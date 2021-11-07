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Спартак - Локомотив
Урал - Зенит
Ростов - Рубин
Ахмат - Нижний Новгород

Протокол матча Спартак против Локомотив

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Спартак
1 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 62.9 - 53.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.8
Средний возраст: 25.5 - 25.8
Средний рост: 185.2 - 181.4
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 14 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
90:00
Спартак
Локомотив
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.663.41
Фонбет 2.25 3.50 3.40
Мелбет 2.19 3.66 3.48
BetBoom 2.15 3.59 3.39
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    11' Литвинов Руслан (68)
     
    35' Литвинов Руслан (68)
     
    2
    36' Соболев Александр (7)
    36' Бакаев Зелимхан (10)
     
    46' Игнатов Михаил (22) уходит с поля, Умяров Наиль (18) вышел на поле
     
    64' (1:1) Умяров Наиль (18)
     
    2
    80' Кофрие Максимилиано (3) уходит с поля, Ларссон Джордан (11) вышел на поле
    80' Айртон (6) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    86' Промес Квинси (24) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    23' (0:1) Керк Джирано (7) (Камано Франсуа (25))
     
    26' Марадишвили Константин (5)
     
    30' Куликов Даниил (69)
     
    45+1' Керк Джирано (7)
     
    55' Живоглядов Дмитрий (2)
     
    63' Марадишвили Константин (5) уходит с поля, Мурило Серкейра (27) вышел на поле
     
    2
    75' Смолов Федор (9) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
    75' Живоглядов Дмитрий (2) уходит с поля, Сильянов Александр (45) вышел на поле
     
    78' Баринов Дмитрий (6)
     
    86' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Рыбчинский Дмитрий (94) вышел на поле
     
