Мамаев — о потолке зарплат: «Как можно мало платить Батракову или Кисляку?»

Бывший полузащитник сборной России высказался об идее потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге на примере , и .

Не знаю, возможно ли это вообще реализовать в РПЛ . Для этого нужно менять всю систему. Не совсем понятно, как всё выровнять для всех команд. И как потом привозить сильных легионеров, которых сейчас покупают наши топ-клубы? А вот вопрос с завышенными зарплатами россиян всегда был, есть и будет. Когда я был игроком, эта тема всплывала постоянно. Но я не понимаю, как можно не платить большую зарплату Батракову, Глушенкову или Кисляку. Эти ребята играют ключевую роль в своих клубах и дают результат.