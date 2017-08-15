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Баркли получил травму на тренировке

15 августа 2017, 16:10

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли получил травму подколенного сухожилия на тренировке команды. В данный момент «ириски» ждут вердикта врачей, которые должны определить тяжесть повреждения и сроки восстановления 23-летнего футболиста. Хавбек только вернулся из лазарета после своей травмы паха. 

Напомним, что Баркли отказался продлевать контракт с «Эвертоном», а интерес к нему проявляли «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне атакующий хав забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах АПЛ.

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Все комментарии
Миша Вилков
Миша Вилков
15 августа 2017 в 21:34
Здоровья!
EVERTON
EVERTON
15 августа 2017 в 19:23
Значит он остается!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
15 августа 2017 в 17:50
ломкий он какой-то, стоит-ли вообще на нём зацикливаться?
ZeuSS
ZeuSS
15 августа 2017 в 17:25
А в Эвертоне он не сильно нужен
ZeuSS
ZeuSS
15 августа 2017 в 17:24
Все, финиш
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 августа 2017 в 16:33
Походу никуда не уйдет летом
cannongun
cannongun
15 августа 2017 в 16:22
-35% к ценнику
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