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Интересно по Дзюбе. Замена после первого тайма, зафиксировала новый этап Дзюбы в команде. Из безоговорочного лидера, капитана, Дзюба стал игроком ротации.
А так ничего страшного, весь путь на победах сложно пройти, да и не нужно. А очко в копилку. Они, очки, тяжело всем даются. Включая мечтателей догнать Зенит.
Интересно по Дзюбе. Замена после первого тайма, зафиксировала новый этап Дзюбы в команде. Из безоговорочного лидера, капитана, Дзюба стал игроком ротации.
А так ничего страшного, весь путь на победах сложно пройти, да и не нужно. А очко в копилку. Они, очки, тяжело всем даются. Включая мечтателей догнать Зенит.
Мега-ультра-экстра "звёзды" (как они про себя думают) настраиваются играть только против московских команд???
Взяв их "старание", зарплату/количество сыгранных минут - так они в футбольном раю.....играть надо в 3 раза меньше чем в топ-5....имея такую же уровневую зарплату....как в европах....
И при всём при этом уходят с поля в чистых футболках, даже не вспотев....
Ни бега...ни старания...а в последнее время даже и не изображение этого старания....вообще - ничего....
Понты ,не подкреплённые ни чем - это потеря 8-ми очков в трёх матчах с Сочи,Арсеналом и Уралом !!!!!!!
Удачи Вам Сергей Богданович !!!!!!
Скоро они скажут Вам - "Тебе надо иди сам и бегай" !!!!!!!!!!!
Мега-ультра-экстра "звёзды" (как они про себя думают) настраиваются играть только против московских команд???
Взяв их "старание", зарплату/количество сыгранных минут - так они в футбольном раю.....играть надо в 3 раза меньше чем в топ-5....имея такую же уровневую зарплату....как в европах....
И при всём при этом уходят с поля в чистых футболках, даже не вспотев....
Ни бега...ни старания...а в последнее время даже и не изображение этого старания....вообще - ничего....
Понты ,не подкреплённые ни чем - это потеря 8-ми очков в трёх матчах с Сочи,Арсеналом и Уралом !!!!!!!
Удачи Вам Сергей Богданович !!!!!!
Скоро они скажут Вам - "Тебе надо иди сам и бегай" !!!!!!!!!!!