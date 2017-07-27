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Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»

27 июля 2017, 22:05

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло у себя в инстаграме принес извинения за неприличный жест, который он показал во время матча 4-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1). По словам футболиста, неприличный жест был адресован его другу, который находится на трибунах, а не болельщикам, как предполагают многие.

«Я хочу принести искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло.

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Все комментарии
болельщик019
болельщик019
28 июля 2017 в 10:49
наказать негодника! сунуть палец друга ему в ...! хотя может это для него и не наказание а. приятный бонус
AmG1991
AmG1991
28 июля 2017 в 07:52
Стыдно за зенит
Санчо Панса
Санчо Панса
28 июля 2017 в 07:30
Забавно получилось! Это же надо было еще найти взглядом своего друга) Я бы так точно не сделал, даже ради прикола.
adeptch69
adeptch69
28 июля 2017 в 00:57
Очень ржачно читать )))) И ведь найдутся те кто поверит )))), Россия одним словом ......
mphuZ
mphuZ
28 июля 2017 в 00:34
Что только у нас в России не выдумывают..

То "всех порвём", то "шампусик на 250К нам поклонники подарили", теперь вот друг другу факи показывают)))
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
28 июля 2017 в 00:04
Типа намекнул на горячую ночь
ОЛЛС
ОЛЛС
27 июля 2017 в 23:56
Это не отменяет прилюдного хамства.
от себя добавлю
от себя добавлю ответ Miaf (раскрыть)
27 июля 2017 в 23:52
    Miaf
    Miaf ответ от себя добавлю (раскрыть)
    27 июля 2017 в 23:51
    Не вдавался в подробности, фанатам Зенита лучше знать).
    от себя добавлю
    от себя добавлю ответ Miaf (комментарий удален) (раскрыть)
    27 июля 2017 в 23:48
    А сверху это дзюба или манчинни?
    от себя добавлю
    от себя добавлю ответ Miaf (раскрыть)
    27 июля 2017 в 23:36
    ты думаешь он уже того? раскрученный?
    Miaf
    Miaf ответ от себя добавлю (раскрыть)
    27 июля 2017 в 23:35
    насчет мужика ты погорячился 😆
    от себя добавлю
    от себя добавлю
    27 июля 2017 в 23:34
    Йоан будь мужиком, скажи да показал, показываю и буду показывать.
    Miaf
    Miaf
    27 июля 2017 в 23:30
      AleS
      AleS
      27 июля 2017 в 22:38
      Вроде и обидно за Молло - в команду пригласили, шанса толком не дали, потом новый тренер вообще в дубль запихнул. Игрок то вроде неплохой. Но сам он тоже дурачек какой-то - нафиг ты с мужиком голым фоткаешься всем напоказ, пальцы болельщикам показываешь, не сдержаться что-ли никак.
      Шуnя771
      Шуnя771
      27 июля 2017 в 22:35
      Мало того, что не следит за ..., ещё и нас на лошков держит....
      mat73
      mat73
      27 июля 2017 в 22:27
      ха ха ха )))
      Женя Максимов
      Женя Максимов
      27 июля 2017 в 22:20
      а чего другу? чего не маме?
      sir-5
      sir-5
      27 июля 2017 в 22:16
      Маразм крепчает.
      alexamit
      alexamit
      27 июля 2017 в 22:15
      Да таким фанатам надо сотни таких жестов показывать каждый матч.Какие фанаты-такие и игроки!
      Lucius Vorenus
      Lucius Vorenus
      27 июля 2017 в 22:13
      2ские отмазки
      Миша Вилков
      Миша Вилков
      27 июля 2017 в 22:11
      Нелепая отмазка!
      Igo0rek
      Igo0rek
      27 июля 2017 в 22:06
      Друг не дал что ли?
      Гость
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