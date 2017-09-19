L’Équipe: «Тиаго Силва предотвратил драку Неймара и Кавани в раздевалке»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва вмешался в конфликт форвардов Эдинсона Кавани и Неймара и помог избежать драки между своими одноклубниками в раздевалке, утверждает источник.

Конфликт между нападающими ПСЖ произошёл из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). Напомним, в том же поединке защитник парижан Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной удар, отдав мяч Неймару.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард отписался от страницы Кавани в Instagram.

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