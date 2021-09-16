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По такой игре - результат превосходный!
По такой игре - результат превосходный!
Не самая выдающаяся игра, скорее наоборот - но не проиграли и отобрали очки у одного из главных конкурентов в группе ЛЕ. И новички погоды не испортили. Кроме армейского Тикнизяна-вредителя )))
Лацио вообще проиграл Галатасараю, так что шансы на выход из группы повышаются. Удачи!
Не самая выдающаяся игра, скорее наоборот - но не проиграли и отобрали очки у одного из главных конкурентов в группе ЛЕ. И новички погоды не испортили. Кроме армейского Тикнизяна-вредителя )))
Лацио вообще проиграл Галатасараю, так что шансы на выход из группы повышаются. Удачи!