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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Контракт Эмери с ПСЖ не будет продлен, если тренер не выведет клуб хотя бы в полуфинал ЛЧ

сегодня, 15:17

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, скорее всего, лишится своего поста, если не выведет своих подопечных, как минимум, в полуфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Пошел второй год действия двухлетнего контракта испанского специалиста с французским клубом, однако в трудовом договоре предусмотрено продление сотрудничества еще на год в случае, если клуб доберется до 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Не исключено, что Эмери лишится своего поста, даже достигнув цели-минимум, так как пока наставнику не удается наладить дисциплину в раздевалке команды.

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Все комментарии
Mоnоlo ответил Глор ПСЖ
сегодня в 15:59
Глор ПСЖ:
Венгер никогда не тренировал топ-клуб (не в обиду, Арсенал всё же не Реал или Бавария, даже тот победный Арсенал), да и возраст Венгера уже пенсионный, а Клопп ничего нового не даст ПСЖ, он не умеет оборону строить, без этого не победить в ЛЧ. Гвардиола да, со своей тики-такой и меня напрягает, но у него может получиться, как получилось в Барселоне. Анчелотти уже тренировал ПСЖ, дважды в одну реку не входят. Моуриньо пока непонятный, то ли уже сдулся, то ли пока может. Конте самое то.
Почему же? Арсенал начала 2000-х был топ клубом, да и состав до 2006 был шикарный. Странно что они только в 2006 году в финал ЛЧ забрели. Должны были брать его. Барсе очень повезло.
Nazi ответил Mоnоlo
сегодня в 15:58
С Реалом на него попрут Марсело и Роналду:)

