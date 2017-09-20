Надсон: «Сборная России на правильном пути, но чемпионом мира станет Бразилия»

Защитник «Крыльев Советов» Надсон рассказал, как изменилась Самара в рамках подготовки города к приему матчей чемпионата мира 2018 года.

«Самара очень сильно изменилась, стала красивым и чистым городом. Я себя чувствую здесь, как дома. У меня много друзей, которые хотят сюда приехать. Если будет возможность, то покажу им город, Волгу, расскажу о нашем клубе. Все меняется в лучшую сторону, и сборная России тоже находится на правильном пути. Но я вас огорчу, сборная Бразилии станет чемпионом (смеется)».

По состоянию на июль 2017 года новый стадион «Самара Арена» был готов на 70 %.

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