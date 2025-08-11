Soccer.ru
В РПЛ может появиться потолок зарплат

вчера, 13:32

Со следующего сезона в РПЛ может быть введен потолок зарплат по аналогии с Континентальной хоккейной лигой.

Соответствующий проект составлен Министерством спорта РФ. Конкретных подробностей о возможном потолке зарплат в футболе источник не сообщает.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:37
Володя, не надо меня буквально понимать. Я имею в виду многочисленную челядь Газпрома. В одном только ФК Зенит более 200 человек в штате. И все это люди не с улицы, а родственники и друзья чиновников Газпрома. А им много денег не бывает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:34
Повторяю который раз. Там потолок зарплат для клубов, а внутри зарплаты - дело клуба. И в футболе так надо. Но в хоккее нет засилья Газпрома. Там все таки Третьяк и Фетисов имеют вес. А футбол весь на содержании Газпрома от РФС до РПЛ и СМИ.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Не думаю, что Дюков и Миллер с их зарплатами могли опуститься до того, чтобы на футболе пилить бюджетные деньги. Им и без футбола есть где развернуться. В дореволюционной России богачи хвалились друг перед другом породистыми лошадьми, собаками, роскошными выездными экипажами. В современной России к этому добавились спортивные клубы: футбольные, хоккейные, баскетбольные. Вот для хвастовства в кругу себе подобных им и нужен Зенит, как самый породистый, то есть самый сильный футбольный клуб.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:29
Ну в хоккее, как- то ввели потолок зарплат, несмотря на то, что хоккеем , как ты понимаешь, рулит Тимченко и Роттенберги. Да и СКА газпромовская команда
зигзаг
зигзаг
вчера в 17:56, ред.
Может )) Ну если и введут закон то ничего не изменится по факту
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:45
Дюков то как человек Газпрома активно сопротивляется. Пилить деньги из бюджета и в Зените и в Газпроме классно умеют
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
У Горыныча, как известно, три башки - одна пьёт, вторая Проекты составляет, ну а третья..., третья их кидает в массы - для непросвещённых...
Vladimir808
Vladimir808 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:03
Система премиальных давно существует. Даже в заявке на игру был при победе- бонус, а если на поле вышел на 2-4 минуты, ещё больше,)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:00
Отличные новости для нашего футбола.
Легионеров сократить.
Зарплаты урезать.
А кому мало, прямиком в АПЛ.
Больше будет Батраковых, Воробьёвых, и других талантливых ребят из России.
lotsman
lotsman
вчера в 16:32
Давно пора ввести. И прогрессивку ввести. Забил гол, премия. Выиграли матч, прибавка к окладу. Проиграли, голый оклад.)
Vilar
Vilar
вчера в 15:53
Дегтярёв разбушевался... после наведения порядка в спорте (в рфс), надо его перевести руководителем Социального фонда России.
Sergo81
Sergo81
вчера в 15:32
Футбол нужно оздоравливать. Продавать футболки, билеты, телевизионные права, рекламу и т.д., а не природные ресурсы. И вся пена футбольная сдуется, платить будут немного и тем, кто заслуживает. А так да, бонусами обойдут и не заметят.
cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:42
"...Соответствующий проект составлен Министерством спорта РФ..."
-----------------------------
Как видите, Дюков к этому отношения не имеет. И кого нужно похмелять - ещё вопрос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 14:27
А я с удовольствием смотрю команды где мало легов. Мне это интересно. А легов можно и из Европы посмотреть кому интересно. Мне лично нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:25
Не ппутай кислое с красным. Лимит на легов и потолок зарплат это две большие разницы. Легов в Локо мало, но клуб на госбюджете и какие там зарплаты не знает никто. Именно для госклубов Газпрома, РЖД и ВТБ нужно этот потолок вводить немедленно. А частник типа Галицкого, Морозова и Лукойла пусть платит сколько им не жалко. Госденьги надо беречь
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:23, ред.
Опохмелите ...., ополмелите побыстрее кто-нибудь Дюкова...!! А то Семак застрелится!

P.S. Страшная всё-таки вещь - выходные.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 14:19
Если тут нельзя будет бабла поднять, то зачем сюда будут ехать нормальные легионеры, еврокубков то всеравно нет? Итак РПЛ смотреть почти невозможно уже.
nubom
nubom
вчера в 14:02
Правильно! Все равняйтесь на Локо и будет вам счастье!
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
Потолок зарплат будут вводить, исходя из максималки в зенитушке, а до такого бабла Жедсону ещё далеко.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:56
Будут платить бонусами, а не зарплатой.
112910415
112910415
вчера в 13:54
И кто поверит, что это действенно?!
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 13:42
Ставьте потолок зарплат российским паспортом,а иностранцы хорошие и так не едут,а так и этих 2-3 нормальных идущих запугаете и никто не будет приезжать.
jmbr6bg2mssr
jmbr6bg2mssr
вчера в 13:38
Всё это ерунда для старушек, в конвертах будут платить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:35
Латиносы уже пакуют чемоданы)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:34
Майклу Жедсону похоже скоро придётся лунной походкой танцевать отсюда