    2
    90' Едвай Тин (16)
    90+5' Едвай Тин (16)
    Голы
    23’ 0:1 Керк Джирано
    ассистент Камано Франсуа
    Умяров Наиль 1:1 64’
    Наказания
    Литвинов Руслан 11’
    26’ Марадишвили Константин
    30’ Куликов Даниил
    Литвинов Руслан 35’
    Соболев Александр 36’
    Бакаев Зелимхан 36’
    45+1’ Керк Джирано
    55’ Живоглядов Дмитрий
    78’ Баринов Дмитрий
    90’ Едвай Тин
    90+5’ Едвай Тин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Умяров Наиль Игнатов Михаил 46’
    63’ Мурило Серкейра Марадишвили Константин
    75’ Лисакович Виталий Смолов Федор
    75’ Сильянов Александр Живоглядов Дмитрий
    Ларссон Джордан Кофрие Максимилиано 80’
    Ломовицкий Александр Айртон 80’
    Бакаев Зелимхан Промес Квинси 86’
    86’ Рыбчинский Дмитрий Куликов Даниил
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 2
    		20 Фолы 15
    		4 Угловые 3
    		3 Офсайды 7
    		40% Владение мячом 60%
    		1 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 7
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Grande e saggio (раскрыть)
    сегодня в 07:08
    Как представителя меньшинства − извиняем, конечно!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:15
    после перерыва показали, что играть умеют !
    и очень неплохо
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 03:51
    Неплохо Спартак. Следующий матч, по закону жанра,(приучили уже) должен быть провал. Тельняшка. Помнить и не забывать.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 02:40
    Если бы у бабушки был х.. То она была бы дедушкой.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 02:18
    На беготню и очень жесткую игру.
    Grande e saggio
    Grande e saggio
    сегодня в 00:50
    Меньшинства отыгрались в меньшинстве, извините за тавтологию)
    протон
    протон
    сегодня в 00:10
    Единственный клуб который заслужил уважения это Динамо. Просто прут играют радовать, желаю им чемпионства, Зенит надоел со своим Семаком который сливает в европе игру , Локомотив со сменой руководства, Спартак со своей красавицей Заремой и Федуном , Цска со своим физруком, как же все это поднадоело мужики. 
    NYJ
    NYJ ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    И для меня, с приходом немца явный акцент на атаку и прессинг, а тут, видимо, решили, ч о победа в кармане
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Вашу несостоятельность вчера в Сочи видели,да и спасибо скажите что в еврокубках не играете,вы сейчас не было бы верху или думаете вы лучше сыграли бы в ЛЧ иои или в ЛЕ?
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Когда рыжего взяли все смеялись над ним,а он оказался цепким защитником,Рассказова слава богу не выпустили,Кутепов ошибался не так сильно
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 23:54
    Уважаемая Альфия,держите свои эмоции при себе,здесь Спартак играл с Локомотивом а не ваш ЦСКА. Будьте добры,ну не нравимся мы вам,ненадо заходить и писать ,кто и что и где забаррикодировались,мы разберемся сами ,а вы у себя разбирайтесь
    Альфи
    Альфи ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 23:49
    Нерусским 50% скидка(русская грамматика очень трудная) нет мы с вами разговариваем на разных языках, Это вы милостивый государь вчера тыкали мне в лицо аргументами о непорядочности армейцев со времен Онопко, если начать писать все непотребство что творите вы в отношении своих и чужих, то страницы не хватит,вон всю тарасовку на баррикады растащили, носители спартаковских идей, так в своем цирке можете вообще не гасить огней, просто конюшню не трогайте ,проходите мимо вот и все что я хотела вам сказать..
    протон
    протон
    вчера в 23:39, ред.
    БЛАГОДАРЮ ТРЕНЕРА СПАРТАКА ЗА ОТСУТСТВИЕ РАССКАЗЫВА В СОСТАВЕ 🙏
    протон
    протон ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Спартак второе дерби на морально-волевых вытаскивает. А Локо удивил, имея численное преимущество, играть второй тайм на удержание - это просто 🤦‍♂️.
    протон
    протон ответ memphis (раскрыть)
    вчера в 23:36
    как только Руй выпустил Лома и Хенриковича - команда совсем перестала играть....
    протон
    протон
    вчера в 23:35
    С Рассказовым в полном составе проигрывают 7:1,в меньшинстве без него забивают в дерби🤣
    Кофрие как всегда молодец. Не то, что Рассказов...
    Умяров молодец, с почином, хороший гол
    memphis
    memphis
    вчера в 23:19
    Пора звать Мостового и Селюка)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 23:16
    Никто вам не запрещает иметь свое мнение! Вот только определитесь, то вам не нравится что мы радуемся, то что мы "своих футболистов даже не жалеем", да вам, сударыня, не угодишь! Может все таки мы сами решим что нам делать, хотим радуемся, хотим футболистов поносим, вам то что?! И научитесь слово нарциссизм писать без ошибок!
    санек002
    санек002 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 23:12
    они сначала нервы помотают!
    NYJ
    NYJ ответ vm777 (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Мое мнение одно, на такие матчи необходимо назначать более опытных арбитров. Много спорных моментов.
    А по игре, Локомотив неожиданно сел во втором тайме, чем удачно воспользовался Спартак. Это удивительно, если судить по последним играм Локо.
    Спартак очень неплохо начал игру, потом просел, к во втором настрой был биться до последнего, молодцы, это заслуживает уважения.
    Альфи
    Альфи ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Ну что ж если отскочить, это такая радость, я вас поздравляю. Оно и понятно ваш нарцисцизм не позволит спартачам признать свою несостоятельность и он размером так ,с ядро галлактики..... :))))
    stanichnik
    stanichnik ответ АКМ74 (раскрыть)
    вчера в 22:53, ред.
    Доброго Здоровья, АКМ!
    Я "махровый Динамик" и у меня в крови по определению антагонизм к Спартаку. А нужнее им исходя не из турнирного положения, а скорее реабилитироваться за позорные 1:7 в Питере, плюс московские разборки в которых красно-белые пока лишь с одним очком, полученным в дерби с Динамо. Впрочем это уже не важно, как я и предсказал вероятную ничью. Вам добра и болейте за своих, а не против чужих.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 22:52
    А нельзя было сразу нормально играть?
    kinderpingui
    kinderpingui ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Ну да ген директор и эскортница разницы нет))) вот поэтому сглатывали со стороны локо и спартака звучит по разному)
    vm777
    vm777 ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Вот я бы хотел узнать ваше мнение об этом.
    Мое мнение простое: судья отработал отвратительно, но ошибался в обе стороны. Элементарно: Спартак на 91й (примерно) разыгрывает штрафной и начинает перспективную контратаку. Но судья прерывает ее и требует перебить, мол не с того места разыграли. В итоге штрафной пробили с той же самой точки. Что происходит дальше: 94я минута, Локо с мячом в центре. Судья не дает свисток, Локо опасно атакует и на 95й минуте зарабатывает угловой. Что судья? Не дает Локо подать последний угловой. Судейка профнепригоден, но от его действий страдали обе команды одинаково.
    Но как болела Спартака скажу, что не о том мы беспокоимся. Не понятно куда движутся наши клубы. Качество игры падает. Футбола все меньше в исполнении команд, одна толкотня...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ kinderpingui (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Вот именно кто?! Гендир как Смородская, которую, говоря твоими словами, вы сглатывали?! Побольше желтой прессы читай и сплетен слушай!
    kinderpingui
    kinderpingui ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:37, ред.
    2021 год проснись ... и да это другое дело ! Смородская была ген.директор. а зарема по факту кто?
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ kinderpingui (раскрыть)
    вчера в 22:35
    А Смородская в Локо - это другое?!)))
    kinderpingui
    kinderpingui ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Всё ты понял кого я имел ввиду
    NYJ
    NYJ ответ vm777 (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Кто-то уже приводил спорные моменты, должны были доигрывать составы 10:8
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