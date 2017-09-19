Контракт Эмери с ПСЖ не будет продлен, если тренер не выведет клуб хотя бы в полуфинал ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, скорее всего, лишится своего поста, если не выведет своих подопечных, как минимум, в полуфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Пошел второй год действия двухлетнего контракта испанского специалиста с французским клубом, однако в трудовом договоре предусмотрено продление сотрудничества еще на год в случае, если клуб доберется до 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы.
Не исключено, что Эмери лишится своего поста, даже достигнув цели-минимум, так как пока наставнику не удается наладить дисциплину в раздевалке команды.
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Боже, что с ним сделают:))))
Боже, что с ним сделают:))))
А в атаке он просто амеба..:)
А в атаке он просто амеба..:)
А Конте очень даже неплох. Но все таки итальяшка с его уклоном на оборону.
Парижу нужен Венгер! На худой конец обезбашенный тренер вроде Клоппа.
А Конте очень даже неплох. Но все таки итальяшка с его уклоном на оборону.
Парижу нужен Венгер! На худой конец обезбашенный тренер вроде Клоппа.
болельщики АПЛ на соккере думают иначе)))
болельщики АПЛ на соккере думают иначе)))
В Спартак вернется
В Спартак вернется
Но с тренером лучше, думаю, что звезды наступят на самолюбие ради общей цели.
Но с тренером лучше, думаю, что звезды наступят на самолюбие ради общей цели.