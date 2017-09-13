Инфантино пытался помешать запрету для Мутко избираться в Совет ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино, на которого поступила новая жалоба в Комитет по этике, может быть обвинен во вмешательстве в дела Комитета по управлению. Уволенный с поста руководителя этого комитета Мигель Мадуро заявил, что Инфантино вместе с рядом других чиновников пытался помешать решению комитета, который не допустил вице-премьера РФ Виталия Мутко к избранию в Совет ФИФА. По его словам, в окружении Инфантино опасались, что отсутствие Мутко в этом органе может поставить под угрозу проведение ЧМ-2018 в России и вообще сохранение Инфантино его поста.

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