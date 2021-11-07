В 1 Гильерме Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 16 Едвай Тин Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 95

З 2 Живоглядов Дмитрий Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 75

З 24 Ненахов Максим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

З 6 Баринов Дмитрий Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

П 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

П 7 Керк Джирано Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

П 69 Куликов Даниил Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 86

П 5 Марадишвили Константин Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 63

П 25 Камано Франсуа Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

З 27 Мурило Серкейра Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 32

З 45 Сильянов Александр Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 20

З 74 Черный Артур

П 49 Борисенко Григорий

П 94 Рыбчинский Дмитрий Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

Н 88 Лисакович Виталий Офсайды: 2 Выносы: 1 Минут сыграно: 21

Пропускают

(П) - Травма ступни

Не играл с 30.10.21 , с ним 12 из 25 очков в нац. чемпионате Анджорин Фаустино (П) - Травма ступни

(Н) - Травма бедра

Не играл с 15.08.21 , с ним 5 из 25 очков в нац. чемпионате Зе Луиш (Н) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 25.09.21 , с ним 15 из 25 очков в нац. чемпионате Магкеев Станислав (П) - Травма колена

(П) - Травма сухожилия

Не играл с 22.08.21 , с ним 8 из 25 очков в нац. чемпионате Миранчук Антон (П) - Травма сухожилия