Эдерсон Мораес избежал сотрясения после столкновения с Мане

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09 сентября 2017, 16:40

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес избежал сотрясения мозга после страшного столкновения с нападающим «Ливерпуля» , которое случилось в сегодняшнем матче чемпионата Англии. Об этом сообщает журналист Дэвид МакДоннелл.

Мораес покинул поле на носилках в конце первого тайма. Игрок не был отправлен в госпиталь, но его осмотрят в медицинском центре «Манчестер Сити». Игрока обследуют на предмет переломов.