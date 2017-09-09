Эдерсон Мораес избежал сотрясения после столкновения с Мане

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес избежал сотрясения мозга после страшного столкновения с нападающим «Ливерпуля» Садьо Мане, которое случилось в сегодняшнем матче чемпионата Англии. Об этом сообщает журналист Дэвид МакДоннелл.
Мораес покинул поле на носилках в конце первого тайма. Игрок не был отправлен в госпиталь, но его осмотрят в медицинском центре «Манчестер Сити». Игрока обследуют на предмет переломов.
Shame on you, кароч
Shame on you, кароч
А вообще там даже вывиха нету, перелома/трещины нету, сотрясения нет - лишь небольшая травма мягких тканей и ног-даун небольшой. - И это главное подтверждение того что Мане все же не вкладывал силу в ногу а лишь подставлял ее... Коста бы на его месте, ту самую силу бы вложил)). А португальский кипер, обычном для них стиле, лежал как убитый. Я не оправдываю Мане, он поступил тупо и на красную, но склонен думать совершенно не умышленно и без озлоблености удара.
А так да, верно говорят, киперу сразу дали понять что такое АПЛ)).
А вообще там даже вывиха нету, перелома/трещины нету, сотрясения нет - лишь небольшая травма мягких тканей и ног-даун небольшой. - И это главное подтверждение того что Мане все же не вкладывал силу в ногу а лишь подставлял ее... Коста бы на его месте, ту самую силу бы вложил)). А португальский кипер, обычном для них стиле, лежал как убитый. Я не оправдываю Мане, он поступил тупо и на красную, но склонен думать совершенно не умышленно и без озлоблености удара.
А так да, верно говорят, киперу сразу дали понять что такое АПЛ)).
конечно Мане не прав, и тут удаление, но вратарь на кой головой пошел вперед.
PS еще один будет танкистом Травма Чеха.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=y5jl-QTVCnY
конечно Мане не прав, и тут удаление, но вратарь на кой головой пошел вперед.
PS еще один будет танкистом Травма Чеха.
Мане думаю не хотел этого,но за такое надо жестко наказывать,чтобы другим повадно не было так играть.Он его инвалидом мог сделать..
Мане думаю не хотел этого,но за такое надо жестко наказывать,чтобы другим повадно не было так играть.Он его инвалидом мог сделать..