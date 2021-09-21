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Фиорентина - Интер
Болонья - Дженоа
Аталанта - Сассуоло

Протокол матча Фиорентина против Интер

Фиорентина Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) 1:3 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Фиорентина
1 : 3
завершен
21 сентября 2021, 21:45
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 163 - 413.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.5
Средний возраст: 25.6 - 28.6
Средний рост: 183.5 - 184.4
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-3-3 - 3-5-2
Серия побед: 3 - 1
Интер
Италия. Серия А 2021/2022, 5 тур
Стадион Артемио Франки, зрителей: 15927
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.913.921.95
Фонбет 4.00 3.90 1.93
Мелбет 4.75 3.95 1.76
    Еще
     
    23' (1:0) Соттил Риккардо (33) (Гонсалес Николас (22))
     
    2
    65' Торрейра Лукас (18) уходит с поля, Амрабат Софьян (34) вышел на поле
    65' Бенасси Марко (24) уходит с поля, Одриосола Альваро (29) вышел на поле
     
    74' Соттил Риккардо (33) уходит с поля, Сапонара Риккардо (8) вышел на поле
     
    2
    78' Гонсалес Николас (22)
    78' Гонсалес Николас (22)
     
    2
    85' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Кокорин Александр (91) вышел на поле
    85' Данкан Альфред (32) уходит с поля, Кальехон Хосе (7) вышел на поле
     
    18' Шкриньяр Милан (37)
     
    52' (1:1) Дармиан Маттео (36) (Барелла Николо (23))
     
    55' (1:2) Джеко Эдин (9) (Чалханоглу Хакан (20))
     
    63' Дармиан Маттео (36)
     
    66' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Думфрис Дензел (2) вышел на поле
     
    2
    70' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
    70' Барелла Николо (23) уходит с поля, Весино Матиас (8) вышел на поле
     
    3
    83' Чалханоглу Хакан (20)
    83' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Димарко Федерико (32) вышел на поле
    83' Чалханоглу Хакан (20) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
     
    87' (1:3) Перишич Иван (14) (Гальярдини Роберто (5))
    Голы
    Соттил Риккардо
    ассистент Гонсалес Николас     		1:0 23’
    52’ 1:1 Дармиан Маттео
    ассистент Барелла Николо
    55’ 1:2 Джеко Эдин
    ассистент Чалханоглу Хакан
    87’ 1:3 Перишич Иван
    ассистент Гальярдини Роберто
    Наказания
    18’ Шкриньяр Милан
    63’ Дармиан Маттео
    Гонсалес Николас 78’
    Гонсалес Николас 78’
    83’ Чалханоглу Хакан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Амрабат Софьян Торрейра Лукас 65’
    Одриосола Альваро Бенасси Марко 65’
    66’ Думфрис Дензел Дармиан Маттео
    70’ Санчес Алексис Джеко Эдин
    70’ Весино Матиас Барелла Николо
    Сапонара Риккардо Соттил Риккардо 74’
    83’ Димарко Федерико Мартинес Лаутаро
    83’ Гальярдини Роберто Чалханоглу Хакан
    Кокорин Александр Бонавентура Джакомо 85’
    Кальехон Хосе Данкан Альфред 85’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 17
    		6 Удары в створ 5
    		11 Фолы 15
    		4 Угловые 8
    		1 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    22 сентября в 09:11
    После проигрыша от Реала, Интер рвёт и мечет
    нечитайло
    нечитайло
    22 сентября в 06:23
    Нарядно крутяк
    протон
    протон
    22 сентября в 03:03, ред.
    Пойду смотреть Челси - Бавария . финал ЛЧ, жаль что не было самого Роббена в той игре за состав в Челси. Интересно где сейчас Роберто Ди Маттео , вспухнул как звезда на тот момент и погас как нейтронная звезда
    протон
    протон
    22 сентября в 02:55
    Комментаторы игр МЮ - Вест Хема, и Челси - Тотенхем. на высоком уровне. как они красиво комментируют )))
    протон
    протон
    22 сентября в 02:49
    Сижу смотрю обзор Челси- Тотенхем. Тиаго Силва реально отдает всего себя игре.
    протон
    протон
    22 сентября в 01:44, ред.
    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. В последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. Согласно подсчетам Forbes, годовой доход португальца составил $125 млн. Из них $70 млн пришлись на зарплату, остальное — на рекламные контракты и другие сделки. Напомним, что в прошлом сезоне Криштиану Роналду выступал за «Ювентус».
    вчера помню болельщик Ювентуса мне говорил что КР только убыль привозил.

