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Локомотив - Марсель
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Бетис - Селтик
Галатасарай - Лацио
Динамо - Вест Хэм
Мидтьюлланд - Лудогорец
Рапид - Генк
Црвена Звезда - Брага
Айнтрахт - Фенербахче
Брондбю - Спарта
Лестер Сити - Наполи
Монако - Штурм
Олимпиакос - Антверпен
ПСВ - Реал Сосьедад
Рейнджерс - Лион

Протокол матча Локомотив против Марсель

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Марсель Марсель
Локомотив
1 : 1
завершен
16 сентября 2021, 19:45
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 50.5 - 156.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.5
Средний возраст: 25.2 - 24.2
Средний рост: 183.5 - 183
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-3-3 - 3-3-3-1
Серия побед: 1 - 2
Марсель
Лига Европы 2021/2022, 1 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.523.792.06
Фонбет 3.70 3.60 2.10
BetBoom 3.59 3.74 2.03
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    22' Бека Бека Алексис (8)
     
    34' Тикнизян Наир (71)
     
    56' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Марадишвили Константин (5) вышел на поле
     
    58' Тикнизян Наир (71)
     
    63' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Анджорин Фаустино (10) вышел на поле
     
    64' Бека Бека Алексис (8) уходит с поля, Сильянов Александр (45) вышел на поле
     
    2
    75' Смолов Федор (9) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
    75' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Керк Джирано (7) вышел на поле
     
    89' (1:1) Анджорин Фаустино (10)
     
    37' Камара Бубакар (4)
     
    56' Арит Амин (7) уходит с поля, Конрад (20) вышел на поле
     
    59' (0:1) Юндер Дженгиз (17)
     
    62' Ронже Валентен (21)
     
