В 98 Максименко Александр Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 6 Айртон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

З 2 Жиго Самуэль Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 92 Рассказов Николай Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 10 Бакаев Зелимхан Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 69

П 47 Зобнин Роман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

П 33 Крал Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 69

П 17 Ломовицкий Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 79

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 87

Н 9 Понсе Эсекель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 91 Марков Даниил

В 32 Ребров Артем

З 56 Гапонов Илья

З 38 Ещенко Андрей

З 29 Кутепов Илья

З 68 Литвинов Руслан

П 22 Игнатов Михаил Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 26

П 77 Мирзов Резиуан Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 16

П 18 Умяров Наиль Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 4 Хендрикс Йоррит Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 26