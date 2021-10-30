В 30 Песьяков Сергей Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 16 Баштуш Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 6 Пасы: 60 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 55 Осипенко Максим Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 9 Пасы: 62 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 71 Поярков Николай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 81

З 4 Терентьев Денис Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Н 11 Алмквист Понтус Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 19 Байрамян Хорен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 8 Гигович Армин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 88

П 15 Глебов Данил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 7 Полоз Дмитрий Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 22 Соу Али Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 1 Бабурин Егор

В 77 Рудаков Максим

З 87 Лангович Андрей

З 92 Мелехин Виктор

З 5 Хаджикадунич Деннис

П 76 Сухомлинов Данила Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 8

П 23 Тугарев Роман

П 25 Фольмер Кирилл Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 9

П 88 Щетинин Кирилл

Н 27 Комличенко Николай Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 22

Пропускают