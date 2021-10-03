В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 28 Демирал Мерих Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

З 19 Джимсити Берат Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 77 Дзаппакоста Давиде Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Фолов заработано: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 56

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 56

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 87

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 66 Ловато Маттео

З 13 Пеццелла Джузеппе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 66

З 42 Скальвини Джорджио

П 72 Иличич Йосип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 34

П 7 Копмейнерс Тейн Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 45

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Н 59 Миранчук Алексей

Н 9 Муриэль Луис Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 34