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Рубин - Нижний Новгород
Динамо - Крылья Советов
ЦСКА - Краснодар
Арсенал - Химки

Протокол матча Рубин против Нижний Новгород

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 0:1 Логотип футбольный клуб Нижний Новгород Нижний Новгород
Рубин
0 : 1
завершен
02 октября 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.2
Средний возраст: 25.1 - 27.1
Средний рост: 180.8 - 181.5
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 5-4-1
Нижний Новгород
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Ак Барс Арена +9 +10, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.815.22
Мелбет 1.90 3.41 4.72
    Еще
     
    28' Самошников Илья (77) уходит с поля, Кварацхелия Хвича (21) вышел на поле
     
    49' (0:0) Нереализованный пенальти Кварацхелия Хвича (21)
     
    62' Бакаев Солтмурад (7) уходит с поля, Деспотович Джордже (9) вышел на поле
     
    88' Нижегородов Константин (97) уходит с поля, Игнатьев Иван (19) вышел на поле
     
    35' Козлов Алексей (34)
     
    46' Эннин Ричи (7) уходит с поля, Балай Беким (19) вышел на поле
     
    53' Могилевец Павел (18) уходит с поля, Горбунов Игорь (17) вышел на поле
     
    61' (0:1) Калинский Николай (78)
     
    66' Берковский Илья (88) уходит с поля, Масоэро Лукас (5) вышел на поле
     
    73' Юлдошев Иброгимхалил (6) уходит с поля, Пенчиков Даниил (23) вышел на поле
    Голы
    61’ 0:1(П) Калинский Николай
    Наказания
    35’ Козлов Алексей
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кварацхелия Хвича Самошников Илья 28’
    46’ Балай Беким Эннин Ричи
    53’ Горбунов Игорь Могилевец Павел
    Деспотович Джордже Бакаев Солтмурад 62’
    66’ Масоэро Лукас Берковский Илья
    73’ Пенчиков Даниил Юлдошев Иброгимхалил
    Игнатьев Иван Нижегородов Константин 88’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 4
    		10 Фолы 13
    		3 Угловые 4
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Пепс
    Пепс ответ minai (раскрыть)
    02 октября в 21:43
      minai
      minai ответ Пепс (раскрыть)
      02 октября в 21:40
        Пепс
        Пепс ответ pomor45 (раскрыть)
        02 октября в 21:22
          Футбольный обозреватель
          Футбольный обозреватель
          02 октября в 20:46
          Ай да Кержаков! Красавчик! Интересно какие теперь отмазки приготовить Рубин? Опять Зенит виноват)))
          Бубнин
          Бубнин
          02 октября в 20:44
          Для тренерского гения Леонида Аркадьевича "Нижний Новгород" слабым оказался раздражителем. Не смог его раскачать.
          Рулон Обоев
          Рулон Обоев
          02 октября в 19:59
          НН взял Казань.
          pomor45
          pomor45
          02 октября в 19:38
          Раньше Слуцкий молча раскачивал кресло - теперь, когда игра не идёт, мечется в истерике по тренерской зоне, срывая и одевая кепку, а когда ладится, ходит по ней важным индюком.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          02 октября в 18:13
          В первом тайме было много браку, как с одной стороны, так и с другой. Почему игроки бездарно используют выброс мяча из-за боковой? Тренеры не уделяют маневрам игроков должного внимания, такое складывается впечатление. Все в борьбу. Стоя. Без движения, ложных маневров с уводом соперника освобождая зоны. Теряется острота. Возможность грамотно, умно в дальнейшем распорядиться с мячом.
          В первом тайме такое было сплошь и рядом.
          Юлдошев пришелся ко двору НН. Острота шла через его фланг, когда Керж перевел его из защиты вперёд. Только менять надо было его раньше. Наелся он, как итог упустил на фланге игрока Рубина. Просто встал и смотрел, как соперник уходил в сторону штрафной своей команды.
          НН с победой! Керж сыграл так, как должен был сыграть с быстрым, техничным соперником, превосходящим в классе игроков. Подстраховка, компактность в обороне и острые контратаки. Играл так, как когда-то играл сам Рубин.
          Перерыв в помощь Леониду. Смотреть, как мечется артист не можно. Без аплодисментов и цветов может зачахнуть. Надо искать резервы. В себе, в игроках. Соперники построились к манере игры команды. Изучили. Отсюда многие возможности лидеров стали нивелироваться, в частности Хвичи.
          Ballon dOr1984
          Ballon dOr1984
          02 октября в 17:30
          Лёня поплыл слегка, тоже было в Витессе
          Сп62
          Сп62
          02 октября в 17:25
          Не надо было Макарова продавать. За бабками погнались, а скамейка пуста.
          VeniaminS
          VeniaminS
          02 октября в 17:07
          Казань опять пролетела.
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov
          02 октября в 16:56
          Видно ведь что Кварацхвелия нехочет играть, уберите его и Рубин заиграет
          leonidspb1958
          leonidspb1958
          02 октября в 16:52
            makkie
            makkie
            02 октября в 16:41
            Ну всё, поплыли казанцы...
            Причём поплыли после фиаско с Ракувом. А если учесть, что Рубин отскочил в первом туре со Спартаком - то можно сказать, что сезон начали неважно.
            Интересно, руководство теперь спросит со Слуцкого?
            Пепс
            Пепс
            02 октября в 16:37
            Жаль. Команда сдулась непонятно... (((( огня нет... Пас на три метра отдать не могут (((( пеналь и тот бездарный.... Надо пережить че... Пахать на них надо....
            Против ЦСКА
            Против ЦСКА
            02 октября в 16:25
            Игра вызвала противоречивые чувства
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
            02 октября в 16:19
            А Слуцкий ведь не волшебник и психовать начал.?
            ИГРОЧИШКА
            ИГРОЧИШКА
            02 октября в 16:19
            Ждём рэпчик от Лени)
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            02 октября в 16:18, ред.
            Несколько выводов и наблюдений. Рубин вместе со слуцким медленно, но верно сдувается. Видно, что ЛВС далеко не волшебник. Хвича явно перезрел для рубина и начинает деградировать. Нижний без всякой логики на выезде значительно сильнее чем дома. Молодцы нижегородцы!!!
            berda2003
            berda2003
            02 октября в 16:17
            пора губошлёпу валить из рубина - практически задача выполнена - дорога в фнл построена...
            Alex Hrul
            Alex Hrul
            02 октября в 16:15
            Опять я на бездарной и скучной игры рубина я поднял бабусиков, Рубин так держать!
            Scorp689
            Scorp689
            02 октября в 16:12
            НиНо рулит!!!!
            112910415
            112910415
            02 октября в 16:11
            Рубин продолжает неприятно удивлять
            Пирамида
            Пирамида
            02 октября в 16:11
            Вперёд НН! Вперёд И. Юлдошев.Весь Узбекистан болеет за вас!
            ermak6848
            ermak6848
            02 октября в 16:04
            Отрадно , что команда НН Кержаков набирает очки на выезде
            4RT
            4RT
            02 октября в 16:04
            Все в Макдак, стресс заедать!
            pele1981
            pele1981
            02 октября в 16:02
              x_none
              x_none
              02 октября в 16:01
              Рубин, меняйте пенальтиста!
              particular
              particular
              02 октября в 16:00
              Команда, ещё недавно входящяя в лидеры, уверенно опускается и нащупывает нижние пределы своего снижения.
              А НН - молодцы, - периодически взбадривают заснувших и разомлевших :)))
              kts99
              kts99
              02 октября в 15:58
              Походу футбол в Казани не нужен даже футболистам
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