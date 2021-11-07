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Урал - Зенит
Ростов - Рубин
Спартак - Локомотив
Ахмат - Нижний Новгород

Протокол матча Урал против Зенит

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Урал
0 : 0
завершен
вчера, 14:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 9.6 - 110.8
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.2
Средний возраст: 26.3 - 28.1
Средний рост: 184.4 - 182.7
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 5-4-1 - 3-4-1-2
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 14 тур
Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
90:00
Урал
Зенит
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.305.481.33
Мелбет 13.50 6.00 1.26
BetBoom 11.94 5.57 1.29
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    20' Егорычев Андрей (5)
     
    70' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Гагнидзе Лука (34) вышел на поле
     
    74' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Гаджимурадов Рамазан (11) вышел на поле
     
    81' Колесниченко Кирилл (24) уходит с поля, Железнов Юрий (14) вышел на поле
     
    34' Ракицкий Ярослав (44)
     
    2
    46' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Малком (10) вышел на поле
    46' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    51' Клаудиньо (11)
     
    86' Вендел (8) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    87' Чистяков Дмитрий (2)
    Наказания
    Егорычев Андрей 20’
    34’ Ракицкий Ярослав
    51’ Клаудиньо
    87’ Чистяков Дмитрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Малком Ракицкий Ярослав
    46’ Ерохин Александр Дзюба Артём
    Гагнидзе Лука Йовичич Бранко 70’
    Гаджимурадов Рамазан Егорычев Андрей 74’
    Железнов Юрий Колесниченко Кирилл 81’
    86’ Мостовой Андрей Вендел
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 2
    		6 Фолы 14
    		4 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		36% Владение мячом 64%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    протон
    протон
    вчера в 21:02
    Не знаю зачем Дзюба орал Семаку после гола Динамо, но время Артёма в матче - последние 20-25 минут. С ним команда медленная, да, у него характер победителя и он нужен в концовке, не в начале.
    протон
    протон
    вчера в 21:01
    Тот момент когда Дзюба не кричит: "Я * должен быть здесь! “
    Клаудиньо: за что красная?
    Судья: за Ярого!
    А где повтор момента где ракицкий чуть красную не получил в конце 1 тайм, там очень серьезный момент был
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Зенит никогда не умел разбирать автобусы на запчасти. И сам не умеет толком ставить автобус. Видно это из-за ложного гонора: мол, будем играть в свою игру - раскатаем любого. Но, в РПЛ не знают, что делать с автобусами, а в ЛЧ не знают, как грамотно поставить автобус.
    BreezeCOOL
    BreezeCOOL
    вчера в 20:36
    Какая разница? все-равно никто не может догнать, а так хоть видимость интриги. Удаление, конечно, какое-то сказочное. Когда надо, Зенит всех рвет в России, а тут можно и расслабиться, 1но очко тоже результат, для Зенита ничего страшного вообще не случилось
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    вчера в 18:56
    Зенит нанёс 2 удара в створ, у Урала 3 сэйва
    как это так это?
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 18:33
    Не наезжайте,ну не успел Зенит восстановиться,после проигрыша с достоинством в игре с Юве...)))
    протон
    протон
    вчера в 18:10
      Vintaje
      Vintaje
      вчера в 18:09
      Что в лч против Юве демонстрируют убожество что с Уралом в чемпике
      протон
      протон ответ Олег Борткевич (раскрыть)
      вчера в 18:06
      Семак знает про ежегодный спад в ноябре, но уже который год ничего с этим не делает. Тут не нужно быть гением, любой догадался бы, что Урал поставит автобус. Нужно было на первый тайм выпустить всех лавочников, так как они посвежее. Чтобы они физически измотали Урал навесами, а с 60 минуты выпустить технарей Клаудиньо и Малкома, и ударных форвардов Азмуна и Дзюбу. Вот когда в таких матчах Семак научится выигрывать, тогда и станет топ-тренером.
