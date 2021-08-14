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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
1) Начали здорово - и по моментам, и в плане прессинга. Но после гола куда-то это всё улетучилось, и Урал мог сравнять счёт. Странное поведение игроков Спартака...
2) Ощущение, что нет свежести в ногах и физики не хватает.
3) От чего то бросаем зоны и даём сопернику бить из штрафной.
4) Напрашиваются замены - Ломовицкий не вошёл в игру, Бакаев тоже не в своей тарелке справа. Их бы флангами поменять тогда.
Нужно забивать второй гол, иначе пропустим.
1) Начали здорово - и по моментам, и в плане прессинга. Но после гола куда-то это всё улетучилось, и Урал мог сравнять счёт. Странное поведение игроков Спартака...
2) Ощущение, что нет свежести в ногах и физики не хватает.
3) От чего то бросаем зоны и даём сопернику бить из штрафной.
4) Напрашиваются замены - Ломовицкий не вошёл в игру, Бакаев тоже не в своей тарелке справа. Их бы флангами поменять тогда.
Нужно забивать второй гол, иначе пропустим.