Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кузяев может вернуться в «Ахмат»

вчера, 14:50

Бывший полузащитник «Гавра» Далер Кузяев может стать игроком «Ахмата».

Как сообщает источник, в переходе 32-летнего футболиста заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.

Стоит отметить, что в прошлом Кузяев выступал за клуб из Грозного с 2014 по 2017 год, а потом перешел в «Зенит».

Далер остается без команды с тех пор, как 17 июня покинул французский «Гавр». У россиянина было предложение от немецкого «Ганновера» из второй Бундеслиги, однако предлагаемая зарплата в 400 тысяч евро в год Кузяева не устроила.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСпортивный директор «Динамо» Бувач против покупки Антона Миранчука
Вчера, 14:31
Слухи«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон»
Вчера, 14:07
Защитник «Локомотива» Монтес сказал, что не собирается уходить из клуба
Вчера, 13:29
СлухиМирлинд Даку может продолжить карьеру в Серии А
Вчера, 00:09
Мусаев отреагировал на слухи об интересе «Саутгемптона» к Сперцяну
10 августа
СлухиЦСКА сделал «Аль-Фатеху» предложение о трансфере защитника Фернандеша
10 августа
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:10
Родные пенаты зовут. Пора возвращаться.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 16:32
4 миллиона в месяц мало для игрока с мировым именем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:38
Опытный игрок не помешает)) надеюсь, игрок в форме
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:33
Далеру успехов в Грозном.
sfgq6y6bd93x
sfgq6y6bd93x
вчера в 15:07
Пусть ему повезет в Ахмате.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 