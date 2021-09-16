В 1 Гильерме Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 16 Едвай Тин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 27 Мурило Серкейра Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 40 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 6 Баринов Дмитрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 8 Бека Бека Алексис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 64

Н 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 63

П 69 Куликов Даниил Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 56

З 4 Магкеев Станислав Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 9 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 71 Тикнизян Наир Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 57

Н 25 Камано Франсуа Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 75

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

В 53 Худяков Даниил

З 2 Живоглядов Дмитрий

З 3 Кастро Пабло

З 24 Ненахов Максим

З 45 Сильянов Александр Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 26

П 10 Анджорин Фаустино Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 27

П 75 Бабкин Сергей

П 7 Керк Джирано Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

П 5 Марадишвили Константин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 34

П 73 Петров Максим

Н 88 Лисакович Виталий Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 15.08.21 , с ним 5 из 17 очков в нац. чемпионате Зе Луиш (Н) - Травма бедра