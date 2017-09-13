В отношении Инфантино подана жалоба в Комитет по этике ФИФА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Шахтёр» дома одолел «Наполи»63
23:38
Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»85
23:38
«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»481
22:50
Глушаков получил травму в матче с «Марибором»11
21:43
Инфантино пытался помешать запрету для Мутко избираться в Совет ФИФА7
02:37
Бубнов: «Стоит задать вопросы Каррере, замены „Спартака“ в принципе не сработали»0
02:20
Бохар: «Мы переиграли „Спартак“ и могли взять три очка»2
02:10
Клопп: «„Ливерпуль“ доминировал и заслуживал лучшего результата»1
01:52
Миланич: «„Марибор“ очень хорошо отреагировал на пропущенный мяч»0
01:33
Рейнгольд: «С соперником посильней ничьей бы не было»4
01:19
Комбаров: «Не думаю, что шансы на выход из группы сильно изменились»5
00:49
Поульсен продлил контракт с «Лейпцигом»1
00:22
Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»11
00:19
Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»21
00:16
Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»9
23:39
«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки66
23:39
«Лейпциг» и «Монако» не выявили сильнейшего8
23:39
«Порту» дома уступил «Бешикташу»7
23:39
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ82
23:35
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»15
22:55
Ковачич получил травму в матче Лиги чемпионов2
22:45
Сольбаккен: «„Локомотив“ - сильнейшая команда в нашей группе»4
22:28
«Барселона» ждёт рекордных доходов по итогам сезона9
22:23
Касильяс догнал Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов8
22:15
Сёмин: «Хорошо, что букмекеры отдают предпочтение „Копенгагену“»5

В отношении Инфантино подана жалоба в Комитет по этике ФИФА

вчера, 20:38

В отношении президента ФИФА Джанни Инфантино подана новая жалоба в Комитет по этике. Автором новой жалобы стал профессор права Нью-Йоркского университета Джозеф Вайлер, который покинул пост в Комитете по управлению ФИФА. Вейлер пожаловался на Инфантино и ряд высокопоставленных чиновников ФИФА, утверждая, что они вмешивались в работу комитетов организации, чтобы заблокировать расследование в отношении некоторых функционеров. Вейлер и его трое коллег покинули Комитет по управлению в знак протеста в мае.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
parallels ответил киэнджин
сегодня в 01:18
киэнджин:
ты далеко не ушел, но теперь на долго ответом..)))))
кстати, раз такое дело, объясни мне, почему из игнора вычеркнул. на тебя непохоже. потом прочитаю)
parallels ответил киэнджин
сегодня в 01:17
киэнджин:
ты далеко не ушел, но теперь на долго ответом..)))))
чувак, я написал коммент ради коммента, чтобы проверить, на премодерации я, или мне показалось. в общем, можешь радоваться – я на ней, и до 13 октября меня здесь не будет. всего хорошего)
MIvan ответил ren888888
сегодня в 00:03
Они не воду чистят, они хотят лишить ЧМ Россию. Отсюда и вся возня. После ЧМ 2018г., не важно где пройдет, все вякать перестанут, поверь.
киэнджин ответил parallels
вчера в 23:28
parallels:
америкосы всюду свой нос суют
ты далеко не ушел, но теперь на долго ответом..)))))
ren888888
вчера в 23:09
Молодцы америкосы.мутную воду нужно очистить!
Александр Северный
вчера в 23:02
Америкосы очень сильны в футболе права качать?
Shamil79
вчера в 22:26
не надо мешать ЧМ-18 в России!!!!!
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:25
Америкосы разгонят всех неугодных и поставят своих людей...
Zen-Aku
вчера в 21:22
Что до этого был Блаттер что этот Инфантино одного поля ягодки!) Нечего не меняется!(
parallels
вчера в 21:16
америкосы всюду свой нос суют
Levadia
вчера в 21:08
Юрист - будет компенсацию кляньчить.
sir-5
вчера в 21:07
Шайка клеветников и стукачей разругалась...
Серёга за ЦСКА
вчера в 21:06
Фиолетово..
OLESOCC
вчера в 20:49
... и чё?.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100