В 1 Коченков Антон Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 99 Новосельцев Иван Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 93 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 95

З 4 Радакович Урош Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 77 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 95

З 6 Смольников Игорь Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 95

З 25 Степанов Данил Фолов заработано: 4 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

П 22 Давиташвили Зурико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 57

П 44 Кангва Кингс Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 70 Костадинов Георгий Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 84

П 82 Хлусевич Даниил Всего навесов: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 57

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 83

Н 48 Луценко Евгений Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

З 16 Бьорнстрём Аксель

З 3 Сокол Артем

З 76 Суханов Артём

П 9 Гулиев Аяз Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

П 2 Камболов Руслан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 10 Кангва Эванс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 38

П 11 Ткачёв Сергей Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 38

Н 17 Аджоев Гурам

Н 7 Марков Евгений Офсайды: 2 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

Н 8 Панченко Кирилл