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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
1) Игра равная. Если вначале побегали и те, и другие - то ближе к 15 минуте успокоились и ничего интересного не происходит.
2) Ростов был ближе к голу, если бы Полоз реализовал выход 1 на 1. Тут заслуга Селихова, сократившего угол обстрела. Максименко бы замер в рамке или опоздал бы с выходом.
3) Соболев, Промес, Ларссон, Мозес - беззубый квартет в атаке Спартака. Только Мозес больше старается и фолы на себе собирает. В остальном - всё очень уныло.
4) Селихов с виду надёжен, но дважды в простых ситуациях выпускал мяч из рук. В обоих случаях обошлось. Но постоянно везти не может. Звоночек был!
5) Без усиления центра поля, защиты и флангов Спартаку нечего ловить в сезоне. Играть в опорной зоне с Литвиновым и Зобниным - это преступление. Все ошибки тут же вылазят наружу. И Ростов сегодня лучше в центре поля. Один только Байрамян везде успевает. У Спартака нет такого живчика, отсюда и пассивность в атаке и обороне.
Ждём второй тайм. Но если команды не добавят - снова будет скучно.
1) Игра равная. Если вначале побегали и те, и другие - то ближе к 15 минуте успокоились и ничего интересного не происходит.
2) Ростов был ближе к голу, если бы Полоз реализовал выход 1 на 1. Тут заслуга Селихова, сократившего угол обстрела. Максименко бы замер в рамке или опоздал бы с выходом.
3) Соболев, Промес, Ларссон, Мозес - беззубый квартет в атаке Спартака. Только Мозес больше старается и фолы на себе собирает. В остальном - всё очень уныло.
4) Селихов с виду надёжен, но дважды в простых ситуациях выпускал мяч из рук. В обоих случаях обошлось. Но постоянно везти не может. Звоночек был!
5) Без усиления центра поля, защиты и флангов Спартаку нечего ловить в сезоне. Играть в опорной зоне с Литвиновым и Зобниным - это преступление. Все ошибки тут же вылазят наружу. И Ростов сегодня лучше в центре поля. Один только Байрамян везде успевает. У Спартака нет такого живчика, отсюда и пассивность в атаке и обороне.
Ждём второй тайм. Но если команды не добавят - снова будет скучно.
Спартак в атаке старался сыграть наверняка, выжать из моментов максимум. Болезнь не реализации атаки будет сидеть долго в головах. Нужно время.
Да пропустили глупый гол, который раз. 4 ошибки, на последних секундах дополнительного, стали фатальными. В эти минуты многое зависит от тренера, но видимо решили, что все.
Ростов понравился. Увидел проблески игры в бытность Бекиевича. Это и пресинг, борьба на каждом участке, стандарты, бойцовские качества, игра до последних снкунд. Интересно было смотреть за угловыми в исполнение Ростова, что не удивительно. Кафанов работал с Бердыевым.
Выделил бы Байрамяна в Ростове. Было видно насколько он работает с мячом, в противостоянии, быстрей соперника. Момент с Зобниным прямо перед глазами всё ещё.
Тренеры подглядели у Лестера, который использовал проблемные зоны Спартака. Что Семак, что Кафанов. Забросы за спину Рассказова, это головная боль теперь Витории. Но по моему правый защитник Спартака более, менее справился сегодня.
Хороший матч. Много пищи для мозгов).
Спартак в атаке старался сыграть наверняка, выжать из моментов максимум. Болезнь не реализации атаки будет сидеть долго в головах. Нужно время.
Да пропустили глупый гол, который раз. 4 ошибки, на последних секундах дополнительного, стали фатальными. В эти минуты многое зависит от тренера, но видимо решили, что все.
Ростов понравился. Увидел проблески игры в бытность Бекиевича. Это и пресинг, борьба на каждом участке, стандарты, бойцовские качества, игра до последних снкунд. Интересно было смотреть за угловыми в исполнение Ростова, что не удивительно. Кафанов работал с Бердыевым.
Выделил бы Байрамяна в Ростове. Было видно насколько он работает с мячом, в противостоянии, быстрей соперника. Момент с Зобниным прямо перед глазами всё ещё.
Тренеры подглядели у Лестера, который использовал проблемные зоны Спартака. Что Семак, что Кафанов. Забросы за спину Рассказова, это головная боль теперь Витории. Но по моему правый защитник Спартака более, менее справился сегодня.
Хороший матч. Много пищи для мозгов).