    3
    83' Жерсон (8) уходит с поля, Гуйе Папе (22) вышел на поле
    83' Гендузи Маттео (6) уходит с поля, Лирола Поль (29) вышел на поле
    83' Дьенг Амаду (12) уходит с поля, Энрике Луис (11) вышел на поле
    Голы
    59’ 0:1(П) Юндер Дженгиз
    Анджорин Фаустино 1:1 89’
    Наказания
    Бека Бека Алексис 22’
    Тикнизян Наир 34’
    37’ Камара Бубакар
    Тикнизян Наир 58’
    62’ Ронже Валентен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Конрад Арит Амин
    Марадишвили Константин Куликов Даниил 56’
    Анджорин Фаустино Жемалетдинов Рифат 63’
    Сильянов Александр Бека Бека Алексис 64’
    Лисакович Виталий Смолов Федор 75’
    Керк Джирано Камано Франсуа 75’
    83’ Гуйе Папе Жерсон
    83’ Лирола Поль Гендузи Маттео
    83’ Энрике Луис Дьенг Амаду
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 6
    		16 Фолы 12
    		0 Угловые 9
    		1 Офсайды 3
    		26% Владение мячом 74%
    		5 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    moreman663
    moreman663 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
    18 сентября в 01:36
    Николай, были времена! Именно с начала двухтысячных заболел ЛОКО, ЦСКА глубоко уважаемый, вызывающий только уважение клуб! С ныне уже покойным другом были на матче ЦСКА - Бенфика в Краснодаре... 2005 й... Это было невероятно!!! Мы вместе тогда раздавили португальцев!!!) Дядя Валера тогда привёз Кубок!!!
    Палыч82
    Палыч82 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    17 сентября в 22:58, ред.
    Вы когда смотрите матчи отечественных команд на то, кто соперник совсем внимание не обращаете?) Ни Челси, ни тем более Легия такую энергию и заряженность на поле, как Марсель даже близко не показывали. Марсель идет на серьезной безпроигрышной серии с мая в стране с намного более сильным футбольным настоящим и развитием. Монако давеча разобрал без вопросов.
    Да, за технику владения мячом и игру в пас Локомотиву железный неуд, но ввиду обстоятельств это не было худшей еврокубковой игрой последних лет. С любой другой российской командой вчерашний Марсель разобрался бы еще легче
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    17 сентября в 21:32
    Ну, если отвлечься от футбола, в современном обществе негры - все, кто не имеет собственности на средства производства
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ Васисуалий Петров (раскрыть)
    17 сентября в 18:31, ред.
    Ну а что, надо же на чьих то плечах выезжать) Если наши напрягаться никто не хочет, пусть негры тогда за деньги напрягаются
    muy5qsc2wxxf
    muy5qsc2wxxf
    17 сентября в 17:39
    Спасибо за эту ничью, железнодорожники! Тем приятнее, что ее удалось добиться, играя в меньшинстве) Новичок Локомотив показал товар лицом, как говорится. Марсель сполна поплатился за чрезмерное успокоение и удержание нужного счета!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    17 сентября в 13:23, ред.
    Именно потому, что чиновники властные заинтересованы в гос финансировании проф футбола все так и обстоит. В этом их возможность распила бюджета. Они сотнями кормятся возле клубов, на разных должностях. От агентов до президентов и советников.
    NYJ
    NYJ ответ протон (раскрыть)
    17 сентября в 08:21
    Меня очень расстроило содержание игры, с трибуны это было отчётливо видно
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    17 сентября в 07:34, ред.
    Удручающий процент владения мячом для Локо- 26 против 74 .да еще у себя дома , из него делается простой вывод - класс команды ,игроков несопоставим.Локо повезло - отскочили.обидно куда мы катились .где времена Газзаева с ЦСКА и Семина с Локо начала 2000х когда на равных с грандами играли.
    Знатог
    Знатог ответ протон (раскрыть)
    17 сентября в 06:44
    Я больше скажу, россиянин мог потенциально стать чемпионом олимпийских игр! А ему нЕдали.
    протон
    протон
    17 сентября в 00:59
    вот таков у нас футбол. выше головы не прыгнуть. сколько бы не ругали свои клубы, дело то не в них, а в системе и к подходам
    протон
    протон ответ NYJ (раскрыть)
    17 сентября в 00:52
    с такими отскоками хотябы , чем позориться как другие , спартак к примеру.
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    17 сентября в 00:37
    Да ты хитёр, нельзя так негров эксплуатировать:))
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    17 сентября в 00:35
    Та, вообще, корень зла в деньгах, раньше моя родная Таврия, играя в первой лиге СССР, получая ЗП как все обычные люди лучше нынешних звездунов смотрелась, на них даже сборная разминалась:)
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ Васисуалий Петров (раскрыть)
    17 сентября в 00:02
    Да и не надо всех в спорт отдавать. У нас врачей не хватает, строителей, програмистов. Хаккеры есть, програмистов не хватает. Порядочных чиновников не хватает, карьеристы есть, идиоты, воры. Порядочных не хватка. Придут умные футбольные чиновники, создадут ситуацию, что все скорости включат. И начнём отгружать сначало Марселям и Легиям, потом Челсям и Реалам. Вот руководство в Спартаке какое? Такой и Спартак. Так и в нашем футболе. Завалили футбол деньгами. Как у Чуковского пожар пирогами. Теперь репу чешут, решили что в лимите дело. Сейчас перепробуют варианты, заставят бегать российский футбол, ещё пару еврокубков возьмём. Быстро только , ну вы знаете.
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ Васисуалий Петров (раскрыть)
    17 сентября в 00:02
    Нет, ты не прав. Путь бегают 10 негров, но за каждого пусть берут налог ( как за иномарку), и этот налог пусть идёт на развитие детского футбола и тренеров. А когда наши будут вырастать талантливые, то они на изи вытеснят этих негров!
    Хиромант
    Хиромант
    16 сентября в 23:48
    - Не понимаю этого дикого восторга: Ура!!! Очко взяли!!! Первое очко для России!!!

    - Так и хочется сказать, у слона в заднице тоже очко! Чему же вы радуетесь? Игры-то пока нет!

