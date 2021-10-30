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Спартак - Ростов
Рубин - ЦСКА
Краснодар - Крылья Советов
Нижний Новгород - Локомотив

Протокол матча Спартак против Ростов

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Спартак
1 : 1
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 85.6 - 23.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1
Средний возраст: 25.7 - 26.2
Средний рост: 182.8 - 183.6
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Ростов
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 13 тур
Стадион Открытие Арена +12 +13, Облачно с прояснениями
Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
90:00
Спартак
Ростов
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.895.15
Фонбет 1.72 3.80 4.80
Мелбет 1.70 3.86 5.95
BetBoom 1.67 3.95 5.40
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    63' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    77' Промес Квинси (24) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    78' (1:0) Литвинов Руслан (68) (Бакаев Зелимхан (10))
     
    85' Бакаев Зелимхан (10)
     
    88' Джикия Георгий (14)
     
    2
    90' Соболев Александр (7)
    90+4' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    67' Соу Али (22) уходит с поля, Комличенко Николай (27) вышел на поле
     
    81' Поярков Николай (71) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    88' Гигович Армин (8) уходит с поля, Сухомлинов Данила (76) вышел на поле
     
    90+5' (1:1) Глебов Данил (15) (Комличенко Николай (27))
    Голы
    Литвинов Руслан
    ассистент Бакаев Зелимхан     		1:0 78’
    90+5’ 1:1 Глебов Данил
    ассистент Комличенко Николай
    Наказания
    Бакаев Зелимхан 85’
    Джикия Георгий 88’
    Соболев Александр 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бакаев Зелимхан Ларссон Джордан 63’
    67’ Комличенко Николай Соу Али
    Игнатов Михаил Промес Квинси 77’
    81’ Фольмер Кирилл Поярков Николай
    88’ Сухомлинов Данила Гигович Армин
    Ломовицкий Александр Мозес Виктор 90+4’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 4
    		11 Фолы 16
    		2 Угловые 2
    		0 Офсайды 1
    		48% Владение мячом 52%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Храневец
    Храневец ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 09:31
    А кто же его купит дружище ? Фарт как с Кокориным вряд ли прокатит -когда 77 за большие деньги купили .
    PhanTheit
    PhanTheit
    сегодня в 07:50
    Леня хохол уничтожает команду
    161регион
    161регион
    сегодня в 02:21
    P. S. ШМУРНОВ ОЧКОЛИЗ.....
    Kokurrr
    Kokurrr
    сегодня в 02:01
    Грустный результат.
    Спартак получил очко, ни за что.
    Торвин
    Торвин ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 23:51
    У Лукойла (Фердуна) денег не так мало как может показаться, и денег они на трансферы много тратят, и тренеров как перчатки меняют, а все как в басне Крылова. Меня честно уже тошнит от Спартака, и от его звания типа народного клуба. Хоть и Зенит детище газового гиганта, но там профессионализма достаточно чтобы по щщам давать всем претендентам на золото РФПЛ.
    протон
    протон
    вчера в 22:57
    Глебов просто красавчик!!! Настоящий чемпион!!! Ростов, свистать всех наверх!!!
    Хотел придумать смешную шутку про Спартак , но соперники Спартака не прекращают шутить
    Думаю, правильным решением будет снятие с чемпионата и расформирование. Сто лет поиграли в футбол, и хватит.
    протон
    протон
    вчера в 22:55
    В Колю верил до последнего. Держал интригу до конца. Настоящий профи
    Селихов достойный конкурент Максименко
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 22:40
    Почитал коменты и не увидел в них возвеличивания народной команды. Это радует. У тех кого опускают с неба на землю обычно мозги включаются. Всех благ всем хорошим людям .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:36, ред.
    4 последних игры - 2 очка....14 пропущенных....
    Это даже не уровень нижней части таблицы РПЛ....
    Время разговоров скорей всего прошло...Спартаку нужно предпринимать меры...
    Ибо от разговоров и критики ничего не меняется...

    Впереди крепкие англичане, краснодарцы, железнодорожники и итальянцы - в ближайшие 4 игры Руй может загнать команду в такие антирекорды, что не выпутаться...

    Удачи и мудрых решений !!!!!!!
    3t2bj9m69jkc
    3t2bj9m69jkc
    вчера в 22:24, ред.
    Чуйка есть у меня
    Руй не усидит у руля
    За такую вот игру
    Куй получит он к утру.

