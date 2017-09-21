Книга: «На „Зенит“ повлияло удаление. Вдесятером им было тяжело играть»

Голкипер петербургского «Динамо» Денис Книга прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России:

«На „Зенит“ повлияло удаление. Вдесятером им было тяжело играть. Это хорошая команда, но мы старались играть с ней в свой футбол. Думаю, наша победа заслуженная. Гол Леандро Паредеса – моя ошибка. Мяч полетел вверх, потом вниз, и я чуть-чуть подсел. Надо было две руки ставить и отбивать.

Атмосфера на „ленинградском дерби“? Шикарный стадион, атмосфера на высшем уровне. Надо стремиться только сюда. О еврокубках не задумываемся. Пока думаем о выполнении задачи на чемпионат. Сейчас „Динамо СПб“ думает о чемпионате. Уже завтра вылетаем в Новосибирск. Выходных нет. Главное, не витать в облаках, а побыстрее перестроиться на ФНЛ. В Кубке России надо просто максимально настраиваться на каждую следующую игру. Многие команды первого дивизиона как раз прошли дальше за счёт более высокого настроя. Теперь мы полетим в Хабаровск, будет тяжёлый перелёт. Хотя мне не привыкать. Дадим бой.

Надеюсь, что у „Динамо“ прибавится болельщиков в Петербурге после этого матча. Мы не били мяч вперёд просто так, а старались разыгрывать его, комбинировали. „Динамо“ старалось играть в футбол. Думаю, провели качественный матч. Болельщикам должно было понравиться. Пять голов – это хорошо для зрителей, а для меня не очень. Но мы всё равно молодцы, выиграли».

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