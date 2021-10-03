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«Милан» хорош на скоростях и контратаках, а «Аталанта» выглядит как целостная выстроенная система, хоть оборона красно-черных и выдерживает, но все же Сапата и Малина это еще то испытание. Томори шикарен. Отбор с переворотом он чисто в стиле АПЛ провернул.. Меньян — просто праздник. Тонали радует уже который матч. Кессье тоже перестал валять дурака. Надо дальше давить левый фланг «Аталанты». Там у них тотальная брешь.
Ждем голевой пас от Ребича и какую-нибудь красоту от Леао или Тео.
«Милан» хорош на скоростях и контратаках, а «Аталанта» выглядит как целостная выстроенная система, хоть оборона красно-черных и выдерживает, но все же Сапата и Малина это еще то испытание. Томори шикарен. Отбор с переворотом он чисто в стиле АПЛ провернул.. Меньян — просто праздник. Тонали радует уже который матч. Кессье тоже перестал валять дурака. Надо дальше давить левый фланг «Аталанты». Там у них тотальная брешь.
Ждем голевой пас от Ребича и какую-нибудь красоту от Леао или Тео.
Всех Rossoneri с Победой и Лигой Чемпионов! Forza Milan!!! Сегодня мы не чемпионы, но уже в лиге чемпионов. Ура товарищи!!!
Вы столько страдали, даже думать про такое не хочется. И, наконец-то, настоящий повод для радости. Празднуйте :)
Всех Rossoneri с Победой и Лигой Чемпионов! Forza Milan!!! Сегодня мы не чемпионы, но уже в лиге чемпионов. Ура товарищи!!!
Вы столько страдали, даже думать про такое не хочется. И, наконец-то, настоящий повод для радости. Празднуйте :)