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В первом тайме такое было сплошь и рядом.
Юлдошев пришелся ко двору НН. Острота шла через его фланг, когда Керж перевел его из защиты вперёд. Только менять надо было его раньше. Наелся он, как итог упустил на фланге игрока Рубина. Просто встал и смотрел, как соперник уходил в сторону штрафной своей команды.
НН с победой! Керж сыграл так, как должен был сыграть с быстрым, техничным соперником, превосходящим в классе игроков. Подстраховка, компактность в обороне и острые контратаки. Играл так, как когда-то играл сам Рубин.
Перерыв в помощь Леониду. Смотреть, как мечется артист не можно. Без аплодисментов и цветов может зачахнуть. Надо искать резервы. В себе, в игроках. Соперники построились к манере игры команды. Изучили. Отсюда многие возможности лидеров стали нивелироваться, в частности Хвичи.
В первом тайме такое было сплошь и рядом.
Юлдошев пришелся ко двору НН. Острота шла через его фланг, когда Керж перевел его из защиты вперёд. Только менять надо было его раньше. Наелся он, как итог упустил на фланге игрока Рубина. Просто встал и смотрел, как соперник уходил в сторону штрафной своей команды.
НН с победой! Керж сыграл так, как должен был сыграть с быстрым, техничным соперником, превосходящим в классе игроков. Подстраховка, компактность в обороне и острые контратаки. Играл так, как когда-то играл сам Рубин.
Перерыв в помощь Леониду. Смотреть, как мечется артист не можно. Без аплодисментов и цветов может зачахнуть. Надо искать резервы. В себе, в игроках. Соперники построились к манере игры команды. Изучили. Отсюда многие возможности лидеров стали нивелироваться, в частности Хвичи.