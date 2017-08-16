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Фурсенко: «В „Зените“ должны остаться те, в кого верит тренер»

16 августа 2017, 01:30

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в эфире программы «Все на матч» отметил, что в команде на данный момент происходит оптимизация состава:

«Когда мы начинали заниматься селекцией, то одной из главных задач было возвращение воспитанников. Кузяев – воспитанник академии „Зенита“ и так сложилось, что он вернулся домой. У него появился хороший тренер, в него поверили. Думаю, что в связи с этими событиями сложился какой-то сложный пазл. У него практически выросли крылья. В каждом матче с удовольствием наблюдаем за его прогрессом. Но он и вламывает на тренировках.

Сейчас процессы пошли по-настоящему. Кто-то из игроков находится на медицинском осмотре за границей. В ближайшее время мы будем сообщать о тех, кто покинет клуб. Это – оптимизация состава. В „Зените“ должны остаться те, в кого верит тренер. Те, кто ему нужен».

Напомним, недавно «Зенит» покинул испанский хавбек Хави Гарсия, подписавший контракт с «Бетисом».

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Все комментарии
Прохорович
Прохорович
16 августа 2017 в 14:37
    Прохорович
    Прохорович ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 августа 2017 в 14:36
    Никогда ему не выиграть ЛИГу
    Прохорович
    Прохорович
    16 августа 2017 в 14:36
    Долой Манчини- он развалит Зенит!
    eugen-han
    eugen-han
    16 августа 2017 в 13:13
    молодцы,чего ещё сказать - лучше поздно, чем никогда.
    1701MAV
    1701MAV ответ Байкал-38. (раскрыть)
    16 августа 2017 в 10:07
    По Кокорину согласен. Феерит необычайно. Молодца!
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    16 августа 2017 в 09:56
    Фурсенко говорит о Миллере, тренер верит в газпром
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ 1701MAV (раскрыть)
    16 августа 2017 в 09:03, ред.
    А так бы интересно было в формате чемпионата России посмотреть матч сборных Аргентины и сборной Африки!!!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ 1701MAV (раскрыть)
    16 августа 2017 в 08:59
    Я бы ещё Кокорина добавил. Этот сезон начал отлично, но загадывать не будем посмотрим, так же как и на Кузяева.
    А вот с такими как Юсупов у нашего футбола будущего нет! Он в открытую говорит, что играет только благодаря лимиту! Да и играет слабенько, 27 лет уже, а чего добился? Да ничего и лимит не помогает!
    1701MAV
    1701MAV
    16 августа 2017 в 08:42
    Юсупов говорил, что если бы не лимит, то играли бы 11 аргентинцев. Фурсенко его поправил: 10 аргентинцев и Кузяев. Но Далер реально молодчина.
    time out
    time out
    16 августа 2017 в 07:31
    Значит должны остаться одни аргентинцы.
    Gunslinger
    Gunslinger ответ andre_can (комментарий удален) (раскрыть)
    16 августа 2017 в 07:08
    Ещё не вечер!!!! :)))))
    Летов
    Летов ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 августа 2017 в 03:23
    а ты посчитай сколько взяли и сколько ушло
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 августа 2017 в 03:20
    А если ему во всех верится? Так и останется четыре десятка футболистов???
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