Нижний Новгород

В 1 Гильерме Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 16 Едвай Тин Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 2 Живоглядов Дмитрий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 77

З 31 Рыбус Мацей Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 12 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 10 Анджорин Фаустино Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 65

З 6 Баринов Дмитрий Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 8 Бека Бека Алексис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Н 7 Керк Джирано Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

П 5 Марадишвили Константин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 94 Рыбчинский Дмитрий Всего навесов: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

В 53 Худяков Даниил

З 66 Иванков Михаил

З 24 Ненахов Максим Всего навесов: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

З 74 Черный Артур

П 75 Бабкин Сергей

П 73 Петров Максим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25

Н 88 Лисакович Виталий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 45

Н 81 Хлынов Никита

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 15.08.21 , с ним 5 из 24 очков в нац. чемпионате Зе Луиш (Н) - Травма бедра

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 12.10.21 , с ним 17 из 24 очков в нац. чемпионате Камано Франсуа (Н) - Мышечная травма

(П) - Травма колена

Не играл с 25.09.21 , с ним 15 из 24 очков в нац. чемпионате Магкеев Станислав (П) - Травма колена

(П) - Травма сухожилия

Не играл с 22.08.21 , с ним 8 из 24 очков в нац. чемпионате Миранчук Антон (П) - Травма сухожилия

(З) - Мышечная травма

Не играл с 16.09.21 , с ним 6 из 24 очков в нац. чемпионате Мурило Серкейра (З) - Мышечная травма