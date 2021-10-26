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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Тогдашняя Самара и сегодняшний Оренбург по многим параметрам очень похожи.
Что касается Динамо- составы тогда и сегодня, в общем-то, были в целом сопоставимы, так что база сравнения достаточно корректна.
А вот ход матча и его исход сегодня отличались разительно.
В обоих случаях дали хозяевам поиграть..
Но если Самара, получив такую возможность, нам банально наваляла, переиграв по всем статьям и вынудив растерянно озираться по сторонам, то сегодня контроль за игрой со стороны Динамо не утрачивался, хотя работали
в основном в экономном режиме, и при этом взяли победу вполне уверенно.
Это я всё к тому, что с апреля по сегодняшний день команда у нас по игре заметно выросла и возмужала. Всего-то за полгода..
Проблемы есть, да, и некоторые из них всё те же- низкий уровень реализации моментов и слишком частые разрывы в линиях при обороне.
Но и разница по игре в целом налицо, так что ставшие модными в некоторых кругах утверждения, что Динамо при Шварце, дескать, не развивается, лишены серьёзных оснований.
Развивается и неплохо, и надеюсь так будет и дальше.
СораДников- с проходом)
Тогдашняя Самара и сегодняшний Оренбург по многим параметрам очень похожи.
Что касается Динамо- составы тогда и сегодня, в общем-то, были в целом сопоставимы, так что база сравнения достаточно корректна.
А вот ход матча и его исход сегодня отличались разительно.
В обоих случаях дали хозяевам поиграть..
Но если Самара, получив такую возможность, нам банально наваляла, переиграв по всем статьям и вынудив растерянно озираться по сторонам, то сегодня контроль за игрой со стороны Динамо не утрачивался, хотя работали
в основном в экономном режиме, и при этом взяли победу вполне уверенно.
Это я всё к тому, что с апреля по сегодняшний день команда у нас по игре заметно выросла и возмужала. Всего-то за полгода..
Проблемы есть, да, и некоторые из них всё те же- низкий уровень реализации моментов и слишком частые разрывы в линиях при обороне.
Но и разница по игре в целом налицо, так что ставшие модными в некоторых кругах утверждения, что Динамо при Шварце, дескать, не развивается, лишены серьёзных оснований.
Развивается и неплохо, и надеюсь так будет и дальше.
СораДников- с проходом)