Мамаев — о потолке зарплат: «Как можно мало платить Батракову или Кисляку?»

вчера, 14:57

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об идее потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге на примере Алексея Батракова, Матвея Кисляка и Максима Глушенкова.

Не знаю, возможно ли это вообще реализовать в РПЛ. Для этого нужно менять всю систему. Не совсем понятно, как всё выровнять для всех команд. И как потом привозить сильных легионеров, которых сейчас покупают наши топ-клубы? А вот вопрос с завышенными зарплатами россиян всегда был, есть и будет. Когда я был игроком, эта тема всплывала постоянно. Но я не понимаю, как можно не платить большую зарплату Батракову, Глушенкову или Кисляку. Эти ребята играют ключевую роль в своих клубах и дают результат.

Сегодня стало известно о том, что в Министерстве спорта обсуждается лимит на зарплаты футболистов.

ABir
ABir
вчера в 20:42
Правильно всему есть разумный предел, у футболистов тоже, даже у артистов есть.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:02
Капитализм в России есть, но не для всех...
Брулин
Брулин
вчера в 19:04
Очень просто, если ты достиг потолка, но считаешь, что заслуживаешь большего - вон Европа, иди, расти. играй в ЛЧ...что ? никому не нужен за такие бабки там? ойойой, ну так и здесь тогда их не должен получать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 18:36
При капитализме нет и не может быть финансирования профессиональных футбольных клубов из Федерального бюджета. А у нас три клуба за счет госструктур Газпрома, РЖД и ВТБ сидят на шее у государства и кормятся из того же бюджета, что и врачи и учителя. Нет у нас реального капитализма.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 18:27
Согласен, капитализм, НО труд врача хирурга спасшего жизнь воина СВО НЕДООЦЕНЕН, д.б. выше ЛЮБОГО футболиста. Увы, реалия не такова. Жаль.
Будь здрав
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:58
Но у стахановца не было стильного кителя и трубки! )))
К сожалению лимит зарплат это миф, пока есть капитализм
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 17:56
Вот сразу видно - эксперт! Only money!
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:33
Я что-то не припомню чтобы он о чем то о том говорил))))))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:57
В СССР зарплата шахтёра стахановца была выше, чем у И.В. Сталина.
Исторический факт. Оценка по труду.
112910415
112910415
вчера в 16:52
Паша о чем-то ни о том...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:14
По словам этого чела Глушенков и тд делают для страны больше чем врач или условный работяга у станка! Не говорю уж про военнослужащих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:47
Вот и Мамаев нашёл возможность высказаться. Значит беспокоит его то, что происходит в нашем футболе. Конечно, перемены давно назрели, только рассуждения должны быть более масштабными.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:33
Нашли у кого спросить!Еще бы у Табуреткина( кокорина) спросили
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:30
Пустой базар!
cska1948
cska1948
вчера в 15:24
В хоккее смогли решить вопрос с потолком зарплат, а там игроки покруче тех, кого назвал Мамаев. Решать и в футболе. А хочешь больше - езжай в Реал, Барселону - никто не держит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:19
Не понимаю как можно не платить большую зарплату учителю или врачу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:18
Речь о потолке зарплат для клуба. А внутри клуба могут делить как угодно. Одному тысячу, а другому 5 руб например. А госфинпнмтроаагие постепенно убрать совсем.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 15:04
А не х.. было изначально раздувать зарплаты. Хотят много, как в Европе, пусть туда и валят. Зарплаты игроков в РПЛ не соответствуют уровню чемпионата.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:04
А что для вас значит "мало"??
Футболеры явно бедствовать не будут
