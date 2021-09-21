Фиорентина

В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

П 36 Дармиан Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 66

З 6 де Врей Стефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

П 23 Барелла Николо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 70

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 93

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 93

П 20 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 84

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 70

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 21 Кордас Алекс

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило

З 32 Димарко Федерико Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

З 2 Думфрис Дензел Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 27

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

П 8 Весино Матиас Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 23

П 5 Гальярдини Роберто Голевые передачи: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

П 38 Сангалли Маттиа

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

Пропускают

(П) - Травма бедра

Не играл с 02.10.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Видаль Артуро (П) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 12.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Сенси Стефано (П) - Травма колена