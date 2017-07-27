Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»

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27 июля 2017, 22:05

Полузащитник «Зенита» у себя в инстаграме принес извинения за неприличный жест, который он показал во время матча 4-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1). По словам футболиста, неприличный жест был адресован его другу, который находится на трибунах, а не болельщикам, как предполагают многие.

«Я хочу принести искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло.