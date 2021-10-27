|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Эмболо устроил сарделинам BLM, Кан одобряет)))
Эмболо устроил сарделинам BLM, Кан одобряет)))
ибо быть того не может
ибо быть того не может
Потом я подумал, что Бавария выставила резерв на кубковый матч, увидел стартовый состав и офигел ещё больше))
Ну подумал я, наверное удалили у Баварии кого то в самом начале матча, но нет, играют в равных составах!
Что здесь вообще происходит?))
Как такая Бавария летит 5-0?!
Потом я подумал, что Бавария выставила резерв на кубковый матч, увидел стартовый состав и офигел ещё больше))
Ну подумал я, наверное удалили у Баварии кого то в самом начале матча, но нет, играют в равных составах!
Что здесь вообще происходит?))
Как такая Бавария летит 5-0?!