Гай: «Кубковая встреча всегда особенная, тут даже дело не в „Спартаке“»

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:2) в 1/16 финала Кубка России:

«Тяжело дать оценку матча, у „Спартака“ было больше голевых моментов, чем у нас, что сказалось на результате. У соперника очень много квалифицированных футболистов, которые могут в одиночку решить исход момента. Мы же много ошибались. Поэтому и результат закономерен. Мы хотели попробовать высоко прессинговать, даже думали где-то навязать свою игру, но что-то у нас не получилось.

Кубковая встреча всегда особенная, тут даже дело не в „Спартаке“. Но в целом решающим был гол в наши ворота на последних секундах первого тайма. Не могу сказать, что „Спартак“ сильно нас удивил, конечно, мы понимаем, что соперник выступает в Лиге чемпионов, но это не оправдывает наше поражение».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте