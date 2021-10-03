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Аталанта - Милан
Болонья - Лацио
Верона - Специа
Сампдория - Удинезе
Фиорентина - Наполи
Рома - Эмполи

Протокол матча Аталанта против Милан

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 2:3 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Аталанта
2 : 3
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 238 - 310
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.7
Средний возраст: 27.5 - 24.3
Средний рост: 186.6 - 183.2
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Милан
Италия. Серия А 2021/2022, 7 тур
Стадион Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.723.63
Фонбет 2.15 3.50 3.65
Мелбет 2.31 3.58 3.15
1XBET 2.10 3.74 3.66
BetBoom 2.14 3.59 3.42
    Еще
     
    24' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Пеццелла Джузеппе (13) вышел на поле
     
    40' Де Рон Мартен (15)
     
    46' Демирал Мерих (28) уходит с поля, Копмейнерс Тейн (7) вышел на поле
     
    2
    56' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
    56' Мехле Йоаким (3) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
     
    86' (1:3) Сапата Дуван (91)
     
    87' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    90+4' (2:3) Пашалич Марио (88) (Сапата Дуван (91))
     
    1' (0:1) Калабрия Давиде (2)
     
    42' Диас Браим (10)
     
    43' (0:2) Тонали Сандро (8)
     
    52' Томори Фикайо (23)
     
    74' Диас Браим (10) уходит с поля, Мессиас Жуниор (30) вышел на поле
     
    78' (0:3) Леау Рафаэл (17) (Эрнандес Тео (19))
     
    2
    80' Эрнандес Тео (19) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (5) вышел на поле
    80' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Беннасер Исмаэль (4) вышел на поле
     
    85' Мессиас Жуниор (30)
     
    88' Леау Рафаэл (17)
     
    90' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Пеллегри Пьетро (64) вышел на поле
    Голы
    1’ 0:1 Калабрия Давиде
    43’ 0:2 Тонали Сандро
    78’ 0:3 Леау Рафаэл
    ассистент Эрнандес Тео
    Сапата Дуван 1:3(П) 86’
    Пашалич Марио
    ассистент Сапата Дуван     		2:3 90+4’
    Наказания
    Де Рон Мартен 40’
    42’ Диас Браим
    52’ Томори Фикайо
    85’ Мессиас Жуниор
    88’ Леау Рафаэл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пеццелла Джузеппе Пессина Маттео 24’
    Копмейнерс Тейн Демирал Мерих 46’
    Иличич Йосип Малиновский Руслан 56’
    Муриэль Луис Мехле Йоаким 56’
    74’ Мессиас Жуниор Диас Браим
    80’ Балло-Туре Фоде Эрнандес Тео
    80’ Беннасер Исмаэль Тонали Сандро
    Пашалич Марио Фройлер Ремо 87’
    90’ Пеллегри Пьетро Леау Рафаэл
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 13
    		6 Удары в створ 7
    		13 Фолы 15
    		9 Угловые 5
    		2 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		4 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Бак5
    Бак5 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    сегодня в 13:36, ред.
    Удача помогло Милану, ну а вот где профессионализм?
    David Young
    David Young ответ александр федосеев 2 (раскрыть)
    сегодня в 12:41
    Не могли бы Вы пояснить что именно Вы имеет ввиду под этим?
    александр федосеев 2
    александр федосеев 2
    сегодня в 12:39
    Аталанта два мяча привезла в свои ворота в первом тайме.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:25
    Милан отлично стартанул в СериАле. Лишь бы хватило сил на вторую половину сезона, не как в прошлый раз. С победой! А Атлантов немного жаль: Гаспер привлекательный фут ставит своим парням.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 11:10
    То, что Миранчук остался в запасе это и так понятно. Беги, Лёха, беги!
    burning earpiece
    burning earpiece ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 10:22
    Тур выдался аномальным. Назначили пенальти в ворота Интера и МИлана, обычно всё наоборот.
    burning earpiece
    burning earpiece
    сегодня в 10:21
    Аталанта расслабилась, Милан никакой. В ЛЧ два поражения, на очереди третье.
    Этих очков бергамаскам не хватит в конце сезона.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 08:54
    Отличный матч...
    h8you
    h8you ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 08:26
    я думаю за 20
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 08:12
    Миранчуку в Аталанте ничего не светит, нужно уходить в менее статусный клуб.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:42
    отличный футбол ... победил сильнейший
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:07
    Милан в очередной раз подтвердил свой звездный статус
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 03:42
    Жаль интрига не состоялась
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 01:55
    Устала Аталанта.
    Тяжело играть в таком режиме столько лет
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:30
    А Кокорин то гораздо лучше выступает в Италии чем Миранчук - сделал СЕМЬ КАСАНИЙ МЯЧА !
    Gorasul
    Gorasul
    сегодня в 00:23
    Думаю после Какоши и Миранчухи итальянцы лет 20 никого из России покупать не будут)))
    протон
    протон
    сегодня в 00:16
    Если уехал в Европу, не значит что ты будешь выхван в сборную, но у Миранчука есть шанс показать им в сборной, что забивает и играет классно, что зря на лавку посадили.
    Abbath
    Abbath ответ Zhgoon (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Там Мессиас был в офсайде, однако активного участия в эпизоде не принимал, так что гол чистый.
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 00:02
    Милан с победой!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:56
    Аталанте Миранчука надо объединится с Фиорентиной Кокорина и заявиться в РФПЛ.
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Abbath (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Мне почему-то показалось, что гол Леао вышел из вне игры. Хотя, с учетом того, как арбитр хлопал ушами всю игру, то вообще не удивительно.
    Abbath
    Abbath ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:52, ред.
    С ВАРом вышел конкретный цирк.
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 23:49
    Очень радует, что в этом сезоне «Милан» не играет в валидольный футбол. Стабильно и спокойно выдавливают весь гонор из соперника, который тупо натыкается лбом в железную оборону, а затем добивают быстрыми атаками. Даже в прошлом сезоне было сложно смотреть матчи.
    протон
    протон
    вчера в 23:46
    Милан доказал что может играть в обороне! Поработать над физикой всей командой, и будет вообще здорово в след сезоне.
    протон
    протон
    вчера в 23:45
    Если бы Милан играл все матчи на выезде, стал бы чемпионом Италии за 10 туров до окончания турнира )))
    Всех Rossoneri с Победой и Лигой Чемпионов! Forza Milan!!! Сегодня мы не чемпионы, но уже в лиге чемпионов. Ура товарищи!!!
    Вы столько страдали, даже думать про такое не хочется. И, наконец-то, настоящий повод для радости. Празднуйте :)
    протон
    протон
    вчера в 23:44
    Поздравляю фанов Милана с долгожданным попаданием в ЛЧ! Такой славный клуб просто обязан играть в это турнире!
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:44
    днище тупое судья .
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Мяч с рикошетом попал в руку. Если бы с прямого удара тогда пенальти без вопросов. Там даже на ВАРе прокрутили для арбитра не показывая рикошет.
    Zhgoon
    Zhgoon ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Еще и горчичников нараздавал всему составу красно-черных, а «Аталанте» даже явные штрафные и гол с нарушением простил.
    David Young
    David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Не могли бы объяснить что там было не так по Вашему мнению?
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