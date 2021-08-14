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Спартак - Урал
Нижний Новгород - Уфа
Ростов - ЦСКА
Ахмат - Динамо

Протокол матча Спартак против Урал

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Спартак
1 : 0
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 92 - 10.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 0.3
Средний возраст: 24.5 - 29.4
Средний рост: 182.5 - 185.6
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Урал
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 4 тур
Стадион Открытие Арена, зрителей: 2945 +23 +25, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.558.30
Фонбет Live! 1.03 18.00 100.00
Мелбет 1.40 4.86 9.21
BetBoom 1.40 4.55 9.50
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    23' Рассказов Николай (92)
     
    27' (1:0) Зобнин Роман (47) (Джикия Георгий (14))
     
    42' Жиго Самуэль (2)
     
    2
    69' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
    69' Крал Алекс (33) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    79' Ломовицкий Александр (17) уходит с поля, Мирзов Резиуан (77) вышел на поле
     
    2
    87' Понсе Эсекель (9) уходит с поля, Соболев Александр (7) вышел на поле
    87' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Умяров Наиль (18) вышел на поле
     
    33' Герасимов Алексей (93)
     
    45' Годзюр Ярослав (31)
     
    56' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Железнов Юрий (14) вышел на поле
     
    65' Панюков Андрей (20) уходит с поля, Агеев Михаил (9) вышел на поле
     
    75' Августиняк Рафал (6) уходит с поля, Йовичич Бранко (18) вышел на поле
     
    76' Егорычев Андрей (5)
    Голы
    Зобнин Роман
    ассистент Джикия Георгий     		1:0 27’
    Наказания
    Рассказов Николай 23’
    33’ Герасимов Алексей
    Жиго Самуэль 42’
    45’ Годзюр Ярослав
    76’ Егорычев Андрей
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Железнов Юрий Подберёзкин Вячеслав
    65’ Агеев Михаил Панюков Андрей
    Игнатов Михаил Бакаев Зелимхан 69’
    Хендрикс Йоррит Крал Алекс 69’
    75’ Йовичич Бранко Августиняк Рафал
    Мирзов Резиуан Ломовицкий Александр 79’
    Соболев Александр Понсе Эсекель 87’
    Умяров Наиль Ларссон Джордан 87’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 1
    		13 Фолы 12
    		5 Угловые 4
    		0 Офсайды 4
    		46% Владение мячом 54%
    		1 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    вчера в 22:31, ред.
    Дно пробито? думаю нет, батискаф утопает, дна не видно. особенно сильна обструкция по отношению к клубам, евро игры показали. болельщики особенно озлоблены. они срывают злость на клубах. показатель спартак. федун отдыхает на курортах , а спартак барахтается. такая ситуация и в ЦСКА что происходит в клубе сам Гинер не понимает. отставки , и не понятная политика клуба.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska59 (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Догнали ! )
    EAGinLE
    EAGinLE
    вчера в 21:53
    По Уралу гуляет , по Уралу гуляет ,по Уралу гуляет ... Зобнин молодой. ..:) :)))
    протон1
    протон1
    вчера в 21:41, ред.
    Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Однако во время матча активные болельщики «Спартака» оскорбляли владельца клуба Леонида Федуна и игроков.
    blitz
    blitz
    вчера в 21:00
    Очень слабенько, еле, еле один забили Уралу.
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 20:56
    Тихий ужас...Какая Лига чемпионов..??? ФНЛ с натяжкой...
    Kaxal61
    Kaxal61
    вчера в 20:33
    Не посещайте на матчи Спартака вообще, если 2 года подряд не станет чемпионом РПЛ
    протон1
    протон1 ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:32
    ну бывает что попадаются более правдивые тоже. ведь люди выкладывают и в тик ток. везде.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 20:32
    Красно белых с победой! Но победа трудная,после всего и проигрыша в ЛЧ и скандалов и разборок ,выиграли ели как,будущее туманно
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 20:29
    Простите за откровенность,но интересно,кто притащил этого алкаша в Урал.У него ведь всё на морде наросовано,как бы он бейсболку не натягивал на глаза...и пивной животик говорит о многом.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:28
      batog
