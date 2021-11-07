В 41 Кержаков Михаил Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 4 Круговой Данил Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов совершено: 3 Всего навесов: 6 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

З 2 Чистяков Дмитрий Фолов совершено: 4 Блоки: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Пасы: 78 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 8 Вендел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 86

П 11 Клаудиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 51

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 22 Дзюба Артём Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 71 Одоевский Даниил

З 94 Хотулев Данила

П 21 Ерохин Александр Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 64 Кравцов Кирилл

П 17 Мостовой Андрей Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 19 Сутормин Алексей

Н 85 Кузнецов Даниил

Н 10 Малком Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 24.10.21 , с ним 26 из 30 очков в нац. чемпионате Дуглас Сантос (З) - Травма колена

(П) - Ушиб

Не играл с 20.10.21 , с ним 22 из 30 очков в нац. чемпионате Кузяев Далер (П) - Ушиб