в этом чемпионате уже семь туров (3 ничьи, 4 поражения). Статистика говорит в пользу Манчестер Сити.