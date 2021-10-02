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Сассуоло - Интер
Салернитана - Дженоа
Торино - Ювентус

Протокол матча Сассуоло против Интер

Сассуоло Логотип футбольный клуб Сассуоло 1:2 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Сассуоло
1 : 2
завершен
02 октября 2021, 21:45
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 121 - 448.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.3
Средний возраст: 26.7 - 27.4
Средний рост: 180.9 - 184.5
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
Интер
Италия. Серия А 2021/2022, 7 тур
Стадион Читта дель Триколоре
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.664.451.71
Фонбет 4.50 4.45 1.68
Мелбет 5.46 4.57 1.59
    Еще
     
    22' (1:0) Берарди Доменико (25)
     
    2
    64' Мюльдюр Мерт (17)
    64' Дефрель Грегуар (92) уходит с поля, Распадори Джакомо (18) вышел на поле
     
    70' Лопес Максим (8)
     
    75' Джуричич Филип (10) уходит с поля, Траоре Хамед (23) вышел на поле
     
    76' Консильи Андреа (47)
     
    80' Распадори Джакомо (18)
     
    86' Фраттези Давиде (16) уходит с поля, Скамакка Джанлука (91) вышел на поле
     
    37' Тренеру Индзаги Симоне
     
    4
    57' Чалханоглу Хакан (20) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
    57' Думфрис Дензел (2) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
    57' Бастони Алессандро (95) уходит с поля, Димарко Федерико (32) вышел на поле
    57' Корреа Хоакин (19) уходит с поля, Джеко Эдин (9) вышел на поле
     
    58' (1:1) Джеко Эдин (9) (Перишич Иван (14))
     
    67' Перишич Иван (14)
     
    70' Барелла Николо (23)
     
    78' (1:2) Мартинес Лаутаро (10)
     
    88' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
    Голы
    Берарди Доменико 1:0(П) 22’
    58’ 1:1 Джеко Эдин
    ассистент Перишич Иван
    78’ 1:2(П) Мартинес Лаутаро
    Наказания
    37’ Тренеру Индзаги Симоне
    Мюльдюр Мерт 64’
    67’ Перишич Иван
    70’ Барелла Николо
    Лопес Максим 70’
    Консильи Андреа 76’
    Распадори Джакомо 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Видаль Артуро Чалханоглу Хакан
    57’ Дармиан Маттео Думфрис Дензел
    57’ Димарко Федерико Бастони Алессандро
    57’ Джеко Эдин Корреа Хоакин
    Распадори Джакомо Дефрель Грегуар 64’
    Траоре Хамед Джуричич Филип 75’
    Скамакка Джанлука Фраттези Давиде 86’
    88’ Д'Амброзио Данило Мартинес Лаутаро
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 18
    		8 Удары в створ 3
    		10 Фолы 19
    		6 Угловые 8
    		0 Офсайды 3
    		56% Владение мячом 44%
    		1 Cэйвы 7
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    deodorante per ambienti
    deodorante per ambienti
    вчера в 06:46
    Это хорошо, пускай к нам подходят на раслабоне.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    вчера в 05:38
    А мне, как соловью , ахаха))😂😂😂
    протон
    протон
    вчера в 03:19
    Можно было удалять Лазербоя, судья простил.
    протон
    протон
    вчера в 03:18
    Три очка забрали, с этим можно поздравить чёрно-синих! По игре вопросов много, не лучший матч у многих игроков, сил явно не хватает в таком графике.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    вчера в 00:41, ред.
    Скобки не берут!)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 00:39, ред.
    ну Грац)
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ h8you (раскрыть)
    вчера в 00:00
    Это другое. Аха-ха).
    Шериф это поправит)
    h8you
    h8you
    02 октября в 23:56
    победный пенальти)
    протон
    протон
    02 октября в 23:48
    Молодцы, с волевой победой! Форца!!!
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ joma_inter (раскрыть)
    02 октября в 23:41
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь
      02 октября в 23:40, ред.
      Пожалуй первая победа интера, которую можно занести в пассивный актив. Судейство было ровным и сразу у интера возникли проблемы, Сасуоло должны были снимать вопросы ещё в первом тайме, они вдавили интер в их штрафную. А во втором тайме воротник Сасуоло сыграл в Щесного и привёз парочку. Первый гол чисто вратарский - сделай два шага вперёд и забирай мяч. Потом и защитник не добежал. А второй гол тоже воротчик облажался. Тут уже напротив, надо было стоять спокойно, там защитник успевал, а он попёрся и привёз пенку. Честные три очка интера на голом фарте. Где то улыбается тренер Шерифа. Аха-ха)
      joma_inter
      joma_inter
      02 октября в 23:39
      Интеристы с победой!!!!!
      stanichnik
      stanichnik 1-й тайм - Гости выиграют и обе команды забьют
      02 октября в 21:42
      Интер отлично стартовал в чемпионате, забив соперникам в шести играх двадцать мячей, наверняка продолжит агрессивно играть в гостях в Сассуоло с одноимённой командой, а хозяева постараются организуют чемпиону "радушный" приём.
      УЕСКА
      УЕСКА Гости выиграют и обе команды забьют
      02 октября в 21:41
      Отставание от лидирующего Наполи составляет для Интера уже 4 очка поэтому сегодня обязательно нужно побеждать. Интер очень много забивает в чемпионате Италии а также много пропускает. Всего 1 матч из 6 сыграли на ноль поэтому жду от этого матча результативного футбола и победы Интера.
      Ironigor
      Ironigor Точный счет 1:3
      02 октября в 21:39
      В сегодняшнем противостоянии я думаю явным фаворитом является команда Интер, не смотря на то что Интер играет в гостях у не уступчевой Сассуоло. Думаю что Интер сегодня выиграет на классе очень спокойно с разницей в два мяча.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен Обе забьют в 1-м тайме и хотя бы одна не забьет во 2-м
      02 октября в 21:25
      Экспериментирую со ставками.
      Интер идёт без поражений, у хозяев дела чуть похуже. Однако последние очные встречи были результативные.
      Исходя из этих соображений попробую поставить на такой расклад. Думаю, улыбнётся удача...
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