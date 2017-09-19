Контракт Эмери с ПСЖ не будет продлен, если тренер не выведет клуб хотя бы в полуфинал ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, скорее всего, лишится своего поста, если не выведет своих подопечных, как минимум, в полуфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Пошел второй год действия двухлетнего контракта испанского специалиста с французским клубом, однако в трудовом договоре предусмотрено продление сотрудничества еще на год в случае, если клуб доберется до 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Не исключено, что Эмери лишится своего поста, даже достигнув цели-минимум, так как пока наставнику не удается наладить дисциплину в раздевалке команды.

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