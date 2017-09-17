«Тоттенхэм» продлит контракт с Алли

По информации британских СМИ, «Тоттенхэм» в ближайшее время продлит контракт со своим полузащитником Деле Алли.

21-летний футболист в прошлом году продлевал сотрудничество со «шпорами», однако в лондонском клубе готовы награждать прогрессирующих игроков, увеличивая их жалование.

Сейчас хавбек зарабатывает порядка 50 тысяч фунтов в неделю. По новому контракту он будет получать свыше 100 тысяч фунтов в неделю и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

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