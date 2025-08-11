Soccer.ru
Спортивный директор «Динамо» Бувач против покупки Антона Миранчука

вчера, 14:31

Спортивному директору московского «Динамо» Желько Бувачу не нравится идея покупки полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

Как сообщает источник, переговоры действительно ведутся, а главный тренер «бело-голубых» Валерий Карпин поддерживает кандидатуру 29-летнего футболиста в качестве возможного усиления. Но диалог между клубами осложняет позиция спортивного директора москвичей, не согласного осуществлять этот трансфер.

В минувшем сезоне Миранчук сыграл 24 матча в швейцарской Суперлиге, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Gotlib
Gotlib
вчера в 18:41
При таком дефиците кадров и Миранчук не помешал бы.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:27
А что, Карпин и правда поддерживает кандидатуру Антона Миранчука в качестве усиления для Динамо? Как же это прошло мимо меня? Если это правда, то я готов присоединиться к обсуждению. Прежде всего радует то, что в легендарном клубе есть здоровые силы, например, в лице Спортивного директора бело-голубых Желько Бувача. Он открыто выступил против сомнительного трансфера. Хотелось бы услышать старших руководителей Динамо. Что они скажут по этому поводу. Мне представляется, будут вопросы и к Карпину.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 15:09
Надо бы Спартаку Денисова и Хлусевича предложить Динамо. Уверен Карпин захочет забрать.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:37
Карпин, как и в сборную, готов всех тащить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:34
Наверное Бувачу не обломится после этого трансфера! А так поддерживаю
Гость
