Как и ожидалось, полузащитник Максим Григорьев покинул «Урал». Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон.

«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — прокомментировал уход Григорьева главный тренер команды Александр Тарханов.

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