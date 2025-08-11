«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон»

1754910477

вчера, 14:07

Полузащитник «Локомотива» продолжит карьеру в «Акроне».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уйдёт в аренду в тольяттинский клуб на 1 сезон. По последним данным, речь может идти о расторжении контракта с «железнодорожниками» и переходе в качестве свободного агента, а москвичи получат 20% от возможной будущей перепродажи. Марадишвили подпишет соглашение на 1 год с возможностью автоматического продления, если он проведёт более 70% матчей за новый клуб.

В прошедшем сезоне игрок был в аренде у «Пари НН», но сыграл всего 2 встречи из-за тяжёлой травмы.