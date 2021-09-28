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- Да нет у них такого лимита, как у нас в Росси! Приходят нормальные парни и играют в хороший футбол. И результаты есть, и клубы прилично зарабатывают, и Украина в рейтинге УЕФА поднимается всё выше, и сборная Украины играет достойно!
- А у нас в России всё "дурака валяют". "Отменим лимит - не будет сборной"??? Да бред полнейший! Её и с лимитом-то практически нет. Чего терять??? Как бы вам этого не хотелось - но пример украинцев говорит об обратном!
- Да нет у них такого лимита, как у нас в Росси! Приходят нормальные парни и играют в хороший футбол. И результаты есть, и клубы прилично зарабатывают, и Украина в рейтинге УЕФА поднимается всё выше, и сборная Украины играет достойно!
- А у нас в России всё "дурака валяют". "Отменим лимит - не будет сборной"??? Да бред полнейший! Её и с лимитом-то практически нет. Чего терять??? Как бы вам этого не хотелось - но пример украинцев говорит об обратном!
С Реалом и миланцы могли забить не один гол.. особенно в первом тайме) но все свои моменты профукали, да и пропустили в конце.
С Реалом и миланцы могли забить не один гол.. особенно в первом тайме) но все свои моменты профукали, да и пропустили в конце.
Выдержали. Молодцы. 4 очка в матчах с Реалом и Интером дорогого стоят. В Украине самые сильные клубы со всего постсоветского пространства.
Выдержали. Молодцы. 4 очка в матчах с Реалом и Интером дорогого стоят. В Украине самые сильные клубы со всего постсоветского пространства.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Моменты создают, но вот реализация хромает)
Ну и Пятов красавец просто! В конце матча реально выручил два раза и спас команду)
Моменты создают, но вот реализация хромает)
Ну и Пятов красавец просто! В конце матча реально выручил два раза и спас команду)