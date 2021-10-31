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Арсенал - Сочи
Уфа - Ахмат
Химки - Урал

Протокол матча Арсенал против Сочи

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 1:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Арсенал
1 : 2
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 14.3 - 17.7
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1.8
Средний возраст: 27.4 - 28.9
Средний рост: 182.2 - 182.1
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-1-4-1 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 0
Сочи
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 13 тур
Стадион Арсенал (Тула) +9 +11, Ясно
Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 1:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
90:00
Арсенал
Сочи
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.283.801.88
Мелбет 5.07 3.80 1.75
1XBET 4.32 3.84 1.90
BetBoom 5.15 3.91 1.70
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    56' Чаушич Горан (20)
     
    2
    57' Давиташвили Зурико (22) уходит с поля, Ткачёв Сергей (11) вышел на поле
    57' Хлусевич Даниил (82) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
     
    66' (1:1) Кангва Эванс (10) (Кангва Кингс (44))
     
    72' Луценко Евгений (48) уходит с поля, Марков Евгений (7) вышел на поле
     
    2
    83' Чаушич Горан (20) уходит с поля, Гулиев Аяз (9) вышел на поле
    83' Костадинов Георгий (70) уходит с поля, Камболов Руслан (2) вышел на поле
     
    2' (0:1) Касьерра Матео (30) (Нобоа Кристиан (16))
     
    62' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Бурмистров Никита (18) вышел на поле
     
    69' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Ангбан Викторьен (19) вышел на поле
     
    75' Юсупов Артур (6)
     
    3
    80' (1:2) Касьерра Матео (30) (Цаллагов Ибрагим (15))
    80' Касьерра Матео (30) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
    80' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Заика Кирилл (27) вышел на поле
     
    84' Прохин Данила (87)
     
    88' Заика Кирилл (27)
    Голы
    2’ 0:1 Касьерра Матео
    ассистент Нобоа Кристиан
    Кангва Эванс
    ассистент Кангва Кингс     		1:1 66’
    80’ 1:2 Касьерра Матео
    ассистент Цаллагов Ибрагим
    Наказания
    Чаушич Горан 56’
    75’ Юсупов Артур
    84’ Прохин Данила
    88’ Заика Кирилл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ткачёв Сергей Давиташвили Зурико 57’
    Кангва Эванс Хлусевич Даниил 57’
    62’ Бурмистров Никита Жоаозиньо
    69’ Ангбан Викторьен Нобоа Кристиан
    Марков Евгений Луценко Евгений 72’
    80’ Барсов Максим Касьерра Матео
    80’ Заика Кирилл Юсупов Артур
    Гулиев Аяз Чаушич Горан 83’
    Камболов Руслан Костадинов Георгий 83’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 3
    		9 Фолы 15
    		3 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    pomor45
    pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:48
    На второе место Сочи подняться не сможет. Оно занято Локомотивом, выигравшим у Сочи 2:1.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 20:16
    Арсенал конечно не заслужил поражения и потерял очки. Ну а Сочи опять фартануло, надеюсь до следующей календарной игры.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 20:00
    Молодцы. Так держать.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:45
    Колумбийцы хозяева рпл: Кассьера, Барриос, Кордоба
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 19:29
    Интересно за сколько его в Зенит продадут? Надеюсь до 100 тысяч деревянных дойдёт. Пора уже побить трансфер Сутормина.
    makkie
    makkie
    вчера в 19:05, ред.
    Какой везучий этот Сочи.
    Ротенберг явно в еврокубки хочет, и ничего не пожалеет для этой цели.
    Даже с Миллером как-то умудрился договориться )))
    kts9999
    kts9999
    вчера в 18:59
      Обезжиренный
      Обезжиренный
      вчера в 18:51
      Сочи без лишней помпы берут там, где плохо лежит. Третьи, однако:)
      YVG
      YVG
      вчера в 18:36
      Сочи с заслуженной победой!
      протон
      протон
      вчера в 18:25
      Сочи поздравляю с победой.
      Alexnvr
      Alexnvr
      вчера в 17:59
      Кангва начал подходить к футбольному делу настоящим образом. Красавец гол Зениту положил, сейчас вытаскивает Арсенал.
      kts9999
      kts9999
      вчера в 16:58
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 16:24
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен тотал меньше (3.5)
        вчера в 16:08
        Для меня очень трудный для прогнозирования матч. С одной стороны Сочи может подняться на второе место.
        Но и Арсенал неуступчивый команд, Да и находится в зоне стыков. Попробую поставить на голы...
        Сп62
        Сп62
        вчера в 10:43
        Сочи не Зенит. Пройдёт без осечек.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3 победа хозяев или ничья
        вчера в 10:42
        В этой игре я буду ставить на то, что фк Арсенал не проиграет и тб 2,5 на этот исход дают хороший кэф да и пора немножко осадить Сочи! Удачи Арсеналу и без травм.
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