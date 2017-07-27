Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло у себя в инстаграме принес извинения за неприличный жест, который он показал во время матча 4-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1). По словам футболиста, неприличный жест был адресован его другу, который находится на трибунах, а не болельщикам, как предполагают многие.
«Я хочу принести искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло.
То "всех порвём", то "шампусик на 250К нам поклонники подарили", теперь вот друг другу факи показывают)))
То "всех порвём", то "шампусик на 250К нам поклонники подарили", теперь вот друг другу факи показывают)))