Нижний Новгород

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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
90 минут выигрывает матч для них это волевая
победа(типо на характере 😂(^^)...не важно крылья ли это или локомотив
90 минут выигрывает матч для них это волевая
победа(типо на характере 😂(^^)...не важно крылья ли это или локомотив
а по ходу матча и выйграл, вот что значит волевая
а по ходу матча и выйграл, вот что значит волевая
А что касается нас, то мы как минимум не хуже вас смотрелись с более именитыми командами в прошлые годы в ЛЧ
А что касается нас, то мы как минимум не хуже вас смотрелись с более именитыми командами в прошлые годы в ЛЧ
Матчи трёх московских клубов (Спартака, цска, Локо) решились в последние 90+ минуты. Сговорились что ли ))
Матчи трёх московских клубов (Спартака, цска, Локо) решились в последние 90+ минуты. Сговорились что ли ))
Удачи в Стамбуле!
Гисдоль выглядел самым счастливым человеком в мире после свистка
Удачи в Стамбуле!
Гисдоль выглядел самым счастливым человеком в мире после свистка