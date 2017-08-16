Фурсенко: «В „Зените“ должны остаться те, в кого верит тренер»

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16 августа 2017, 01:30

Президент «Зенита» в эфире программы «Все на матч» отметил, что в команде на данный момент происходит оптимизация состава:

«Когда мы начинали заниматься селекцией, то одной из главных задач было возвращение воспитанников. Кузяев – воспитанник академии „Зенита“ и так сложилось, что он вернулся домой. У него появился хороший тренер, в него поверили. Думаю, что в связи с этими событиями сложился какой-то сложный пазл. У него практически выросли крылья. В каждом матче с удовольствием наблюдаем за его прогрессом. Но он и вламывает на тренировках.

Сейчас процессы пошли по-настоящему. Кто-то из игроков находится на медицинском осмотре за границей. В ближайшее время мы будем сообщать о тех, кто покинет клуб. Это – оптимизация состава. В „Зените“ должны остаться те, в кого верит тренер. Те, кто ему нужен».

Напомним, недавно «Зенит» покинул испанский хавбек Хави Гарсия, подписавший контракт с «Бетисом».