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Боруссия - Бавария
Вальдхоф Мангейм - Унион
Бохум - Аугсбург
Динамо - Санкт-Паули
Байер - Карлсруэ
Ганновер-96 - Фортуна
Ян - Ганза
Штутгарт - Кёльн

Протокол матча Боруссия против Бавария

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) 5:0 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Боруссия
5 : 0
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 158 - 608
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.4
Средний возраст: 25.4 - 26.9
Средний рост: 185.5 - 184.1
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 3
Бавария
Германия. Кубок 2021/2022, 2 раунд
Стадион Боруссия-Парк
Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) 5:0 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
90:00
Боруссия
Бавария
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.245.181.39
Фонбет 6.50 5.30 1.40
Мелбет 7.70 5.60 1.37
1XBET 7.20 5.45 1.40
BetBoom 7.22 6.03 1.33
 
2' (1:0) Коне Куадио (17) (Эмболо Брель (36))
 
15' (2:0) Бенсебаини Рами (25) (Хофманн Йонас (23))
 
21' (3:0) Бенсебаини Рами (25)
 
51' (4:0) Эмболо Брель (36) (Эльведи Нико (30))
 
53' Бейер Луис (15) уходит с поля, Нетц Лука (20) вышел на поле
 
57' (5:0) Эмболо Брель (36) (Нетц Лука (20))
 
2
69' Скалли Джо (29) уходит с поля, Херрманн Патрик (7) вышел на поле
69' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Плеа Алассан (14) вышел на поле
 
2
73' Хофманн Йонас (23) уходит с поля, Нойхаус Флориан (32) вышел на поле
73' Эмболо Брель (36) уходит с поля, Тюрам Маркус (10) вышел на поле
 
79' Закариа Денис (8)
 
46' Упамекано Дайотчанкуль (2)
 
2
55' Дэвис Альфонсо (19) уходит с поля, Коман Кингсли (11) вышел на поле
55' Упамекано Дайотчанкуль (2) уходит с поля, Зюле Никлас (4) вышел на поле
 
64' Горецка Леон (8) уходит с поля, Толиссо Корентен (24) вышел на поле
 
67' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Станишич Йосип (44) вышел на поле
Голы
Коне Куадио
ассистент Эмболо Брель 		1:0 2’
Бенсебаини Рами
ассистент Хофманн Йонас 		2:0 15’
Бенсебаини Рами 3:0(П) 21’
Эмболо Брель
ассистент Эльведи Нико 		4:0 51’
Эмболо Брель
ассистент Нетц Лука 		5:0 57’
Наказания
46’ Упамекано Дайотчанкуль
Закариа Денис 79’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Нетц Лука Бейер Луис 53’
55’ Коман Кингсли Дэвис Альфонсо
55’ Зюле Никлас Упамекано Дайотчанкуль
64’ Толиссо Корентен Горецка Леон
67’ Станишич Йосип Гнабри Серж
Херрманн Патрик Скалли Джо 69’
Плеа Алассан Штиндль Ларс 69’
Нойхаус Флориан Хофманн Йонас 73’
Тюрам Маркус Эмболо Брель 73’
Статистика
 12 Удары по воротам 15
6 Удары в створ 8
9 Фолы 12
2 Угловые 9
2 Офсайды 4
38% Владение мячом 62%
8 Cэйвы 1
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:48
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:58
    этот результат надо будет объяснять !
    ибо быть того не может
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 08:40
    Красавцы
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:18
    Проиграли но и что Спартак крупнее проигрывал.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    сегодня в 00:48
    Очень интересно, думал 2-й состав Баварии влетел Боруссии, ан нет, основа сегодня была в роли отгребающей стороны... Вообще немецкий футбол, всегда был веселым )))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:47
    Вот это БМ дали жару другой БМ!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:46
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:41
      Оооочень неожиданно
      allemz
      allemz
      сегодня в 00:08
      Отбаварили не на шутку, причем у пивоваров основа играла
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      сегодня в 00:07
      Жаль, не моя Боруссия. Но результат более чем приятный!
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      вчера в 23:54
      А я-то подумал, что Бавария играла вторым составом)). Решили не отставать от Ливерпуля. С победой!
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 23:53
      Барса, Ювентус, Бавария, МС, кто там на очереди?
      kmhb
      kmhb
      вчера в 23:53
      Самое интересное, что видно же было уже к 20 минуте, что Упамекано вообще не вывозит, почему не заменили сразу, а только на 60 минуте. Потом Зюле вышел и всё - бетон.
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      вчера в 23:52
      ХОть интерес к турниру появится.
      kmhb
      kmhb ответ salleeh (раскрыть)
      вчера в 23:50
      Ну просто очень нестабилен. Меня Павар раздражает больше.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 23:49
      Имитация борьбы. Сольют аккуратно)
      kmhb
      kmhb ответ Mourinho22 (раскрыть)
      вчера в 23:48
      Тренер с ковидом - болеет
      kmhb
      kmhb
      вчера в 23:48
      Ну Гладбах играл классно, тут вопросов нет. Такой счёт следствие индивидуальных ошибок одного футболиста. После 3-0 Бавария раскрылась, но игра не шла. Тут, конечно, еще у Гладбаха летело всё. Ну будет интресно, не помню чтобы Бавария так сливала. Упамекано герой матча однозначно. Такого количества привозов даже Рассказов не делал.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 23:47, ред.
      Как Боруссия могла обвграть Баварию ответит мистер вселенная!!!
      salleeh
      salleeh
      вчера в 23:47
      Стоя на месте не выиграть даже газмяс. Бавария проиграла всё, потому что не играла. А Лерой это вообще потерянный человек в футболе, как он меня бесит…😡
      Mourinho22
      Mourinho22
      вчера в 23:45
        протон
        протон
        вчера в 23:43
        о чём вообще спорим?Боруссия самая сильная команда в Германии,хотят этого болельщики Баварии или нет...И всякие намёки,типа вон на Европе они не сыграли не имеют никакой подоплёки-3 раза в очном единоборстве победила Боруссия.Надо просто признать,что Боруссия сильнее,несмотря на разницу в финансовой мощи обеих команд.
        Oplot
        Oplot
        вчера в 23:41
          juvenale
          juvenale ответ RUPRICHT (раскрыть)
          вчера в 23:40
          отличный прогноз
          juvenale
          juvenale ответ Agamaga........ (раскрыть)
          вчера в 23:39
          ага поэтому основу и поставили
          juvenale
          juvenale
          вчера в 23:39
          и основа так попала
          Zhgoon
          Zhgoon
          вчера в 23:33
          Чего это баварцы так? Решили красный Манчестер поддержать, а заодно слить малыша Нагельсманна? Вообще не напрягаются даже.
          bayern-cobra
          bayern-cobra
          вчера в 23:31, ред.
          Ммм.Не помню чтобы моя Баварушка так была бита.помню в 2009 в буднес лиге вердеру были биты дома 2-5и вольсбургу 5-1а 5-0 не припомню
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ
          вчера в 23:18
          Бавария сегодня на своей шкуре чувствует, каково это быть побитым.
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец.
          вчера в 23:09, ред.
          Увидел счет и офигел)
          Потом я подумал, что Бавария выставила резерв на кубковый матч, увидел стартовый состав и офигел ещё больше))
          Ну подумал я, наверное удалили у Баварии кого то в самом начале матча, но нет, играют в равных составах!
          Что здесь вообще происходит?))
          Как такая Бавария летит 5-0?!
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