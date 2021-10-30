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Нижний Новгород - Локомотив
Рубин - ЦСКА
Спартак - Ростов
Краснодар - Крылья Советов

Протокол матча Нижний Новгород против Локомотив

Нижний Новгород Логотип футбольный клуб Нижний Новгород 1:2 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Нижний Новгород
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 6 - 43.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.8
Средний возраст: 25.5 - 25.2
Средний рост: 180.7 - 181.1
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 5-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 13 тур
Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород) +8 +9, Ясно
Нижний Новгород Логотип футбольный клуб Нижний Новгород 1:2 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
90:00
Нижний Новгород
Локомотив
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.573.401.93
Фонбет 4.50 3.45 1.85
Мелбет 4.44 3.58 1.96
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    31' (1:0) Берковский Илья (88)
     
    71' Берковский Илья (88) уходит с поля, Сулейманов Тимур (93) вышел на поле
     
    78' Эннин Ричи (7) уходит с поля, Балай Беким (19) вышел на поле
     
    80' Калинский Николай (78)
     
    87' Шарипов Альберт (37) уходит с поля, Миладинович Иван (15) вышел на поле
     
    3
    90+2' Синицын Андрей (33)
    90+3' Сулейманов Тимур (93)
    90+6' (1:2) Автогол Миладинович Иван (15)
     
    21' Марадишвили Константин (5)
     
    38' (1:1) Жемалетдинов Рифат (17) (Рыбус Мацей (31))
     
    46' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    51' Анджорин Фаустино (10)
     
    59' Бека Бека Алексис (8)
     
    65' Анджорин Фаустино (10) уходит с поля, Петров Максим (73) вышел на поле
     
    77' Живоглядов Дмитрий (2) уходит с поля, Ненахов Максим (24) вышел на поле
     
    85' Рыбус Мацей (31)
    Голы
    Берковский Илья 1:0 31’
    38’ 1:1 Жемалетдинов Рифат
    ассистент Рыбус Мацей
    90+6’ 1:2(А) Миладинович Иван
    Наказания
    21’ Марадишвили Константин
    51’ Анджорин Фаустино
    59’ Бека Бека Алексис
    Калинский Николай 80’
    85’ Рыбус Мацей
    Синицын Андрей 90+2’
    Сулейманов Тимур 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лисакович Виталий Рыбчинский Дмитрий
    65’ Петров Максим Анджорин Фаустино
    Сулейманов Тимур Берковский Илья 71’
    77’ Ненахов Максим Живоглядов Дмитрий
    Балай Беким Эннин Ричи 78’
    Миладинович Иван Шарипов Альберт 87’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 4
    		10 Фолы 15
    		2 Угловые 7
    		30% Владение мячом 70%
    		3 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    1viking17
    1viking17 ответ Женька Strenadko (раскрыть)
    сегодня в 11:11
    Вот мы и проследим, как будут писать про другие клубы
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 01:39, ред.
    тут должен набежать народ, который скажет, что "проигрыш" должен быть переигран, "потомучто" не в сторону Москвы судьи судят) Ну и (конечно же!) потому что ГАЗПРОМ теперь спонсор)
    амурец
    амурец
    вчера в 23:39
    Локо с победой
    Женька Strenadko
    Женька Strenadko
    вчера в 22:49
    викинг;короче!команда которая проигрывая, но по истечению
    90 минут выигрывает матч для них это волевая
    победа(типо на характере 😂(^^)...не важно крылья ли это или локомотив
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:42
    Уж больно сильно Нижний прижался в последнии минуты к воротам. Локо грузил, грузил мячи в штрафную и счастье им уыбнулось. Это футбол.
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed ответ 1viking17 (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Суть в самом смысле волевая, а не кто как играл и тд. Это значит что команда проигрывал
    а по ходу матча и выйграл, вот что значит волевая
    NYJ
    NYJ ответ Костик Смирнов (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Не понял, это к чему?! На этой неделе тур еврокубков, Зенит очень хорош, поэтому будет очень интересно понаблюдать, тем более Ювентус на выезде.
    А что касается нас, то мы как минимум не хуже вас смотрелись с более именитыми командами в прошлые годы в ЛЧ
    makkie
    makkie
    вчера в 22:01, ред.
    Не тур, а спектакли последних минут.

    Матчи трёх московских клубов (Спартака, цска, Локо) решились в последние 90+ минуты. Сговорились что ли ))
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Интересно будет посмотреть вас в ЛЧ, очень интересно...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:14
    Волю проявил Миладинович: вышел на 87 минуте и проявил - забил автогол. ЛОКО постигла редкостная удача.
    1viking17
    1viking17
    вчера в 21:13
    А почему Локомотив одержал волевую победу, а Крылья просто победу??? Что за 56изм.
    протон
    протон
    вчера в 21:07
    Повезло нам, конечно. Но по обилию желтых и травмированных, со Спартаком наверно Казанка играть будет.
    протон
    протон
    вчера в 21:04
    Как знал , что на последних забьют
    Удачи в Стамбуле!
    Гисдоль выглядел самым счастливым человеком в мире после свистка
    протон
    протон
    вчера в 21:03
    Хорошо так Нижний время потянул...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:03
    Миладинович вышел на 87 минуте, чтобы соорудить автогол: бедный парень.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 20:59
    Судья конечно НН мягко говоря не симпатизировал ...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 20:58
    Поздравляю болельщиков Локо с победой
    NYJ
    NYJ ответ Vitali Mäkelä (раскрыть)
    вчера в 20:58
    Да, они хорошо выглядят, но надо посмотреть лигу чемпионов
    NYJ
    NYJ
    вчера в 20:57
    Таким победам радоваться - грех
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 20:55
    Круто! Кержаковка проиграла.
    Vitali Mäkelä
    Vitali Mäkelä
    вчера в 20:51
    У нас кроме Зента видимо в футбол играть не кто не умеет!
    mahb9ik
    mahb9ik
    вчера в 20:49, ред.
    Короче днища как были так и остались, Галатасарай отымеет этих клоунов
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 19:40
    1-1
    mahb9ik
    mahb9ik
    вчера в 19:39
    Походу просрем или ничейка
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 19:29
    Хороший игрок Керк, но вот, бл..., не забивной.
    karakal60
    karakal60
    вчера в 19:15
    0:0
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 16:58
    1:2
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей
    вчера в 11:50
    В этой игре я буду делать ставку на чистую победу фк Локомотив, хоть у них и много футболистов каторые пропускают эту игру, думаю что они не должны проиграть! Желаю Локо победы!
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