Кузяев может вернуться в «Ахмат»

Бывший полузащитник «Гавра» Далер Кузяев может стать игроком «Ахмата».
Как сообщает источник, в переходе 32-летнего футболиста заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.
Стоит отметить, что в прошлом Кузяев выступал за клуб из Грозного с 2014 по 2017 год, а потом перешел в «Зенит».
Далер остается без команды с тех пор, как 17 июня покинул французский «Гавр». У россиянина было предложение от немецкого «Ганновера» из второй Бундеслиги, однако предлагаемая зарплата в 400 тысяч евро в год Кузяева не устроила.