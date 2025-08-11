В РПЛ может появиться потолок зарплат

Со следующего сезона в РПЛ может быть введен потолок зарплат по аналогии с Континентальной хоккейной лигой.
Соответствующий проект составлен Министерством спорта РФ. Конкретных подробностей о возможном потолке зарплат в футболе источник не сообщает.
Легионеров сократить.
Зарплаты урезать.
А кому мало, прямиком в АПЛ.
Больше будет Батраковых, Воробьёвых, и других талантливых ребят из России.
Как видите, Дюков к этому отношения не имеет. И кого нужно похмелять - ещё вопрос.
P.S. Страшная всё-таки вещь - выходные.
