Баркли получил травму на тренировке

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15 августа 2017, 16:10

Полузащитник «Эвертона» получил травму подколенного сухожилия на тренировке команды. В данный момент «ириски» ждут вердикта врачей, которые должны определить тяжесть повреждения и сроки восстановления 23-летнего футболиста. Хавбек только вернулся из лазарета после своей травмы паха.

Напомним, что Баркли отказался продлевать контракт с «Эвертоном», а интерес к нему проявляли «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне атакующий хав забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах АПЛ.