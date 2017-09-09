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Эдерсон Мораес избежал сотрясения после столкновения с Мане

09 сентября 2017, 16:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес избежал сотрясения мозга после страшного столкновения с нападающим «Ливерпуля» Садьо Мане, которое случилось в сегодняшнем матче чемпионата Англии. Об этом сообщает журналист Дэвид МакДоннелл.

Мораес покинул поле на носилках в конце первого тайма. Игрок не был отправлен в госпиталь, но его осмотрят в медицинском центре «Манчестер Сити». Игрока обследуют на предмет переломов.

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Все комментарии
Graceful
Graceful
09 сентября 2017 в 19:59
Красная 50/50, Мане не видел этого дыркина. Причём если бы это было в штрафной, то да красная. А так чисто из за того что со стороны это выглядело очень жутко= красная
SlavikXP
SlavikXP ответ DXTK (раскрыть)
09 сентября 2017 в 19:33
Ну наверное потому что играл за пределами штрафной и этот мяч мог сыграть только головой на опережении.
aNOOBis
aNOOBis
09 сентября 2017 в 19:13, ред.
Что и требовалось доказать, Оскара ему...просто ему маленько полежать, а Ливер вдесятером и не Клаван какого-то удалили, а самого опасного игрока атаки

Shame on you, кароч
Xleb244
Xleb244 ответ dzvinka (раскрыть)
09 сентября 2017 в 18:56
Я тебе по поводу силы напомню, что F= m*a ( масса на ускорение). Оба бежали? Бежали! Оба имеют приличную массу? Имеют. Приложение силы на точку было приличное. Для справки, чтоб сломать челюсть достаточно удара в 50 кг ( это просто вялый шлепок кулаком статического тела). Удар был сильный. Повезло, что попало не в висок или затылок - было бы фатально.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 сентября 2017 в 18:52
Парень родился в рубашке! Это АПЛ, одним словом. Бразильцу здоровья и скорейшего выздоровления!
dzvinka
dzvinka
09 сентября 2017 в 18:35
браво хоть и сидел на скамейке(тот что топарь лолиги), но все равно обо76ся)).
А вообще там даже вывиха нету, перелома/трещины нету, сотрясения нет - лишь небольшая травма мягких тканей и ног-даун небольшой. - И это главное подтверждение того что Мане все же не вкладывал силу в ногу а лишь подставлял ее... Коста бы на его месте, ту самую силу бы вложил)). А португальский кипер, обычном для них стиле, лежал как убитый. Я не оправдываю Мане, он поступил тупо и на красную, но склонен думать совершенно не умышленно и без озлоблености удара.
А так да, верно говорят, киперу сразу дали понять что такое АПЛ)).
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
09 сентября 2017 в 18:11
Скажем,родился в рубашке
DXTK
DXTK
09 сентября 2017 в 17:43
Только не давно мы вспоминали людей особенно вратарей которые в подобных ситуациях получали травмы а после случалось непредвидемое. Главное чтобы бес последствий..


конечно Мане не прав, и тут удаление, но вратарь на кой головой пошел вперед.

PS еще один будет танкистом Травма Чеха.
anyway
anyway
09 сентября 2017 в 17:18, ред.
теперь так называемый "лучший" игрок месяца пропустит этот месяц в апл из-за дисквы, и заслуженно.
Apsny
Apsny
09 сентября 2017 в 17:09
Хорошо когда все обошлось.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
09 сентября 2017 в 16:59
Рад за него, здоровья :)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 сентября 2017 в 16:58
если бы он встретился не с ногой Манэ,а Уокера или Ибры или Косты,то уж минимум сотрясение,а так отделался лёгким испугом.
Eddyson
Eddyson
09 сентября 2017 в 16:52
Жаль, что не будет освидетельствования в госпитале: хотелось бы объективной инфы. Здоровья в любом случае.
Mark_Tolson
Mark_Tolson
09 сентября 2017 в 16:50
хоть живой остался
DevilsMilan
DevilsMilan
09 сентября 2017 в 16:46
В динамике все это выглядело очень жутко..
Мане думаю не хотел этого,но за такое надо жестко наказывать,чтобы другим повадно не было так играть.Он его инвалидом мог сделать..
Шейх Сити
Шейх Сити
09 сентября 2017 в 16:46
слава богу!
Chelseaman
Chelseaman
09 сентября 2017 в 16:46
посвящение во вратари апл, хорошо что всё обошлось
miggel
miggel
09 сентября 2017 в 16:44, ред.
Его показали в конце матча, вроде все нормально с ним, красная Мане вне всяких вопросов, вопрос только в том, сколько матчей дисквы он получит...
Foxes
Foxes
09 сентября 2017 в 16:43
Дай бог ему, здоровья.
Igo0rek
Igo0rek
09 сентября 2017 в 16:41
Слава богу!
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