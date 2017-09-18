Боссы «Ман Сити» готовы удвоить зарплату Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне своей ударной игрой за клуб на старте нового сезона заставил боссов «горожан» задуматься об увеличении оклада игроку.

На счету 26-летнего бельгийца 4 результативные передачи в 6 матчах в новой кампании, что наверняка не остается без внимания других топ-клубов Европы, потому руководство «Сити» готово продлить контракт с футболистом. По слухам, зарплата Де Брюйне может удвоиться. Сейчас хавбек зарабатывает 6 млн фунтов в год.

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