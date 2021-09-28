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Шахтёр - Интер
Аякс - Бешикташ
Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Брюгге
Порту - Ливерпуль
Милан - Атлетико
Боруссия - Спортинг
Реал - Шериф

Протокол матча Шахтёр против Интер

Шахтёр Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Шахтёр
0 : 0
завершен
28 сентября 2021, 19:45
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 115.5 - 395.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.3
Средний возраст: 26.5 - 27.5
Средний рост: 177.3 - 184.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-1-4-1 - 3-5-2
Серия побед: 3 - 0
Интер
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион НСК Олимпийский
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.304.671.52
Мелбет 5.74 4.11 1.63
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    11' Траоре Лассина (23) уходит с поля, Тете (14) вышел на поле
     
    64' Тренеру Де Зерби Роберто
     
    2
    78' Соломон Манор (19) уходит с поля, Мудрик Михаил (20) вышел на поле
    78' Исмаили (31) уходит с поля, Кривцов Сергей (4) вышел на поле
     
    85' Патрик Алан (21) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
     
    2
    55' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Чалханоглу Хакан (20) вышел на поле
    55' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Корреа Хоакин (19) вышел на поле
     
    72' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    3
    81' Думфрис Дензел (2)
    81' Весино Матиас (8) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
    81' Димарко Федерико (32) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
    Наказания
    Тренеру Де Зерби Роберто 64’
    81’ Думфрис Дензел
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тете Траоре Лассина 11’
    55’ Чалханоглу Хакан Брозович Марцело
    55’ Корреа Хоакин Джеко Эдин
    72’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    Мудрик Михаил Соломон Манор 78’
    Кривцов Сергей Исмаили 78’
    81’ Гальярдини Роберто Весино Матиас
    81’ Перишич Иван Димарко Федерико
    Марлос Патрик Алан 85’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 2
    		16 Фолы 17
    		2 Угловые 5
    		0 Офсайды 2
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Знатог
    Знатог
    29 сентября в 12:47
    игроку интера судья должен был красную давать за хватание за футболку.
    galem72
    galem72
    29 сентября в 11:28
    Шахта напряглась после поражения от Шерифа. Жаль только, что 3 балла не взяли.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    29 сентября в 07:16, ред.
    Ну вот и всё снова прощай ЛЧ для Интера, поделом будет. С Реалом мало того все свои моменты профукали, так ещё и умудрились пропустить в конце и проиграть. С Шахтером опять атака спала, как бы Шериф такой трусливый Интер не наказал.
    Храневец
    Храневец
    28 сентября в 23:45
    Ждал от Интера большего ,а Шахтер молодцы -вот нашим клубам надо у кого учиться !
    протон
    протон ответ Хиромант (раскрыть)
    28 сентября в 23:40
    у нас привыкли что футбол это заработок. кормить себя, и семью, но ее не воспринимают как там на западе как работа. проф деятельность. тоже есть такое дело немного.
    протон
    протон ответ Хиромант (раскрыть)
    28 сентября в 23:36
    полностью согласен. тут есть еще Сер Алекс . он бы тоже согласился. он редко сюда заходит .
    Хиромант
    Хиромант ответ протон (раскрыть)
    28 сентября в 23:34
    - Согласен! На все 100! А почему???

    - Да нет у них такого лимита, как у нас в Росси! Приходят нормальные парни и играют в хороший футбол. И результаты есть, и клубы прилично зарабатывают, и Украина в рейтинге УЕФА поднимается всё выше, и сборная Украины играет достойно!

