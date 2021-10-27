В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 5 Спасений: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 55

З 5 Павар Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 5 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 55

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 67

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

П 6 Киммих Йозуа Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 10 Сане Лерой Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 4 Зюле Никлас Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 35

З 3 Ричардс Омар

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип Ударов всего: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 23

П 18 Забитцер Марсель

П 42 Мусиала Джамал

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 26