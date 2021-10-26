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Оренбург - Динамо
Металлург - ЦСКА

Протокол матча Оренбург против Динамо

Оренбург Логотип футбольный клуб Оренбург 0:3 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Оренбург
0 : 3
завершен
вчера, 15:00
Динамо
Россия. Кубок 2021/2022, 4 тур, группа 11
Стадион Газовик +2 +6, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Оренбург Логотип футбольный клуб Оренбург 0:3 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
90:26
Оренбург
Динамо
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 7.50 5.15 1.32
BetBoom 8.72 4.31 1.37
 
20' Аюпов Тимур
 
38' Стаматов Матео
 
2
46' Диалло Абдулайе уходит с поля, Фамейе Джоэль вышел на поле
46' Шаболин Артем уходит с поля, Титков Николай вышел на поле
 
52' Прудников Николай
 
69' Прудников Николай уходит с поля, Малых Андрей вышел на поле
 
75' Стаматов Матео уходит с поля, Сычевой Владимир вышел на поле
 
80' Корян Аршак уходит с поля, Бидловский Давид вышел на поле
 
8' (0:1) Тюкавин Константин
 
46' Шиманьски Себастьян уходит с поля, Фомин Даниил вышел на поле
 
58' Н'Жи Клинтон уходит с поля, Макаров Денис вышел на поле
 
72' Захарян Арсен уходит с поля, Моро Никола вышел на поле
 
81' (0:2) Моро Никола
 
2
83' Тюкавин Константин уходит с поля, Игбун Сильвестр вышел на поле
83' Грулев Вячеслав уходит с поля, Гладышев Ярослав вышел на поле
 
87' (0:3) Евгеньев Роман
Голы
8’ 0:1 Тюкавин Константин
81’ 0:2 Моро Никола
87’ 0:3 Евгеньев Роман
Наказания
Аюпов Тимур 20’
Стаматов Матео 38’
Прудников Николай 52’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Фамейе Джоэль Диалло Абдулайе 46’
Титков Николай Шаболин Артем 46’
46’ Фомин Даниил Шиманьски Себастьян
58’ Макаров Денис Н'Жи Клинтон
Малых Андрей Прудников Николай 69’
72’ Моро Никола Захарян Арсен
Сычевой Владимир Стаматов Матео 75’
Бидловский Давид Корян Аршак 80’
83’ Игбун Сильвестр Тюкавин Константин
83’ Гладышев Ярослав Грулев Вячеслав
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 3 Предупреждения 0
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 08:55
Их устраивал счёт 0:1 для, как сейчас модно говорить, достойного проигрыша, в котором их нельзя было бы упрекнуть. Я не буду настаивать, но это мое мнение. Но на фоне того, как Металлург рвался отыграть пропущенный мяч от ЦСКА, игра Оренбурга выглядела ровной и спокойной на протяжении всего матча. По их игре не скажешь, что они старались победить через не могу. А вот ДМ эта победа была нужна "кровь из носа", о чём красноречиво говорит то, что Грулёва и Тюкавина Шварц снял с игры только после второго гола в ворота Оренбурга.
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Ну так и Самара рвалась в РПЛ, весной у них была финишная прямая в борьбе за выход туда, и в их положении нехватало ещё засбоить на этой прямой, отвлекшись на кубок..
Тем не менее они были в кубке вполне мотивированы.

Как и Оренбург сегодня, так что насчёт "их устраивало 0:1" не совсем понял, что вы имеете ввиду- для чего устраивало, для истории что ли?)
Они как раз хотели положительного результата, боролись за него, и сдались только пропустив второй
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Kolymchanin (раскрыть)
вчера в 21:27
На этом этапе были группы из трех команд. Лучшая выходит дальше,
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 21:21
А разв игры в кубке не «плей-off»?
протон
протон
вчера в 20:25
Отлично! С побеДой!!! Главное без травм! Оренбург играл хорошо, но, тут именно побеДа на классе! Идём дальше!
протон
протон
вчера в 20:24
Когда Оренбург немного пождал Динамо, Лещук сделал 2-3 Сейва. Что-то я не помню чтобы Шунин делал разницу.
Лешук, наше Золотое достояние!!! Шварц, будь человеком, с "болотными" только Лещука в рамку!!!
протон
протон
вчера в 20:23
Лещук просто как Нойер спокоен при выходе 1 на 1. Сандро, ну поставь ты его с зенитом!
протон
протон
вчера в 20:23
Динамо с с победой! Ждём битву, ибо и у Зенита и Динамо настрой будет запредельный!
vinyardrip
vinyardrip ответ Eirek (раскрыть)
вчера в 20:19
спасибо, не особо следил
МапС
МапС
вчера в 20:18
Пуховик не сдюжил - типа газпром бросил...
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:27
ЦСКА, Чайка и Динамо в следующем раунде, с чем их можно поздравить.
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:15
Думаю, что сравнение сегодняшнего матча с матчем с КС не совсем корректное. В матче с КС обеим командам нужна была победа. А вот в том, что сегодня Оренбургу нужна была победа я очень сомневаюсь. Оренбург реальный претендент на выход в РПЛ, поэтому не думаю, что играть в двух турнирах входит в их планы. По игре Оренбурга не скажешь, что они выскакивали из трусов, чтобы во чтобыто ни стало победить. По их игре, после быстро пропущенного гола, было видно, что поражение 0:1 их вполне устраивает.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:38
Опять Газпром в 63 !
Eirek
Eirek ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 18:24
За ничью в основное время 1 очко, дальше сразу серия пенальти, победителю +1 очко, проигравший остается с одним.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:49
Вся страна смотрела как Зенит тренировался, разминался перед Динамо, а ты разве не смотрел? Да знаю, что смотрел!
А про Локо не волнуйся не забуду, но и другие команды смотрю с удовольствием, люблю футбол!!!
Говоришь Спартака достаточно... это уж точно!!!
баск
баск
вчера в 17:49
Конкретно по игре отмечу два момента, которые, возможно, представляют интерес:

