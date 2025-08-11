Спортивный директор «Динамо» Бувач против покупки Антона Миранчука

Спортивному директору московского «Динамо» Желько Бувачу не нравится идея покупки полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.
Как сообщает источник, переговоры действительно ведутся, а главный тренер «бело-голубых» Валерий Карпин поддерживает кандидатуру 29-летнего футболиста в качестве возможного усиления. Но диалог между клубами осложняет позиция спортивного директора москвичей, не согласного осуществлять этот трансфер.
В минувшем сезоне Миранчук сыграл 24 матча в швейцарской Суперлиге, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.