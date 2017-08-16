Фурсенко: «В „Зените“ должны остаться те, в кого верит тренер»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в эфире программы «Все на матч» отметил, что в команде на данный момент происходит оптимизация состава:
«Когда мы начинали заниматься селекцией, то одной из главных задач было возвращение воспитанников. Кузяев – воспитанник академии „Зенита“ и так сложилось, что он вернулся домой. У него появился хороший тренер, в него поверили. Думаю, что в связи с этими событиями сложился какой-то сложный пазл. У него практически выросли крылья. В каждом матче с удовольствием наблюдаем за его прогрессом. Но он и вламывает на тренировках.
Сейчас процессы пошли по-настоящему. Кто-то из игроков находится на медицинском осмотре за границей. В ближайшее время мы будем сообщать о тех, кто покинет клуб. Это – оптимизация состава. В „Зените“ должны остаться те, в кого верит тренер. Те, кто ему нужен».
Напомним, недавно «Зенит» покинул испанский хавбек Хави Гарсия, подписавший контракт с «Бетисом».
А вот с такими как Юсупов у нашего футбола будущего нет! Он в открытую говорит, что играет только благодаря лимиту! Да и играет слабенько, 27 лет уже, а чего добился? Да ничего и лимит не помогает!
А вот с такими как Юсупов у нашего футбола будущего нет! Он в открытую говорит, что играет только благодаря лимиту! Да и играет слабенько, 27 лет уже, а чего добился? Да ничего и лимит не помогает!