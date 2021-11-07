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Кофрие как всегда молодец. Не то, что Рассказов...
Умяров молодец, с почином, хороший гол
Кофрие как всегда молодец. Не то, что Рассказов...
Умяров молодец, с почином, хороший гол
А по игре, Локомотив неожиданно сел во втором тайме, чем удачно воспользовался Спартак. Это удивительно, если судить по последним играм Локо.
Спартак очень неплохо начал игру, потом просел, к во втором настрой был биться до последнего, молодцы, это заслуживает уважения.
А по игре, Локомотив неожиданно сел во втором тайме, чем удачно воспользовался Спартак. Это удивительно, если судить по последним играм Локо.
Спартак очень неплохо начал игру, потом просел, к во втором настрой был биться до последнего, молодцы, это заслуживает уважения.
Я "махровый Динамик" и у меня в крови по определению антагонизм к Спартаку. А нужнее им исходя не из турнирного положения, а скорее реабилитироваться за позорные 1:7 в Питере, плюс московские разборки в которых красно-белые пока лишь с одним очком, полученным в дерби с Динамо. Впрочем это уже не важно, как я и предсказал вероятную ничью. Вам добра и болейте за своих, а не против чужих.
Я "махровый Динамик" и у меня в крови по определению антагонизм к Спартаку. А нужнее им исходя не из турнирного положения, а скорее реабилитироваться за позорные 1:7 в Питере, плюс московские разборки в которых красно-белые пока лишь с одним очком, полученным в дерби с Динамо. Впрочем это уже не важно, как я и предсказал вероятную ничью. Вам добра и болейте за своих, а не против чужих.
Мое мнение простое: судья отработал отвратительно, но ошибался в обе стороны. Элементарно: Спартак на 91й (примерно) разыгрывает штрафной и начинает перспективную контратаку. Но судья прерывает ее и требует перебить, мол не с того места разыграли. В итоге штрафной пробили с той же самой точки. Что происходит дальше: 94я минута, Локо с мячом в центре. Судья не дает свисток, Локо опасно атакует и на 95й минуте зарабатывает угловой. Что судья? Не дает Локо подать последний угловой. Судейка профнепригоден, но от его действий страдали обе команды одинаково.
Но как болела Спартака скажу, что не о том мы беспокоимся. Не понятно куда движутся наши клубы. Качество игры падает. Футбола все меньше в исполнении команд, одна толкотня...
Мое мнение простое: судья отработал отвратительно, но ошибался в обе стороны. Элементарно: Спартак на 91й (примерно) разыгрывает штрафной и начинает перспективную контратаку. Но судья прерывает ее и требует перебить, мол не с того места разыграли. В итоге штрафной пробили с той же самой точки. Что происходит дальше: 94я минута, Локо с мячом в центре. Судья не дает свисток, Локо опасно атакует и на 95й минуте зарабатывает угловой. Что судья? Не дает Локо подать последний угловой. Судейка профнепригоден, но от его действий страдали обе команды одинаково.
Но как болела Спартака скажу, что не о том мы беспокоимся. Не понятно куда движутся наши клубы. Качество игры падает. Футбола все меньше в исполнении команд, одна толкотня...