1. Оренбург, конечно, боец, что и говорить.
Но команда невероятно грубая. Мы и сами ребята не плюшевые, однако такого я не видел давненько.
Одного Шиму, бедного, в первом тайме так мордовали, что как он на своих двоих в раздевалку ушёл- это просто чудо.
А во втором начали целеустремлённо валить Грулёва, да и Тюке по фейсу неплохо досталось пару раз.
В РПЛ платки при такой игре наберут красных полные карманы, даже при благожелательном судействе.

2. После трёх результативных ассистов Захаряна с Химками вокруг его имени снова зашуршала смешная возня.
Выглядит это глупо, т.к. Захе ещё шлифоваться и шлифоваться.
Сегодня за ним числится ещё одна голевая, и она была действительно красива, а также парочка неплохих раздач, но в целом он отработал слабо- много суетился, допустил массу технического брака и исполнил несколько обрезов, приводивших к опасным контрам хозяев.
И это при том, что работал он сегодня на идеальном для себя месте, о чём давно стонут его фанаты..
В общем, верно сказал Андрюха Воронин- "оставьте ребёнка в покое, он только начал играть в футбол")
баск
баск
вчера в 17:47
Интересно было сравнить наш сегодняшний матч с 1/4 финала Кубка 2020/2021 против Самары в апреле..

Тогдашняя Самара и сегодняшний Оренбург по многим параметрам очень похожи.
Что касается Динамо- составы тогда и сегодня, в общем-то, были в целом сопоставимы, так что база сравнения достаточно корректна.

А вот ход матча и его исход сегодня отличались разительно.

В обоих случаях дали хозяевам поиграть..
Но если Самара, получив такую возможность, нам банально наваляла, переиграв по всем статьям и вынудив растерянно озираться по сторонам, то сегодня контроль за игрой со стороны Динамо не утрачивался, хотя работали
в основном в экономном режиме, и при этом взяли победу вполне уверенно.

Это я всё к тому, что с апреля по сегодняшний день команда у нас по игре заметно выросла и возмужала. Всего-то за полгода..

Проблемы есть, да, и некоторые из них всё те же- низкий уровень реализации моментов и слишком частые разрывы в линиях при обороне.
Но и разница по игре в целом налицо, так что ставшие модными в некоторых кругах утверждения, что Динамо при Шварце, дескать, не развивается, лишены серьёзных оснований.
Развивается и неплохо, и надеюсь так будет и дальше.

СораДников- с проходом)
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:39
Динамо с победой!
санек002
санек002 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 17:37
    YVG
    YVG ответ санек002 (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Неужели как спартак?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ Казимагомед Мутаев (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Спасибо Казимагомед Мутаев.
    Казимагомед Мутаев
    Казимагомед Мутаев ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 17:22
    Прямо всё по полочкам разложил игру 👍
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:18
    Ну если тебя интересуют тренировки Зенита, смотри на здоровье. Только про Локо не забывай)
    Мне Спартака достаточно.
    makkie
    makkie ответ sten312 (раскрыть)
    вчера в 17:17
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 17:02
      Как-то натужно, но всё-таки в концовке дожали лидера ФНЛ и вышли в 1/8 Кубка страны, с чем и поздравляю всех болельщиков Динамо.
      Wolf77785
      Wolf77785
      вчера в 16:43
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ санек002 (раскрыть)
        вчера в 16:19
        Посмотрим, но я согласен на ничью!
        санек002
        санек002 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 16:12
        динамо на зените тоже хорошо разомнется!
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 15:44
        Не переживай, буду держать тебя в курсе!
        Могу ещё видео прислать тренировки Зенита, если хочешь?!
        sten312
        sten312 ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 15:39
        А Сочи какой брат?Через три ....ы племянник?
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