      протон
      протон
      вчера в 18:05
      Дзюба в старте - команда вдесятером, Семак физрук, повезло что не слили Уралу.
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
      вчера в 17:53
      Стыдоба...
      протон
      протон
      вчера в 17:50
      Откровенно говоря одно очко это приобретение, будь уральцы мастеровитее и этого бы не было. Самая худшая игра Зенита в сезоне.
      Я так понял, что самым сильным раздражителем для Зенита является Москва.
      Турин и Екатеринбург не котируются...
      batog
      batog ответ Рязань 062 (раскрыть)
      вчера в 17:46
        протон
        протон
        вчера в 17:34
        Семак и Тимощук судье: Почему Ракицкого не удалили в 1 тайме?
        протон
        протон
        вчера в 17:32
        Клаудиньо удалили по беспределу, а вот Ракицкого удалять надо было, там вторая жёлтая. Продлеватели Ракицкого, как настроение?
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 17:23, ред.
        Очень тяжело после важных матчей в ЛЧ настраиваться на рядовой матч РПЛ. Но такое возможно только в России. За рубежАМИ для команд неважно, в каких турнирах участвуют, настрой на любые, даже рядовые, матчи один - запредельный. Вот когда научимся так играть, тогда можно на что-то рассчитывать и в европах.
        Petergoff
        Petergoff
        вчера в 17:23
        Зенит сегодня, было просто не узнать. малком дно полное. Клава, не понятно за чем, вообще фолил на чужой половине.
        nikoladolgov
        nikoladolgov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 17:13
        Нет, ты неправ!
        Судья болел не за зенит, он болел за свои премиальные от Газпрома !
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 17:09
        Ну а че , равные команды , и по количеству ударов и по качеству - одно непонятно , за что Семаку деньги платят ?
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 17:06
        Гений Семака в действии !
        Главное не игра , а спаржа !
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ ZjzoRe (раскрыть)
        вчера в 17:02, ред.
        Судья болел за Зенит, Ракицкова надо было удалять в первом тайме была бы другая игра и не факт, что Зенит сохранил бы очко.
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        вчера в 17:01
        Зенит красавцы. Так отчаянно бились за очко с грандом российского футбола. Бились не за жизнь. А за очко. Молодцы ,,,,,,,,,.......)))))
        armeec_
        armeec_ ответ Рязань 062 (раскрыть)
        вчера в 16:59
        По первому твоему посту мне, видать не все равно.
        С Мордовией действительно можно было понять и простить, да и результат матча был иной
        Брулин
        Брулин
        вчера в 16:59
        Зениту что угодно делать можно-он всё равно выиграет чемпионат. Ибо остальные настолько днари, что даже с таким Зенитом, который проигрывает Туле, Сочам и играет по нулям с Уралом с последнего места, конкурировать не могут
        Ирина Михайлова
        Ирина Михайлова ответ 112910415 (раскрыть)
        вчера в 16:58
        Мишу можно поздравить с сухим матчем.
        Kolenok
        Kolenok ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 16:56
        Сначала нагнул,потом щелкнул!
        Kolenok
        Kolenok
        вчера в 16:52
        Отскочили,в Италии не вышло,а здесь срослось!Ничего,это начало,под горку всегда с ускорением летишь!!!
        Рязань 062
        Рязань 062 ответ armeec_ (раскрыть)
        вчера в 16:51
        мне все равно с кем и о чем ты общаешься...
        Рязань 062
        Рязань 062 ответ armeec_ (раскрыть)
        вчера в 16:50
        в 15 году вроде... от мордовии
        Garrincha58
        Garrincha58
        вчера в 16:45
        ничего не долго осталось ждать Семака и его шоблу скоро разгонят думаю весной точно пора уже чистку провести убрать тех у кого заканчивается контракт сколько можно смотреть этот цирк-шапито все эти три года все эти такие чемпионства никому не нужны позорят футбол
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