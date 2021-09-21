|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
вчера помню болельщик Ювентуса мне говорил что КР только убыль привозил.
В топ-10 рейтинга также вошли: Килиан Мбаппе (ПСЖ, $43 млн), Мохамед Салах («Ливерпуль», $41 млн), Роберт Левандовский («Бавария») и Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — доход каждого оценен в $35 млн, Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $34 млн), Гаррет Бейл («Тоттенхем», $32 млн) и Эден Азар («Реал», $29 млн).
вчера помню болельщик Ювентуса мне говорил что КР только убыль привозил.
В топ-10 рейтинга также вошли: Килиан Мбаппе (ПСЖ, $43 млн), Мохамед Салах («Ливерпуль», $41 млн), Роберт Левандовский («Бавария») и Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — доход каждого оценен в $35 млн, Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $34 млн), Гаррет Бейл («Тоттенхем», $32 млн) и Эден Азар («Реал», $29 млн).
Фиорентина Кокоринв зато больше владела мячом !
Фиорентина Кокоринв зато больше владела мячом !
Несмотря на статусность игры, вряд ли соперники будут слишком осторожничать, обе команды любят играть вертикально, а не катать мяч в ожидании ошибки соперника. По такой игре стоит ожидать голов в обе стороны, причём гости в этой перестрелке, несмотря на потерю пары игроков, работающих на атаку, выглядят предпочтительнее. Класс футболистов, лучшая сыгранность, меньшее количество фолов и карточек - всё это должно по итогу склонить чашу весов в пользу чемпионов страны, пусть эта встреча и не будет лёгкой прогулкой для команды из Милана, как предыдущая.
Несмотря на статусность игры, вряд ли соперники будут слишком осторожничать, обе команды любят играть вертикально, а не катать мяч в ожидании ошибки соперника. По такой игре стоит ожидать голов в обе стороны, причём гости в этой перестрелке, несмотря на потерю пары игроков, работающих на атаку, выглядят предпочтительнее. Класс футболистов, лучшая сыгранность, меньшее количество фолов и карточек - всё это должно по итогу склонить чашу весов в пользу чемпионов страны, пусть эта встреча и не будет лёгкой прогулкой для команды из Милана, как предыдущая.