    - А у нас в России всё "дурака валяют". "Отменим лимит - не будет сборной"??? Да бред полнейший! Её и с лимитом-то практически нет. Чего терять??? Как бы вам этого не хотелось - но пример украинцев говорит об обратном!
    zsb1961
    zsb1961
    28 сентября в 22:49
    Мало было голевых моментов в игре.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 22:30
    Здраво Князь.
    С Реалом и миланцы могли забить не один гол.. особенно в первом тайме) но все свои моменты профукали, да и пропустили в конце.
    За адекватность
    За адекватность
    28 сентября в 22:19
    Весы остались в состоянии равновесия. Каждая команда могла склонить чашу весов на свою сторону ( у итальянцев все же опасных моментов за матч было поболее), но в итоге ни в одну из сторон не качнуло и прошлогодняя безголевая ничейная мини-серия продолжилась. "Шахтер" молодцы, Пятов в концовке красавчик. Нашим футбольным специалистам, вещающим в СМИ о достойной игре наших клубов в ЕК, не мешало бы посмотреть этот матч, ну так, для сравнения достойной игры наших клубов и "Шахтера". Как обычно личное мнение.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Агент ФСБ (раскрыть)
    28 сентября в 22:14
    Просто почитай мои комментарии в этой теме. Там конкретные ответы на твой вопрос)
    dimagas2
    dimagas2 ответ STRONG999 (раскрыть)
    28 сентября в 22:09
    При Вернедубе как раз и не побеждали Динамо(вполне не помню))))Ничия помню ,4-4 крутая была)))
    протон
    протон
    28 сентября в 22:09
    Молодцы горняки, пусть и с изрядным фартом, но выстояли.Мало того и Лаутаро, хоть и запорол лучший момент в матче, откровенно теряется при такой модели игры. А вот Каштру однозначно сделал правильные выводы после разгрома в ЛЕ.
    протон
    протон
    28 сентября в 22:07
    шахтёр просто лучшая команда восточной европы
    Выдержали. Молодцы. 4 очка в матчах с Реалом и Интером дорогого стоят. В Украине самые сильные клубы со всего постсоветского пространства.
    Агент ФСБ
    Агент ФСБ
    28 сентября в 22:06
    Посмотрел матч. Тотальное преимущество у Шахтёра, при том, что они играли стоя и редко включали скорости. У меня один вопрос. Как Интер мог стать чемпионом Италии?
    протон
    протон
    28 сентября в 22:06
    Красавцы какие!В двух первых играх набрать 4 очка
    STRONG999
    STRONG999 ответ dimagas2 (раскрыть)
    28 сентября в 22:04
    Да и в основном возил ДК.)))
    dimagas2
    dimagas2 ответ STRONG999 (раскрыть)
    28 сентября в 22:03
    Ну пусть будет не так.Перефразирую.Играл в неудобной манере.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    28 сентября в 22:00
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      28 сентября в 21:59
      Шахтер был хорош!
      STRONG999
      STRONG999 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      28 сентября в 21:58
      Нежелание было в последнюю минуту . Одну!
      протон
      протон
      28 сентября в 21:58
      Ну автобус в прошлом году и смелая игра сегодня это две разные ничью 0-0
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      28 сентября в 21:57
      Худшая созидательная игра у "Интера" в этом сезоне. И главным виновником этого торжества стал "Шахтер". Подопечные Де Зерби хорошо разыгрывали мяч и неплохо выходил из под прессинга, который в первом тайме предложил "Интер". В результате итальянцам пришлось во втором тайме садится в оборону и выжидать свой момент. Он конечно возник в конце матча, но у Пятова все было под контролем. Единственное, что разочаровало - нежелание "Шахтера" в добавленные минуты идти вперед и вырвать победу. Но тем не менее ничья с итальянским градом - весьма почетно и практически недостижимо на данный момент для российских клубов.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      28 сентября в 21:55
      Напротив им дико везёт. Реал и крупнее мог выиграть, так же и сегодня, не травмируйся единственный нападающий у Шахты - взяли бы три очка.

      Доброй ночи.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь
      28 сентября в 21:54
      Резюмирую. Прошлый сезон серии А можно считать не разыгранным. Милан позднее это подтвердит.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ juvenale (раскрыть)
      28 сентября в 21:52
        goalaktika
        goalaktika
        28 сентября в 21:52
        Статистика говорит за горняков, но это ниче не значит, когда на табло нули
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        28 сентября в 21:52
        Интеру дико не везёт в этом сезоне лч.
        Моменты создают, но вот реализация хромает)
        Ну и Пятов красавец просто! В конце матча реально выручил два раза и спас команду)
        STRONG999
        STRONG999 ответ dimagas2 (раскрыть)
        28 сентября в 21:52
        Ну уж и возил))) Бывало , да.
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ протон (раскрыть)
        28 сентября в 21:51
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