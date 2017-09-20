Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполнительного комитета РФС Алексей Сорокин избран в совет ФИФА.

Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Делегаты выбрали Алексея Сорокина. Я поздравляю Алексея с этим», — сообщил глава УЕФА Александер Чеферин.

Места в совете также получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

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