Аллегри: «Думаю, мы готовы к матчу в Лиге чемпионов»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

«Наконец-то команда начала показывать тот футбол, который я от нее жду. Парни действительно хорошо сегодня сыграли, особенно в первые двадцать минут, когда соперник играл очень агрессивно. Было пару ситуаций, когда мы допустили ошибки, но в целом, мы сыграли хорошо.

Играть с „Торино“ всегда непросто. Сегодняшняя игра - это отличный способ подготовиться к матчу в среду в Лиге чемпионов», - сказал Аллегри.

Напомним, что следующим соперником «Ювентуса» в Лиге чемпионов будет греческий «Олимпиакос». Встреча состоится 27 сентября.

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