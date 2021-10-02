В 22 Дюпин Юрий Ударов всего: 1 Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 31 Зотов Георгий Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 97 Нижегородов Константин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 88

З 77 Самошников Илья Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 28

З 3 Тальби Монтассар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 7 Бакаев Солтмурад Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 62

П 11 Дрейер Андерс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 14 Костюков Михаил Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 99 Хакшабанович Сеад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 6 Хван Ин Бом Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

Н 10 Онугха Герман Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 54 Исмагилов Артём

В 1 Медведев Никита

З 24 Савицкий Иван

П 20 Игнатьев Владислав

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 62

П 84 Суриков Степан

П 8 Шатов Олег

Н 9 Деспотович Джордже Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 28