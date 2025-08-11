Мамаев — о потолке зарплат: «Как можно мало платить Батракову или Кисляку?»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об идее потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге на примере Алексея Батракова, Матвея Кисляка и Максима Глушенкова.
Не знаю, возможно ли это вообще реализовать в РПЛ. Для этого нужно менять всю систему. Не совсем понятно, как всё выровнять для всех команд. И как потом привозить сильных легионеров, которых сейчас покупают наши топ-клубы? А вот вопрос с завышенными зарплатами россиян всегда был, есть и будет. Когда я был игроком, эта тема всплывала постоянно. Но я не понимаю, как можно не платить большую зарплату Батракову, Глушенкову или Кисляку. Эти ребята играют ключевую роль в своих клубах и дают результат.
Сегодня стало известно о том, что в Министерстве спорта обсуждается лимит на зарплаты футболистов.
Будь здрав
К сожалению лимит зарплат это миф, пока есть капитализм
Исторический факт. Оценка по труду.
Футболеры явно бедствовать не будут
