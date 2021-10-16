Манчестер Сити

В 13 Штеффен Зак Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 6 Аке Натан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 72

З 5 Стоунз Джон Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 84

П 16 Родри Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 94 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 89

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 84 Сликер Киран

З 3 Диаш Рубен Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 18

З 2 Уокер Кайл

П 10 Грилиш Джек

П 8 Гюндоган Илкай

П 11 Зинченко Александр

П 80 Палмер Коул Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 1