    Может не совсем складно,
    Но от души 😆😆😂
    escudete
    escudete ответ Zubr1 (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Ага уже бегут!) Каких лучших защитников найдут?)
    Zubr1
    Zubr1
    вчера в 21:58
    Джикия,Жиго,Рассказов,Маслов если у вас есть совесть,вам надо в срочном порядке уходить из Спартака!На место вас и ваших зарплат найдут намного более лучших защитников,а вы уже опозорили Спартак на многие поколения!
    Futurista
    Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Попадет Лестер под раздачу)...
    Zubr1
    Zubr1
    вчера в 21:16
    Ребята,подскажите пожста Федуну!Наверное этот тренер не видит что эту защиту нужно убрать немедленно,иначе они доведут команду до развала.Уже и так практически развал!Столько позора и столько безответственной игры скорее всего вообще не было.Тренер просто не видит ничего и команда тоже очень расхлябанная,оборону нужно менять в срочном порядке,иначе Спартаку конец!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:00
    спартак уже девятый.....а впереди Лестер
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов ответ youtomee (раскрыть)
    вчера в 20:53
      pomor45
      pomor45
      вчера в 20:44
      Фортуна вроде бы сначала улыбнётся Спартаку, а потом оказывается, что скалилась.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      вчера в 20:39
      Глебов через пару тройку лет будет и в сборной капитаном

      .
      YVG
      YVG ответ протон (раскрыть)
      вчера в 20:38
      Абсолютно Вы правы, такого капитана дырявого нужно гнать поганой метлой.
      armeec_
      armeec_ ответ Tostao (раскрыть)
      вчера в 20:36
      А почему его не продает Федун? Да тама вокруг земли стадика и бренда якобы Спартак, крутят бабло какое не снилось Спартаку. имхо. он на долгие годы в этих руках
      протон
      протон
      вчера в 20:34
      В голе больше виноват Джикия. Надо было время потянуть, разыграть. Руй продолжает выпускать трех мертвецов в нападении: Промес, Соболь и Ларссон. Они ничего не могут: ни пас отдать, ни забит. А Игнатов сидит на лавке, хотя от него пользы больше было бы. Смотреть уже тошно на все это. Надо прекращать. Некоторые матчи выключал, а сегодня до конца смотрел.
      протон
      протон
      вчера в 20:33
      Заканчивайте уже.нет правда,заканчивайте с этой командой и набирайте другой состав из молодых футболистов.пол сезона на постройку игры и уже на следующий сезон будем смотреть. Рассказова,Зобнина,Джикию и ко куда подальше. Сейчас это не команда,а котострофа.
      youtomee
      youtomee ответ Tostao (раскрыть)
      вчера в 20:31, ред.
      "надо продавать клуб" - кому он нужен? это бездонная яма слива денег
      mondial18
      mondial18
      вчера в 20:30
      Вухаха это спартак)
      armeec_
      armeec_ ответ протон (раскрыть)
      вчера в 20:30
      Согласен. Джикия косячит не меньше, а может и больше, но его не хаят. А зачем? когда есть уже виноватые и типо тренер не пределах.
      протон
      протон
      вчера в 20:28
      Теперь понятно, почему Максименко не меняли так долго. И не надо было менять. Куда вся команда убежала на последних секундах при счёте в свою пользу? Это всё вопросы к "тренеру".
      armeec_
      armeec_
      вчера в 20:27
      Еще одни сегодня неудачники в концовке))
      протон
      протон
      вчера в 20:27
      Виноват не Рсссказов, а Джикия! 30 секунд до конца игры! нахрена лупитаь вперед со штрафного? Покатай это время и 3 очка в кармане! Луз еры!
      Зачем Джикия за 10 секунд до конца матча навес делать стал? А сейчас все на Рассказова свалят
      В следующем матче ждём теперь Реброва
      Вы всю игру разыгрываете штрафные назад через вратаря. Но за 20 секунд до конца нужно обязательно вперед закидывать... Футболисты руевы. Селихову привет от Максименко передайте, в лучших традициях.
      протон
      протон
      вчера в 20:25
      Какой же ужасный комментатор Шмурнов. Говорю, как болельщик Спартак. Просто отвратительная работа. Невозможно слушать то, как он допуская регулярно ошибки, умудряется ещё поправлять своего коллегу по работе на матче за безобидные оговорки, которые раздражают похоже только его самого
      YVG
      YVG
      вчера в 20:24
      Хорошо, что не проиграл, а то спартак уже даже жалко.
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