    В топ-10 рейтинга также вошли: Килиан Мбаппе (ПСЖ, $43 млн), Мохамед Салах («Ливерпуль», $41 млн), Роберт Левандовский («Бавария») и Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — доход каждого оценен в $35 млн, Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $34 млн), Гаррет Бейл («Тоттенхем», $32 млн) и Эден Азар («Реал», $29 млн).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 сентября в 00:27
    Неправильный заголовок !
    Фиорентина Кокоринв зато больше владела мячом !
    LOpp
    LOpp
    22 сентября в 00:19
    Вышел Кокоша и через 2 минуты пропустили гол
    протон
    протон ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    21 сентября в 23:34
    я думаю сашка заснул на лавке , и снится сон, как на берегу лазурного моря...
    протон
    протон
    21 сентября в 23:33
    Выпускайте Кокорина спасать ситуацию)
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    21 сентября в 23:12
    Итальяно, не тупи - там Сашка только и ждёт, что б выйти на поле и разорвать напрочь этот интер
    протон
    протон
    21 сентября в 22:43
    Работа стоит , а срок идёт)))
    протон
    протон
    21 сентября в 22:41
    Он что в клоунском костюме выйдет веселить публику? По другому даже не знаю как...
    Zhgoon
    Zhgoon
    21 сентября в 22:24
    Хороши фиалки. Уже выигрывали у «Аталанты». Авось и тут дадут боя. В их победе не очень уверен — «Интер» все-таки силен сейчас, но легкой прогулки не получится. Даже моментов создавать не дают.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин Гости выиграют и обе команды забьют
    21 сентября в 18:56
    Почему такой прогноз? Несмотря на уверенный старт Фиорентины, Интер на данный момент времени сильнее. При этом миланцы прекрасны в атаке настолько, что могут позволить себе пропускать и при этом выигрывать.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.5
    21 сентября в 00:41
    Для Интера настало время игр через два дня на третий. И это не может не сказаться на результатах команды. Свой первый матч в ЛЧ миланцы проиграли, но там ещё ничего не потеряно. Впереди игры с Шахтёром и Шерифом. А в Серии А земляки из Милана идут нога в ногу и каждая потеря очков для "чёрно-синих" может стоить потерянного лидерства. Фиорентина несмотря на свой статус крепкого бойца вполне удобный соперник для Интера. Который не проигрывает "фиалкам" уже четыре с половиной года. Но этот пресловутый график может внести поправки в статистику. Тем более, что Интер выложился по полной в матче с Болоньей. Подряд такой феерии у миланцев уже не получится.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    21 сентября в 00:32
    Дуэль двух команд с именем, которые летом сменили тренеров ("Фиорентина" аж дважды!) и идут в топ-5 чемпионата Италии - что может быть интереснее в качестве вывески центрального матча дня? При Итальяно "фиалки" неплохо стартовали, "нерадзурри" при Индзаги отнюдь не потеряли в чемпионском классе. Для обоих коллективов этот будет тест на прочность.

    Несмотря на статусность игры, вряд ли соперники будут слишком осторожничать, обе команды любят играть вертикально, а не катать мяч в ожидании ошибки соперника. По такой игре стоит ожидать голов в обе стороны, причём гости в этой перестрелке, несмотря на потерю пары игроков, работающих на атаку, выглядят предпочтительнее. Класс футболистов, лучшая сыгранность, меньшее количество фолов и карточек - всё это должно по итогу склонить чашу весов в пользу чемпионов страны, пусть эта встреча и не будет лёгкой прогулкой для команды из Милана, как предыдущая.
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