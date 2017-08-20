Буффон: «Систему видеопомощи арбитрам нужно принять без страха»

1503246120

20 августа 2017, 19:22

Голкипер «Ювентуса» считает, что новую технологию видеопомощи арбитрам (VAR) нужно принять без опасений. Напомним, что в недавнем матче с «Кальяри» Буффон отразил пенальти, который был назначен после видеопросмотра.

«Начался новый сезон. Он уникален – как и другие, однако еще больше, чем другие. Мы настроены повторить свой успех, уже в седьмой раз. Появились новые возможности, технологии, которые нужно принять без страха. Мы должны были начать хорошо, и мы это сделали», — написал Буффон в социальных сетях.