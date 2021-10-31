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Ротенберг явно в еврокубки хочет, и ничего не пожалеет для этой цели.
Даже с Миллером как-то умудрился договориться )))
Ротенберг явно в еврокубки хочет, и ничего не пожалеет для этой цели.
Даже с Миллером как-то умудрился договориться )))
Но и Арсенал неуступчивый команд, Да и находится в зоне стыков. Попробую поставить на голы...
Но и Арсенал неуступчивый команд, Да и находится в зоне стыков. Попробую поставить на голы...