Боже, что с ним сделают:))))
Mоnоlo ответил Nazi
сегодня в 15:55
Nazi:
Ну с нынешним дортмундом млжет быть, а с серьезным соперником его будут возить туда сюда. А в атаке он просто амеба..:)
Сезон покажет. Сейчас какие либо выводы делать рано:) Посмотрим на него в матче с Реалом. Киприоты явно не соперники нынешнему ТТХ.
Глор ПСЖ ответил Nazi
сегодня в 15:55
Nazi:
Спасибо, но мучительное перекатывание мяча на своей половине никак не вдохновляет, да еще 750 бессмысленных передач ради передач тоже:) А Конте очень даже неплох. Но все таки итальяшка с его уклоном на оборону. Парижу нужен Венгер! На худой конец обезбашенный тренер вроде Клоппа.
Венгер никогда не тренировал топ-клуб (не в обиду, Арсенал всё же не Реал или Бавария, даже тот победный Арсенал), да и возраст Венгера уже пенсионный, а Клопп ничего нового не даст ПСЖ, он не умеет оборону строить, без этого не победить в ЛЧ. Гвардиола да, со своей тики-такой и меня напрягает, но у него может получиться, как получилось в Барселоне. Анчелотти уже тренировал ПСЖ, дважды в одну реку не входят. Моуриньо пока непонятный, то ли уже сдулся, то ли пока может. Конте самое то.
Mоnоlo ответил Nazi
сегодня в 15:53
Nazi:
В первый раз с вами согласен. Аж удивлен:) Как там орьишка? :) В матче с Суонси он играл как неуч, кем и является.
Просто есть симпатия к ПСЖ. Точнее не к ПСЖ, а скорее к Паулете. Шикарный был нападающий. Сейчас в Португалии и близко таких не делают. Да и тот же Арман с Ландро были очень даже симпатичны:)
Nazi ответил Mоnоlo
сегодня в 15:53
Ну с нынешним дортмундом млжет быть, а с серьезным соперником его будут возить туда сюда.
А в атаке он просто амеба..:)
KINGSof10
сегодня в 15:53
один вопрос, а нужен ли ПСЖ тренер в нынешней ситуации?
Nazi ответил Глор ПСЖ
сегодня в 15:52
Спасибо, но мучительное перекатывание мяча на своей половине никак не вдохновляет, да еще 750 бессмысленных передач ради передач тоже:)
А Конте очень даже неплох. Но все таки итальяшка с его уклоном на оборону.
Парижу нужен Венгер! На худой конец обезбашенный тренер вроде Клоппа.
Caniggia
сегодня в 15:50
Для такой звёздной шайки нужен топовый авторитетный тренер, выигрывавший титулы с топ командами, типа Маура, Пепа или Анчи. Но они все заняты. А тренеришка брал только ЛЕ лишь с крепкой Севильей и таким уровнем доверия и уважения у топ игроков не пользуется.
Egorium
сегодня в 15:50
Трудно, конечно, ПСЖ сравнивать со спартаком, но в ПСЖ у Эмери должно получиться.
Mоnоlo ответил Глор ПСЖ
сегодня в 15:48
Глор ПСЖ:
Он хороший тренер, просто он не для топовой команды. Пеллегрини такой же, кстати. Для ПСЖ нужен тренер-психолог, умеющий работать со звёздами, таковых очень мало в мире. Можно попробовать Гвардиолу переманить, а можно Конте.
Конте? Он в ЛЧ играть не умеет. Его даже Галатасарай выносил. Лигу 1 и без тренера ПСЖ возьмет. Тут нужен кто то вроде Моуриньо.
Mоnоlo ответил Nazi
сегодня в 15:46
Nazi:
В первый раз с вами согласен. Аж удивлен:) Как там орьишка? :) В матче с Суонси он играл как неуч, кем и является.
Он же не со старта вышел. В основе играл Триппьер. Я вообще не понимаю его выход на поле в этом матче. Нужно было выпускать игрока в атаку, а Поч как всегда не умеет "играть" заменами. А против Боруссии был хорош. Очень уверенно сыграл. В атаке конечно средне сыграл, но в защите был великолепен. Во втором тайме особенно. Главное что бы в голову что то не попало. А то мы знаем таких:)
Глор ПСЖ ответил Nazi
сегодня в 15:43
Nazi:
Все время писал и пишу, пока не дадут пинка под зад емеришке и каванишке (слава те господи орьишку вытурили наконец) ПСЖ ничего не светит. В 1/2 финала ЛЧ этот недотренер 100пудово команду не выведет. Так что гуляй еще 8 месяцев тренеришка а потом вали откуда пришел..
Он хороший тренер, просто он не для топовой команды. Пеллегрини такой же, кстати. Для ПСЖ нужен тренер-психолог, умеющий работать со звёздами, таковых очень мало в мире. Можно попробовать Гвардиолу переманить, а можно Конте.
neomessi
сегодня в 15:41
Если клуб доберется до 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы.


болельщики АПЛ на соккере думают иначе)))
Nazi ответил Mоnоlo
сегодня в 15:40
В первый раз с вами согласен. Аж удивлен:) Как там орьишка? :) В матче с Суонси он играл как неуч, кем и является.
nikoladolgov
сегодня в 15:37
Давай тренеришка, опять в Спартак, Дзюбиньо ушел.
Nazi
сегодня в 15:36
Все время писал и пишу, пока не дадут пинка под зад емеришке и каванишке (слава те господи орьишку вытурили наконец) ПСЖ ничего не светит. В 1/2 финала ЛЧ этот недотренер 100пудово команду не выведет. Так что гуляй еще 8 месяцев тренеришка а потом вали откуда пришел..
Roman824
сегодня в 15:34
В этом сезоне это возможно. Но только после того, как в команде будет железная дисциплина, а не борьба "эго".
kastites
сегодня в 15:31
Не потянет
В Спартак вернется
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:25
Класс игроков ПСЖ таков, что они могут играть и без тренера.
Но с тренером лучше, думаю, что звезды наступят на самолюбие ради общей цели.
juchok
сегодня в 15:22
с такой атмосферой в команде можно и в 1/4 не пройти...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:21
НАДЕЮСЬ В ПЛЕЙ-ОФФ ИМ ОПЯТЬ БАРСА ДОСТАНЕТСЯ И СНОВА ПРИХЛОПНЕТ ТРЕНЕРИШКУ )
Mоnоlo
сегодня в 15:20
Надо было его еще в конце прошлого сезона гнать. Бесхребетный.
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