      batog ответ Oliver S (раскрыть)
      вчера в 20:28
      Надо научиться бить мимо вратаря !!!!!!!
      pomor45
      pomor45 ответ протон1 (раскрыть)
      вчера в 20:27
      Какие в ютубе могут факты, кроме фейковых?
      112910415
      112910415
      вчера в 20:26
      Качество игры не радует
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 20:25
      Да,спартачи,всё очень грустно и печально...чтобы профессионалов хватало на 30-35 минут,это ужас.Чтобы партнёру,находящемуся в 5 метрах не отдать точный пас,я не понимаю,что вы делаете на тренировках?Неужели вам не стыдно за такой,,футбол,,?Ведь это всего навсего Урал,с новым тренером,с подбором игроков не лучшего качества,тогда как вы будете выглядеть с Зенитом,Динамо,ЦСКА?
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 20:20
      Очень познавательная..медицинская ветка.......не зря зашёл...
      Лишь не понял смысл....
      У Спартака антитела к Уралу ???
      протон1
      протон1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 20:02
      Если у человека есть (или были) антитела к коронавирусу, они не могли возникнуть без Т-лимфоцитов. В самом начале болезни, именно Т-клетки встречают попавший в организм вирус. Они «оценивают» его и, если понимают, что это враги, принимают решение об уничтожении. Именно после этого начинают синтезироваться антитела. организм не может постоянно быть в напряжении наращивая и держать большое колличество антител , иначе человек бы не выдержал давления, есть так называемые Т-клетки памяти которые встречают вирус первыми и начинают наращивать выработку антител. как то так. немного разные вещи по функции
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ cska59 (раскрыть)
      вчера в 20:02
      Сейчас Ростов -ЦСКА . Догоняйте ! ))
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ протон1 (раскрыть)
      вчера в 19:56
      Может "клетки памяти" и "антитела" две разные вещи?
      Oliver S
      Oliver S
      вчера в 19:56
      Надо очень тщательно поработать над точностью паса, на своей половине ещё худо-бедно, а на чужой - сразу мрак. Ещё бы разобраться со схемой в центре поля, потому что когда номинальный опорник постоянно бегает выше центр полузащей - это либо игроки не понимают свою роль на поле, либо тренер не всё или не так донёс до игроков. Ну и левый фланг просто кошмар.
      cska59
      cska59
      вчера в 19:55
      И-эх,обошли нас заклятые в таблице.
      протон1
      протон1
      вчера в 19:51
      Игра Спартака оставляет желать лучшего. Все хаотично.
      Защита сама по себе, полузащита так же, нападающие получают мячи банальными забросами..
      Благо результат есть.
      протон1
      протон1
      вчера в 19:50
      Соболев лавочник с самой большой личкой в чемпионате сейчас.
      Вот что лимит животворящий делает!
      протон1
      протон1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:48
      факты есть. если не фейковые конечно. в ютьюбе видел видео . как в реанимации один показывает больных. и говорит что эти те кто вакцинировался. и там очень много людей было. обычно у антител есть свойства памяти. даже если их в теле не достаточно но есть. тьо защитная функция когда видит вирус начинает вырабатывать большое количество тел на вирус.
      Futurista
      Futurista ответ praporchik zadov (раскрыть)
      вчера в 19:47
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 19:43
      Зачем во втором тайме вообще на поле выходили ? Не понимаю ! Чтобы я засыпал во время игры Спартака - такого ещё не было со мной ни разу ! Видимо ,Руй -очень плохой мотиватор + непрофессиональный подход игроков ! Не футбол ,а тягомотина ! А впереди -никакого просвета .
      Vitali Mäkelä
      Vitali Mäkelä ответ Ген Геныч (раскрыть)
      вчера в 19:41
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 19:41
        С Победой красно белые!!! Больше и не чего добавить.
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987
        вчера в 19:41, ред.
        хорошо, что сегодня соперником был урал, сейчас команда из Екатеренбурга слабейшая в рпл, думаю любой другой соперник очки с открывашки бы увёз...только через такие ужасные матчи вернётся со временем игра и вера футболистов в свои силы, пока просто порадуемся трём набранным очкам
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 19:40
        Поздравляю болельщиков Спартака с победой
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