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Буффон: «Систему видеопомощи арбитрам нужно принять без страха»

20 августа 2017, 19:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что новую технологию видеопомощи арбитрам (VAR) нужно принять без опасений. Напомним, что в недавнем матче с «Кальяри» Буффон отразил пенальти, который был назначен после видеопросмотра.

«Начался новый сезон. Он уникален – как и другие, однако еще больше, чем другие. Мы настроены повторить свой успех, уже в седьмой раз. Появились новые возможности, технологии, которые нужно принять без страха. Мы должны были начать хорошо, и мы это сделали», — написал Буффон в социальных сетях.

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Все комментарии
bais MU
bais MU ответ BagioR (раскрыть)
20 августа 2017 в 21:11
Не только это испытание, но и всю карьеру! Реальная легенда футбол с наивысшими моральными качествами!
BagioR
BagioR
20 августа 2017 в 19:35
Буфф красава. С честью прошел это испытание.
Гость
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