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Срна: «Сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещённых препаратов»

сегодня, 20:34

Капитан «Шахтера» Дарио Срна, приостановивший выступление за команду после новостей о положительной допинг-пробе, обратился к болельщикам и футбольной общественности.

«18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях.

Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.

Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!»

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Все комментарии
Evgeny Moreman ответил EvgenyS
сегодня в 21:20
EvgenyS:
Как бы он игрок Шахтёра. Ослабляют Шахтёр И он игрок сборной Хорватии, ослабляют Хорватию. Но пока не понятно перестанет он выступать за сборную, хоть и временно. Так что нет тут двух зайцев.
На самом деле всё серьёзно ,с Еременко сильно не церемонились ,хотя сначала уверяли ,что ничего страшного.
Брулин ответил EvgenyS
сегодня в 21:19
EvgenyS:
Как бы он игрок Шахтёра. Ослабляют Шахтёр И он игрок сборной Хорватии, ослабляют Хорватию. Но пока не понятно перестанет он выступать за сборную, хоть и временно. Так что нет тут двух зайцев.
он за сборную больше вообще то не играет
EvgenyS ответил Evgeny Moreman
сегодня в 21:17
Evgeny Moreman:
Навряд ли , похоже всё спланировано в Киеве ,кем то ,двух зайцев убивают ,ослабляют Шахтёр ,и без Дарио, шансы положительно с Хорватией сыграть,сборной Украине.
Как бы он игрок Шахтёра. Ослабляют Шахтёр
И он игрок сборной Хорватии, ослабляют Хорватию. Но пока не понятно перестанет он выступать за сборную, хоть и временно.
Так что нет тут двух зайцев.
Evgeny Moreman ответил Groove000
сегодня в 21:15
Groove000:
бред.. Дарио так давно выступает, никогда не был замешан в допинг-скандалах... походу, просто под чью-то тупую раздачу ложных проб попал
Навряд ли , похоже всё спланировано в Киеве ,кем то ,двух зайцев убивают ,ослабляют Шахтёр ,и без Дарио, шансы положительно с Хорватией сыграть,сборной Украине.
Марк Аврелий
сегодня в 21:14
Все попавшиеся химики так говорят. От Дарио не ожидал конечно, надеюсь, что он продолжит играть.
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 21:11
    Evgeny Moreman
    сегодня в 21:11
    Дарио можно верить ,но всё это очень подозрительно ,перед матчем Хорватия -Украина на отбор ЧМ .На Украине то людей негодных запросто убивают,а что то подсыпать в пищу раз плюнуть. НАДЦУ это случаем не филиал мутной конторы ВАДА?
    ДСА
    сегодня в 21:07
    Опять русские будут виноваты.
    Sylpheed
    сегодня в 21:01
    Срна хороший футболист. И вообще мужик. Считаю его слова правдой.
    Тень Роналду
    сегодня в 20:59
    Ещё ни один не признался.
    dzvinka
    сегодня в 20:54
    фред, теперь он... чисто случайно))
    sir-5
    сегодня в 20:52
    Дык,у нас тоже один финн бессознательно принимал!!!
    Groove000
    сегодня в 20:40
    бред.. Дарио так давно выступает, никогда не был замешан в допинг-скандалах... походу, просто под чью-то тупую раздачу ложных проб попал
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