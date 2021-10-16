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Манчестер Сити - Бернли
Уотфорд - Ливерпуль
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Норвич Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон - Лидс
Брентфорд - Челси

Протокол матча Манчестер Сити против Бернли

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Бернли Бернли
Манчестер Сити
2 : 0
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 620 - 111
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 0.4
Средний возраст: 26.5 - 27.7
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-5-1
Бернли
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Этихад Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1210.3526.47
Фонбет 1.12 8.80 22.00
Мелбет 1.14 9.71 20.00
1XBET 1.15 10.00 22.00
BetBoom 1.17 8.04 18.86
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    12' (1:0) Силва Бернарду (20)
     
    45+3' Ляпорт Эмерик (14)
     
    70' (2:0) Де Брюйне Кевин (17)
     
    72' Ляпорт Эмерик (14) уходит с поля, Диаш Рубен (3) вышел на поле
     
    84' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
     
    90+1' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Палмер Коул (80) вышел на поле
     
    56' Корне Максвел (20) уходит с поля, Барнс Эшли (10) вышел на поле
     
    72' Корк Джек (4) уходит с поля, Гудмундссон Йохан (7) вышел на поле
     
    82' Вуд Крис (9) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
    Голы
    Силва Бернарду 1:0 12’
    Де Брюйне Кевин 2:0 70’
    Наказания
    Ляпорт Эмерик 45+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Барнс Эшли Корне Максвел
    Диаш Рубен Ляпорт Эмерик 72’
    72’ Гудмундссон Йохан Корк Джек
    82’ Родригес Джей Вуд Крис
    Фернандиньо Де Брюйне Кевин 84’
    Палмер Коул Силва Бернарду 90+1’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		6 Удары в створ 2
    		11 Фолы 5
    		6 Угловые 2
    		0 Офсайды 3
    		71% Владение мячом 29%
    		2 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:03
    Могли забить и больше.
    протон
    протон
    вчера в 19:40
    Победа есть победа, но отдельные игроки расстроили. Стерлинг, Марез это просто уныние и тоска. Первый вообще ничего не делал, второй бил куда угодно, лишь бы не в створ. Вот Бернарду супер форму набрал. Даже Кевин блеклым был. Ждем ЛЧ с Брюгге.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 19:33
    С таким составом можно забивать больше
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:08
    сити с уверенной победой!!! плюс некоторые игроки отдохнули, ждем лч теперь!)
    allemz
    allemz
    вчера в 18:13
    Ямайскому свинобразу после нытья на камеру дали поиграть в старте, он даже и 3% от обещанного не показывает, всё тоже самое: невнятная игра и опускание рук после очередного фейла, абсолютно никакущий. Вали уже к черту, задолбал, перед камерой джентльмен, а на поле когда доходит до дела всего лишь маленькая точка. Ещё и клуб несправедливо маринует. Да, 12? Все устали от нытья и наплевательского отношения. Проклятый зазнавшийся неандерталец, считающий себя пупом земли, все ему должны, но только не он, ведь БЛМщик, а такие только сверхлюди мля, тьфу
    beefs
    beefs Победа хозяев всухую - да
    вчера в 16:49
    Вопрос с победителем в этой дуэли не стоит. В текущем первенстве «МС» уже не раз провел довольно засушливые матчи, что при таком серьезном атакующем потенциале скрывать нельзя. Мы ждем активных атакующих действий от команды, у которой сегодня на поле с большой долей вероятности выйдет смешанный состав.
    David Young
    David Young
    09 октября в 18:48
    Победа Манчестер Сити.
    ДАША Д
    ДАША Д победа хозяев
    08 октября в 10:50
    Манчестер Сити играет дома, где в чемпионате совсем не пропускает, поэтому шансы забить у Бернли минимальны.
    Бернли не может выиграть в этом чемпионате уже семь туров (3 ничьи, 4 поражения). Статистика говорит в пользу Манчестер Сити.
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