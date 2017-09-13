В отношении Инфантино подана жалоба в Комитет по этике ФИФА

В отношении президента ФИФА Джанни Инфантино подана новая жалоба в Комитет по этике. Автором новой жалобы стал профессор права Нью-Йоркского университета Джозеф Вайлер, который покинул пост в Комитете по управлению ФИФА. Вейлер пожаловался на Инфантино и ряд высокопоставленных чиновников ФИФА, утверждая, что они вмешивались в работу комитетов организации, чтобы заблокировать расследование в отношении некоторых функционеров. Вейлер и его трое коллег покинули Комитет по управлению в знак протеста в мае.

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