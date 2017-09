Йоветич: «Отличная победа сегодня и первый гол за „Монако“!»

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич в матче 7-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:0) забил свой первый гол за «монегасков».

«Отличная выездная победа сегодня и первый гол за „Монако“! Теперь готовимся к игре Лиги чемпионов!» — написал черногорский форвард на своей странице в «твиттере».

Great away win tonight and first goal with @AS_Monaco ! Now let's get prepared for the #UCL game! 🔴⚪️👊🏼 pic.twitter.com/jY8a4R4lD3