Кузяев может вернуться в «Ахмат»

1754913036

вчера, 14:50

Бывший полузащитник «Гавра» может стать игроком «Ахмата».

Как сообщает источник, в переходе 32-летнего футболиста заинтересован главный тренер команды .

Стоит отметить, что в прошлом Кузяев выступал за клуб из Грозного с 2014 по 2017 год, а потом перешел в «Зенит».

Далер остается без команды с тех пор, как 17 июня покинул французский «Гавр». У россиянина было предложение от немецкого «Ганновера» из второй Бундеслиги, однако предлагаемая зарплата в 400 тысяч евро в год Кузяева не устроила.