    - Нет, не пеших прогулок по полю с мячом, или бегу трусцой за мячом, а именно обдуманной, тактически правильно выстроенной, техничной, атакующей и азартной игры! Вот будет такая игра у всех наших клубов в ЕК - будут и положительные результаты... А радоваться каждому очку - знаете,... не по-мужски как-то...
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ протон (раскрыть)
    16 сентября в 23:45
    Да я вообще о легионерах речь не веду
    Яшины и Блохины были когда? Бронза см и три (если не ошибаюсь) финала евро когда были?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 сентября в 23:42
    Надо поконкретнее. Если игра Локо невзрачная, то игра Спартака позорная и провальная. Согласись. что Легия и Марсель - это несопоставимые клубы соперники.
    pomor45
    pomor45
    16 сентября в 23:41
    Сколько можно спорить по поводу отмены лимита. Совершенно понятно, что этого вопроса в России не должно быть. Просто не должно быть иностранцев в российском спорте и всё тут. Хотите играть в России, принимайте гражданство и работайте на условиях России за рубли. Леги же нисколько не подтягивают наших - они их только развращают валютными контрактами. Вот кто, не будь легов, стал бы с нашими лоботрясами заключать контракты в долларах и евро? Это же абсурд! Страна работает за рубли, а этим кривоногим подавай доллары и евро, только потому, что так приходится платить иностранцам. Да ещё и в таком количестве. Ладно бы сами зарабатывали, а то ведь из бюджета гребут и чуть что письма Царю строчат - губят, мол, платить не хотят, погибаем, мол, а с нами и весь российский футбол. Эка потеря, ёпт.
    протон
    протон ответ Васисуалий Петров (раскрыть)
    16 сентября в 23:41
    и вот . сам приходишь к выводу. а будет ли это всё? где школы, где академии) топчимся и топчимся. когда не было лимита выстрелили играли Аршавин, Динияр, Пав, вместе с такими как Вагнеры. Карвальо, и другие легионеры. и футбол был добротный. теперь что видим. ну так сделайте как вы сказали. долго ждать при царе ,
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ pomor45 (раскрыть)
    16 сентября в 23:41
    Я именно об этом!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    16 сентября в 23:40
    Лимит можно отменять только в том случае, если все команды ччастные, а в Молдавии и на Украине нет профессиональных команд с госфинансированием. Внутри одной лиги РПЛ нельзя делать разные правила по лимиту. У нас три частных команды всего. Это Спартак, Краснодар и Сочи. Если запретить госфинансировние, то остальные ( зенит. Локо, Динамо, ЦСКА, Рубин, Ростов и пр.) быстро станут частными (бренды раскручены). Вот тогда и лимит можно отменять, а деньги от профессионального футбола направить на детский и массовый футбол. После этого лет через 10 мы поднимемся по уровню. Долго, но другого пути нет.
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ протон (раскрыть)
    16 сентября в 23:38
    Рецепт один: развитие детского юношеского футбола, спорт должен быть массовым и доступным для всех. Правда, для этого много в стране менять надо
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ pomor45 (раскрыть)
    16 сентября в 23:34
    Вот в этом и вопрос, а у нас и наших перекормили и легионеров тоже пытаются перекармливать, особенно зенит и спартак...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 сентября в 23:34
    Соотношение ударов в створ 1 - 6 , о чем разговор ?
    цвпб23424
    цвпб23424
    16 сентября в 23:33
    На последних минутах вырвали очко у Французов. Теперь в крутом пике Россия обгоняет Андорру в таблице коэффициентов. Не все потерянно ужесточим лимит, откажемся от легионеров, а также игры против них в БУРЖУАЗНЫХ клубных соревнованиях. Будет больше времени на подготовку и выход на Олимпийские игры. Вперде Россия!!!!!!!
    протон
    протон
    16 сентября в 23:32
    У Марселя не было ни одного момента, сравнимого по опасности с попаданием Смолова в штангу. Всё, что в створ летело, Гилерме вообще не напрягаясь отбивал. Так что такая статистика не особо показательна.
    протон
    протон
    16 сентября в 23:31
    Как там говорят? Игра забудется, результат останется.
    протон
    протон ответ Васисуалий Петров (раскрыть)
    16 сентября в 23:31
    А раньше, до введения жёсткого лимита 8+17 наши клубы на своем поле давили таких соперников как Марсель, а не отбивались. Всё дело в жестком лимите, как бы не кричали недоэксперты, что "дело не в лимите".
    протон
    протон ответ pomor45 (раскрыть)
    16 сентября в 23:29
    так он и входит в нуклон. уже описал. нуклоны. это ядра протонов и нейтронов.
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